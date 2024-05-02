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Грубая провокация – депутат об акциях протеста против закона "об иноагентах" в Грузии
Грубая провокация – депутат об акциях протеста против закона "об иноагентах" в Грузии
Sputnik Грузия
В ночь на четверг ситуация на акции против закона об "иноагентах" накалилась до предела 02.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-02T12:14+0400
2024-05-02T12:14+0400
2024-05-02T12:41+0400
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ТБИЛИСИ, 2 мая — Sputnik. Действия участников акции протеста против законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" подтверждают, что основной целью демонстраций является организация провокаций и причинение вреда людям, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Рати Ионатамишвили. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Накануне обстановка на акции накалилась до предела. Демонстранты начали расшатывать железные ворота на входе во двор парламента на улице Чичинадзе, а также кидать во двор разные предметы. Они также устроили баррикады, разожгли костер и разбили камеры видеонаблюдения. Демонстранты разбили стекла в одном из окон здания парламента и закидывали туда разные предметы, в том числе дымовые шашки. Полиция применила слезоточивый газ, перцовый спрей и использовала водомет.Эти люди враждебно настроены по отношению к миру и стабильности в Грузии, считает депутат. Между тем, готовность взять ответственность за происходящее на акции протеста накануне выразил депутат от оппозиционной партии "Гирчи" Яго Хвичия. Молодые люди должны в первую очередь дать тебе право быть услышанным, отметил он.При этом оппозиционер отметил, что не знает, кого сейчас они слушают и на кого возложить ответственность. Противники т. н. закона об "иноагентах" митингуют в Тбилиси с 15 апреля. Последние два дня с вечера мирные акции протеста перерастают в беспорядки. По данным МВД, за это время пострадали семеро сотрудников министерства. Акции приняли насильственный характер в дни постатейного рассмотрения спорного законопроекта (30 апреля и 1 мая). Вечером 1 мая законопроект был принят во втором чтении. Оппозиция голосовала против. Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы зарубежной силы, если 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию. Власти настаивают на необходимости прозрачности зарубежного финансирования неправительственных организаций и СМИ, а противники утверждают, что этот законопроект ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции Грузии в ЕС.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, грузинская мечта - демократическая грузия, яго хвичия, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах
политика, грузия, новости, грузинская мечта - демократическая грузия, яго хвичия, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах
Грубая провокация – депутат об акциях протеста против закона "об иноагентах" в Грузии
12:14 02.05.2024 (обновлено: 12:41 02.05.2024)
В ночь на четверг ситуация на акции против закона об "иноагентах" накалилась до предела
ТБИЛИСИ, 2 мая — Sputnik. Действия участников акции протеста против законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" подтверждают, что основной целью демонстраций является организация провокаций и причинение вреда людям, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Рати Ионатамишвили.
Накануне обстановка на акции накалилась до предела. Демонстранты начали расшатывать железные ворота на входе во двор парламента на улице Чичинадзе, а также кидать во двор разные предметы. Они также устроили баррикады, разожгли костер и разбили камеры видеонаблюдения. Демонстранты разбили стекла в одном из окон здания парламента и закидывали туда разные предметы, в том числе дымовые шашки. Полиция применила слезоточивый газ, перцовый спрей и использовала водомет.
"Мы увидели очень серьезную и грубую провокацию со стороны этих людей, когда они непосредственно искали способ, чтобы акция имела насильственное развитие. Отсюда видно, что реально их цель не в том, чтобы мирно выражать свое мнение, что защищено в нашей стране, а чтобы пострадало как можно больше людей, чтобы затем кричать об этом, поднимать тревогу и создать иллюзию, что как будто в нашей стране что-то происходит", – заявил Ионатамишвили.
Эти люди враждебно настроены по отношению к миру и стабильности в Грузии, считает депутат.
Между тем, готовность взять ответственность за происходящее на акции протеста накануне выразил депутат от оппозиционной партии "Гирчи" Яго Хвичия.
"Я готов взять на себя ответственность, просто для этого нужны заслуги, чтобы взять на себя ответственность за действия молодых людей", – заявил Хвичия.
Молодые люди должны в первую очередь дать тебе право быть услышанным, отметил он.
При этом оппозиционер отметил, что не знает, кого сейчас они слушают и на кого возложить ответственность.
"Но это могло быть спонтанно и эмоционально. Именно поэтому раздражать молодых людей опасно", – добавил Хвичия.
Противники т. н. закона об "иноагентах" митингуют в Тбилиси с 15 апреля. Последние два дня с вечера мирные акции протеста перерастают в беспорядки. По данным МВД, за это время пострадали семеро сотрудников министерства.
Акции приняли насильственный характер в дни постатейного рассмотрения спорного законопроекта (30 апреля и 1 мая). Вечером 1 мая законопроект был принят во втором чтении. Оппозиция голосовала против.
Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы зарубежной силы, если 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию.
Власти настаивают на необходимости прозрачности зарубежного финансирования неправительственных организаций и СМИ, а противники утверждают, что этот законопроект ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции Грузии в ЕС.