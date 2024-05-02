https://sputnik-georgia.ru/20240502/paskha-2024-v-tbilisi-kak-budet-rabotat-obschestvennyy-transport-287681912.html

Пасха 2024 в Тбилиси: как будет работать общественный транспорт?

Пасха 2024 в Тбилиси: как будет работать общественный транспорт?

Sputnik Грузия

Православные в этом году празднуют Светлое Христово Воскресение 5 мая 02.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-02T09:48+0400

2024-05-02T09:48+0400

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пасха 2024

грузия

общество

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каха каладзе

тбилисский метрополитен

транспорт

транспорт в грузии

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ТБИЛИСИ, 2 мая — Sputnik. Мэрия столицы решила продлить работу общественного транспорта (Тбилисского метрополитена и автобусов) и сделать проезд бесплатным, сообщил Каха Каладзе на заседании городского правительства. Православные в этом году празднуют Светлое Христово Воскресение, Пасху, 5 мая. В ночь с 4 на 5 мая метро будет обслуживать пассажиров до 4 утра и проезд с 23:00 будет бесплатный. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Кроме того, 5 и 6 мая с 08:00 до 20:00 в направлении городских кладбищ будут ходить бесплатные автобусы. Автобусы будут курсировать по следующим маршрутам: Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

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пасха 2024, грузия, общество, новости, тбилиси, каха каладзе, тбилисский метрополитен, транспорт, транспорт в грузии