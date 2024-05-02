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Пасха 2024 в Тбилиси: как будет работать общественный транспорт?
Пасха 2024 в Тбилиси: как будет работать общественный транспорт?
Sputnik Грузия
Православные в этом году празднуют Светлое Христово Воскресение 5 мая 02.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-02T09:48+0400
2024-05-02T09:48+0400
2024-05-02T09:48+0400
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ТБИЛИСИ, 2 мая — Sputnik. Мэрия столицы решила продлить работу общественного транспорта (Тбилисского метрополитена и автобусов) и сделать проезд бесплатным, сообщил Каха Каладзе на заседании городского правительства. Православные в этом году празднуют Светлое Христово Воскресение, Пасху, 5 мая. В ночь с 4 на 5 мая метро будет обслуживать пассажиров до 4 утра и проезд с 23:00 будет бесплатный. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Кроме того, 5 и 6 мая с 08:00 до 20:00 в направлении городских кладбищ будут ходить бесплатные автобусы. Автобусы будут курсировать по следующим маршрутам: Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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пасха 2024, грузия, общество, новости, тбилиси, каха каладзе, тбилисский метрополитен, транспорт, транспорт в грузии
пасха 2024, грузия, общество, новости, тбилиси, каха каладзе, тбилисский метрополитен, транспорт, транспорт в грузии
Пасха 2024 в Тбилиси: как будет работать общественный транспорт?
Православные в этом году празднуют Светлое Христово Воскресение 5 мая
ТБИЛИСИ, 2 мая — Sputnik. Мэрия столицы решила продлить работу общественного транспорта (Тбилисского метрополитена и автобусов) и сделать проезд бесплатным, сообщил Каха Каладзе на заседании городского правительства.
Православные в этом году празднуют Светлое Христово Воскресение, Пасху, 5 мая. В ночь с 4 на 5 мая метро будет обслуживать пассажиров до 4 утра и проезд с 23:00 будет бесплатный.
Кроме того, 5 и 6 мая с 08:00 до 20:00 в направлении городских кладбищ будут ходить бесплатные автобусы.
"Пятого-шестого мая будут действовать временные автобусные маршруты, которые бесплатно будут перевозить пассажиров с 8:00 до 20:00 на кладбища", – сказал Каладзе.
Автобусы будут курсировать по следующим маршрутам:
от станции метро "Дидубе" до кладбища "Мухатгверди" и "Вашлиджвари",
от метро "Марджанишвили" и "Вокзальная площадь" – до кладбища "Кукия",
от метро "Делиси" – до Сабурталинского кладбища,
от метро "Сараджишвили" – до кладбища на Тбилисском море.