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Пост в Великую, или Страстную субботу 2024: церковные традиции

Пост в Великую, или Страстную субботу 2024: церковные традиции

Sputnik Грузия

Великая суббота в 2024 году выпадает на 4 мая – это последний день Страстной недели перед Пасхой 02.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-02T23:17+0400

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Для верующих Страстная суббота не только день скорби, но и радости, ибо Сын Божий лежит еще в гробу, однако вокруг все уже дышит предпасхальной радостью. О церковных традициях Великой субботы, как соблюдают верующие пост и какие службы проводят в последний день Страстной недели, читайте в Sputnik Грузия. Великая, или Страстная суббота Евангелие повествует, что Спасителя после распятия и смерти погребли в ночь с пятницы на субботу. Купив плащаницу (длинное полотно, в котором евреи хоронили покойников), Иосиф Аримофейский пришел к римскому прокуратору Иудеи Понтию Пилату и попросил отдать тело Иисуса ему для погребения. В те далекие времена хоронить тела распятых можно было только с разрешения начальства. Тело Господа, омытое и умасленное благовониями, завернули в плащаницу и погребли в пещере, принадлежащей Иосифу, недалеко от Голгофы. Фарисеи, которые знали о пророчестве, что на третий день Спаситель воскреснет, пошли к римскому прокуратору Иудеи и попросили приставить охрану к гробу, так как опасались, что ученики Его тело могут выкрасть. Пилат приказал завалить вход в гробницу и поставить стражу. Однако все усилия фарисеев оказались тщетными. В воскресенье гробница оказалась пустой, что бесспорно подтвердило Воскресение Христово. Церковные традиции Церковные службы Великов субботы начинаются в Страстную пятницу вечером. Служба в православных храмах носит как траурный, так и праздничный характер, ибо последний день поста является началом Пасхи. В пятницу вечером или в Великую субботу утром в церквях проводят Вечерню с Литургией святителя Василия Великого, которая одна из самых глубоких служб церковного года по содержанию. По традиции во время службы читают пятнадцать отрывков (паремий) из книг Ветхого Завета с пророчеством о Воскресении Спасителя. Крестный ход с пением погребального "Святый Боже…" по церковной традиции совершают на утрени во время службы Великой Субботы, и обносят святую плащаницу вокруг храма. А после Литургии начинают чтения о деянии святых апостолов. По церковной традиции в Великую субботу в храмах освящают крашенные яйца, куличи и пасхи, а вечером исповедуют верующих. Ежегодное схождение Благодатного огня на Гроб Господень в Иерусалиме происходит именно в Страстную субботу – это одно из главных чудес, которое символизирует воскрешение Спасителя. После службы Благодатный огонь выносят из храма. Незадолго до полуночи проводят особую церковную службу (Полунощницу), во время которой переносят плащаницу на Престол, где она остается до Вознесения Христова. Пост накануне Пасхи Православные в Великую субботу соблюдают строгий пост. По церковным правилам накануне Пасхи положено сухоядение, поэтому соблюдающим пост нельзя есть термически обработанную пищу. В пост нужно побольше радовать родных и близких, то есть относится терпимее к окружающим, а также совершать как можно больше добрых дел. А вот завидовать, ссориться, злословить и скандалить нельзя. В Страстную субботу рекомендуется посетить храм, помолиться и каяться, чтобы встретить Воскресение Христово с чистой душой. Материал подготовлен на основе открытых источников

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справки , религия , календарь религиозных праздников, страстная суббота, великая суббота, пасха 2024