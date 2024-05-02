https://sputnik-georgia.ru/20240502/grubaya-provokatsiya--deputat-ot-aktsiyakh-protesta-protiv-zakona-ob-inoagentakh-v-gruzii-287708156.html

Грубая провокация – депутат об акциях протеста против закона "об иноагентах" в Грузии

Грубая провокация – депутат об акциях протеста против закона "об иноагентах" в Грузии

Sputnik Грузия

В ночь на четверг ситуация на акции против закона об "иноагентах" накалилась до предела 02.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-02T12:14+0400

2024-05-02T12:14+0400

2024-05-02T12:41+0400

политика

грузия

новости

грузинская мечта - демократическая грузия

яго хвичия

акция против закона об иноагентах

законопроект об иноагентах

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ТБИЛИСИ, 2 мая — Sputnik. Действия участников акции протеста против законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" подтверждают, что основной целью демонстраций является организация провокаций и причинение вреда людям, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Рати Ионатамишвили. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Накануне обстановка на акции накалилась до предела. Демонстранты начали расшатывать железные ворота на входе во двор парламента на улице Чичинадзе, а также кидать во двор разные предметы. Они также устроили баррикады, разожгли костер и разбили камеры видеонаблюдения. Демонстранты разбили стекла в одном из окон здания парламента и закидывали туда разные предметы, в том числе дымовые шашки. Полиция применила слезоточивый газ, перцовый спрей и использовала водомет.Эти люди враждебно настроены по отношению к миру и стабильности в Грузии, считает депутат. Между тем, готовность взять ответственность за происходящее на акции протеста накануне выразил депутат от оппозиционной партии "Гирчи" Яго Хвичия. Молодые люди должны в первую очередь дать тебе право быть услышанным, отметил он.При этом оппозиционер отметил, что не знает, кого сейчас они слушают и на кого возложить ответственность. Противники т. н. закона об "иноагентах" митингуют в Тбилиси с 15 апреля. Последние два дня с вечера мирные акции протеста перерастают в беспорядки. По данным МВД, за это время пострадали семеро сотрудников министерства. Акции приняли насильственный характер в дни постатейного рассмотрения спорного законопроекта (30 апреля и 1 мая). Вечером 1 мая законопроект был принят во втором чтении. Оппозиция голосовала против. Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы зарубежной силы, если 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию. Власти настаивают на необходимости прозрачности зарубежного финансирования неправительственных организаций и СМИ, а противники утверждают, что этот законопроект ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции Грузии в ЕС.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, грузинская мечта - демократическая грузия, яго хвичия, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах