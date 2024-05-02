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Грузинскую политику хотят сформировать на "черные деньги" – депутат
Грузинскую политику хотят сформировать на "черные деньги" – депутат
Sputnik Грузия
Ответственность за вчерашнюю акцию протеста у здания парламента должно взять на себя политическое меньшинство, заявил депутат 02.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-02T19:47+0400
2024-05-02T19:47+0400
2024-05-02T20:35+0400
грузия
политика
новости
дмитрий хундадзе
"сила народа"
акция против закона об иноагентах
законопроект об иноагентах
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ТБИЛИСИ, 2 мая — Sputnik. Политическое меньшинство пытаются на полученные извне "черные деньги" сформировать грузинскую политику, заявил лидер партии "Сила народа", депутат Дмитрия Хундадзе. Противники т. н. закона об "иноагентах" митингуют в Тбилиси с 15 апреля. Последние два дня с вечера мирные акции протеста перерастают в беспорядки. По данным МВД, за это время пострадали семеро сотрудников ведомства. Акции приняли насильственный характер в дни постатейного рассмотрения спорного законопроекта (30 апреля и 1 мая). Вечером 1 мая законопроект был принят во втором чтении. Оппозиция голосовала против. По его словам, ответственность за вчерашнюю акцию протеста у здания парламента должно взять на себя политическое меньшинство. При этом он подчеркнул, что эти люди не принадлежат сами себе. Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы зарубежной силы, если 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию. Власти настаивают на необходимости прозрачности зарубежного финансирования неправительственных организаций и СМИ, а противники утверждают, что этот законопроект ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции Грузии в ЕС.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, политика, новости, дмитрий хундадзе, "сила народа", акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах
грузия, политика, новости, дмитрий хундадзе, "сила народа", акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах
Грузинскую политику хотят сформировать на "черные деньги" – депутат
19:47 02.05.2024 (обновлено: 20:35 02.05.2024)
Ответственность за вчерашнюю акцию протеста у здания парламента должно взять на себя политическое меньшинство, заявил депутат
ТБИЛИСИ, 2 мая — Sputnik. Политическое меньшинство пытаются на полученные извне "черные деньги" сформировать грузинскую политику, заявил лидер партии "Сила народа", депутат Дмитрия Хундадзе.
Противники т. н. закона об "иноагентах" митингуют в Тбилиси с 15 апреля. Последние два дня с вечера мирные акции протеста перерастают в беспорядки. По данным МВД, за это время пострадали семеро сотрудников ведомства. Акции приняли насильственный характер в дни постатейного рассмотрения спорного законопроекта (30 апреля и 1 мая). Вечером 1 мая законопроект был принят во втором чтении. Оппозиция голосовала против.
"Они пытаются использовать "черные деньги" для формирования внутренней грузинской политики извне, что недопустимо", – сказал Хундадзе.
По его словам, ответственность за вчерашнюю акцию протеста у здания парламента должно взять на себя политическое меньшинство.
При этом он подчеркнул, что эти люди не принадлежат сами себе.
"Вчера мы видели еще одно радикальное действие политического меньшинства перед законодательным органом своего государства. Меньшинство должно взять на себя ответственность, но принятие ответственности требует наличие ответственности, которой у них нет", – заявил Хундадзе.
Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы зарубежной силы, если 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию.
Власти настаивают на необходимости прозрачности зарубежного финансирования неправительственных организаций и СМИ, а противники утверждают, что этот законопроект ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции Грузии в ЕС.