Как красиво красить яйца к Пасхе 2024? Пошаговый мастер-класс
© photo: Sputnik / Mikhail Mokrushyn/
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Одна из самых красивых и увлекательных православных традиций – красить яйца своими руками к Пасхе. В канун Воскресения Христова в магазинах продается множество различных пасхальных украшений, красителей, наклеек, пленок, блесток и другого декора для пасхальных яиц
От способа окрашивания зависит название получившихся яиц. Например, яйца, окрашенные в один цвет, называются крашенки. Яйца с разноцветными точками именуют крапанками. Драпанка – одноцветное яйцо с выцарапанным узором. Самые сложные по исполнению – писанки, яйца с рисунком или узором, выполненным при помощи специального инструмента.
Sputnik предлагает лучшие идеи украшения яиц с натуральными и пищевыми красителями.
Общие советы
За час до окрашивания следует достать яйца из холодильника, чтобы они приняли комнатную температуру, тогда они не лопнут при варке. Чтобы краска легла ровнее, яйца необходимо тщательно вымыть.
Пасхальный кулич и крашеные яйца
© photo: Sputnik / Vladimir Fedorenko/
Чтобы яйца легко очищались, после варки их нужно опустить в холодную воду. Блестящий внешний вид крашеные яйца приобретут, если после покраски вытереть их насухо и натереть растительным маслом.
Пищевые красители
Для того, чтобы покрасить яйца покупными пищевыми красителями, достаточно просто развести краску в воде и поместить в нее яйца на 10-20 минут. В зависимости от концентрации красителя, можно сделать яйца в пастельных оттенках или ярких насыщенных цветов.
Натуральные красители
Это способы наших бабушек, актуальные до сих пор, и что немаловажно – абсолютно безвредные даже для детей.
С помощью отвара из луковой шелухи можно получить яйца разных оттенков – от желтого до красно-коричневого, все зависит от вида лука и длительности окрашивания.
© photo: Sputnik / Asatur YesayantsПасхальные яйца
Пасхальные яйца
© photo: Sputnik / Asatur Yesayants
Розовый цвет дает сок свеклы, бледно-желтый – лимон, апельсин, морковь, желтый – листья березы и цветки календулы. Зеленого цвета можно добиться с помощью шпината или крапивы, синего – посредством краснокочанной капусты.
Бежевый цвет яйцам придает кофе, а фиолетовый – цветки фиалки. Некоторые красители действуют не слишком интенсивно, например, фиалка или шпинат, поэтому в таких отварах яйца можно оставлять на всю ночь.
Украшение яиц
Эффект градиента
Чтобы создать красивый эффект плавного перехода цвета, необходимо поместить с помощью половника более половины яйца в краску на 3 минуты, при этом постоянно слегка поднимать и опускать яйцо. Затем на пять минут в растворе удерживается половина яйца, и еще на пять – самая нижняя часть.
Полосатые яйца
Разведите несколько стаканов краски с разной концентрацией и поочередно опускайте в них яйца на разные уровни. Экспериментировать можно бесконечно, получая разные сочетания цветов.
Кружевные яйца
Заверните яйцо в кружевную ткань, плотно завяжите и опустите на 10 минут в раствор с краской.
Блестящие яйца
Рекомендуется использовать специальные пищевые блестки, чтобы не бояться, что они могут попасть в пищу.
Расписные яйца
Разрисовать яйца можно обычной гуашью и карандашом, главное, чтобы грифель был мягким. Ту часть яйца, которую вы хотите покрыть блестками, необходимо намазать клеем или белком и обмакнуть в блестки, рассыпанные на блюдце.
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliДекоративные пасхальные яйца. Сувениры к Пасхе
Декоративные пасхальные яйца. Сувениры к Пасхе
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
На поверхности яйца также можно нарисовать орнаменты или рисунки кистью с пищевым клеем или белком, обмакнуть в блестки и стряхнуть лишнее.
Яйца в посыпке
Разноцветные пищевые посыпки для пасхальных куличей можно использовать для украшения яиц. Просто обмакните яйцо в белок и опустите в блюдце с посыпкой.
Яйца с рисунками
Нанесите на яйцо различные узоры из изоленты. Окунайте яйцо в краску и снимайте кусочки изоленты – экспериментируйте! Можно также обмотать яйцо до окраски белой нитью или банковской резинкой, получая различные вариации.
Эффект мозаики
Побейте скорлупу ложечкой перед тем, как выдержать яйцо в красителе и оригинальные яйца к праздничному столу готовы. Рекомендуется использовать натуральные красители без химии, так как краска может попасть внутрь яиц.
Красочные разводы
Обмотайте яйца разноцветными яркими нитками мулине и сварите вкрутую. Когда снимите нити – яйца примут их цвет.
© SputnikГрузинский способ красить пасхальные яйца
Грузинский способ красить пасхальные яйца
© Sputnik
Мраморные яйца
Понадобится краска для яиц разных цветов, растительное масло и художественное чутье. Сначала окрасьте яйца в светлые яркие цвета – желтый, оранжевый. Дайте высохнуть. Разведите темные цвета (синий, коричневый, фиолетовый), добавьте в каждую чашечку по чайной ложке растительного масла и аккуратно размешайте. Окуните каждое яйцо в темный цвет и тут же выньте.
Шелковый узор
Если у вас дома завалялись ненужные красивые шелковые галстуки или кусочки ткани, то сырое яйцо следует плотно обернуть тканью с рисунком лицевой стороной и тщательно закрепить. Налейте в кастрюлю воду, добавьте уксус, положите в кастрюлю обмотанные тканью яйца и варите 10-12 минут после закипания. Залейте готовые яйца холодной водой. Когда они полностью остынут, аккуратно снимите ткань. На яйце останется тонкий рисунок, такой, как на ткани.
В крапинку и в клеточку
Хаотичных крапинок можно добиться, если перед окраской мокрые яйца обвалять в рисе или пшене. Яйца "в клеточку" получатся, если сварить их обернутыми в сетку от фруктов либо овощей.
Белоснежные узоры
Сделать традиционные крашенки более стильными поможет сахар. Красим стандартным способом. Стакан сахарной пудры смешиваем с небольшим объемом воды так, чтобы образовалась довольно густая консистенция. Полученная масса должна быть однородная. В кондитерский шприц набираем сахарный раствор. Наносим узор и даем возможность раствору застыть.