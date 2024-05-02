https://sputnik-georgia.ru/20240502/rol-vsemirnogo-banka-v-razvitii-ekonomiki-gruzii-obsudili-v-tbilisi-287710501.html

Роль Всемирного банка в развитии экономики Грузии обсудили в Тбилиси

Роль Всемирного банка в развитии экономики Грузии обсудили в Тбилиси

Sputnik Грузия

С 1992 года Всемирный банк предоставил Грузии льготные кредиты и займы для финансирования более сотни проектов на общую сумму порядка 4,3 млрд долларов 02.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-02T13:56+0400

2024-05-02T13:56+0400

2024-05-02T14:16+0400

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леван давиташвили

ираклий кобахидзе

всемирный банк

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ТБИЛИСИ, 2 мая — Sputnik. Плодотворное сотрудничество между Грузией и Всемирным банком на протяжении последних трех десятилетий и важную роль, которую сыграла поддержка банка в процессе экономического роста и развития страны, стали основными темами встречи премьер-министра Ираклия Кобахидзе и исполнительного директора ВБ Евгения Ругенаата в Тбилиси, сообщили в пресс-службе Администрации правительства Грузии. В ходе встречи было отмечено, что при финансировании Всемирного банка в Грузии реализован ряд важных проектов в различных отраслях экономики, в том числе в сфере дорожной инфраструктуры, энергетики, образования и сельского хозяйства, а также по региональным и муниципальным направлениям.Текущий портфель банка в Грузии включает 15 проектов, общая инвестиционная стоимость которых составляет 1,5 миллиарда долларов. Всемирный банк увеличил прогноз роста экономики Грузии>>На встрече также былы подчеркнуты приоритетность сохранения макроэкономической стабильности для правительства Грузии, структурные реформы и реформы человеческого капитала, а также важные инициативы в этом направлении, поддерживающиеся Всемирным банком, за что премьер-министр поблагодарил финансовую организацию. Ранее вопросы сотрудничества ВБ с Грузией с исполнительным директором банка обсудили и глава Минфина Грузии Лаша Хуцишвили и первый вице-премьер, глава Минэкономики Леван Давиташвили. Стороны подчеркнули прогресс, достигнутый Грузией в направлении экономического роста и улучшения других фискальных параметров. На встрече представителей организации с министром экономики было отмечено, что ведется работа над новым рамочным документом сотрудничества между Грузией и Всемирным банком. Стороны также обсудили приоритетные направления экономики, развитие которых будет способствовать экономическому росту Грузии. Всемирный банк является одной из первых международных организаций, которая помогала Грузии в борьбе с пандемией, и считается партнером-лидером в области здравоохранения и социального обеспечения, а также в процессе восстановления экономики. Грузия стала членом Всемирного банка 7 августа 1992 года. С того времени ВБ предоставил льготные кредиты и займы для финансирования более сотни проектов на общую сумму порядка 4,3 миллиарда долларов в различных секторах экономики Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, грузия, новости, леван давиташвили, ираклий кобахидзе, всемирный банк