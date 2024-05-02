https://sputnik-georgia.ru/20240502/gruzinskuyu-politiku-khotyat-sformirovat-na-chernye-dengi---deputat-287718826.html

Грузинскую политику хотят сформировать на "черные деньги" – депутат

Грузинскую политику хотят сформировать на "черные деньги" – депутат

Sputnik Грузия

Ответственность за вчерашнюю акцию протеста у здания парламента должно взять на себя политическое меньшинство, заявил депутат 02.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-02T19:47+0400

2024-05-02T19:47+0400

2024-05-02T20:35+0400

грузия

политика

новости

дмитрий хундадзе

"сила народа"

акция против закона об иноагентах

законопроект об иноагентах

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ТБИЛИСИ, 2 мая — Sputnik. Политическое меньшинство пытаются на полученные извне "черные деньги" сформировать грузинскую политику, заявил лидер партии "Сила народа", депутат Дмитрия Хундадзе. Противники т. н. закона об "иноагентах" митингуют в Тбилиси с 15 апреля. Последние два дня с вечера мирные акции протеста перерастают в беспорядки. По данным МВД, за это время пострадали семеро сотрудников ведомства. Акции приняли насильственный характер в дни постатейного рассмотрения спорного законопроекта (30 апреля и 1 мая). Вечером 1 мая законопроект был принят во втором чтении. Оппозиция голосовала против. По его словам, ответственность за вчерашнюю акцию протеста у здания парламента должно взять на себя политическое меньшинство. При этом он подчеркнул, что эти люди не принадлежат сами себе. Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы зарубежной силы, если 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию. Власти настаивают на необходимости прозрачности зарубежного финансирования неправительственных организаций и СМИ, а противники утверждают, что этот законопроект ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции Грузии в ЕС.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, дмитрий хундадзе, "сила народа", акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах