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Сколько человек госпитализировали после акций против закона об "иноагентах" в Тбилиси?
Сколько человек госпитализировали после акций против закона об "иноагентах" в Тбилиси?
Sputnik Грузия
Акция, заявленная как мирная, уже не раз переросла в столкновение между митингующими и полицией 02.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-02T12:48+0400
2024-05-02T12:48+0400
2024-05-02T12:50+0400
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ТБИЛИСИ, 2 мая — Sputnik. Экипажи центра координации чрезвычайных ситуаций и экстренной помощи во время акций протеста 1 и 2 мая в Тбилиси госпитализировали 15 человек в различные медицинские учреждения, сообщили в пресс-службе Минздрава Грузии. Ситуация на акциях протеста противников принятия закона "О прозрачности иностранного влияния" , которые проводятся в Тбилиси с 15 апреля, накалилась 1 и 2 мая. Демонстранты кидали во двор парламента с разных сторон камни, бутылки и другие попавшиеся под руки предметы, а представители МВД использовали слезоточивый газ и водомет. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Среди госпитализированных есть сотрудники правоохранительных органов. Часть пострадавших во время акции протеста уже выписали и они покинули клиники. Ранее МВД Грузии сообщили, что за последние два дня пострадали семь сотрудников ведомства. Примечательно, что запланированные на 2 мая мероприятия в здании парламента Грузии, бюро и пленарные заседания, проводиться не будут, так как участники акции против закона об "иноагентах" повредили инфраструктуру законодательного органа.Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы зарубежной силы, если 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию. Власти настаивают на необходимости прозрачности зарубежного финансирования неправительственных организаций и СМИ, а противники утверждают, что этот законопроект ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции Грузии в ЕС.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, происшествия, минздрав, политика, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах
новости, грузия, происшествия, минздрав, политика, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах
Сколько человек госпитализировали после акций против закона об "иноагентах" в Тбилиси?
12:48 02.05.2024 (обновлено: 12:50 02.05.2024)
Акция, заявленная как мирная, уже не раз переросла в столкновение между митингующими и полицией
ТБИЛИСИ, 2 мая — Sputnik. Экипажи центра координации чрезвычайных ситуаций и экстренной помощи во время акций протеста 1 и 2 мая в Тбилиси госпитализировали 15 человек в различные медицинские учреждения, сообщили в пресс-службе Минздрава Грузии.
Ситуация на акциях протеста противников принятия закона "О прозрачности иностранного влияния" , которые проводятся в Тбилиси с 15 апреля, накалилась 1 и 2 мая. Демонстранты кидали во двор парламента с разных сторон камни, бутылки и другие попавшиеся под руки предметы, а представители МВД использовали слезоточивый газ и водомет.
Среди госпитализированных есть сотрудники правоохранительных органов. Часть пострадавших во время акции протеста уже выписали и они покинули клиники.
Ранее МВД Грузии сообщили, что за последние два дня пострадали семь сотрудников ведомства.
Примечательно, что запланированные на 2 мая мероприятия в здании парламента Грузии, бюро и пленарные заседания, проводиться не будут, так как участники акции против закона об "иноагентах" повредили инфраструктуру законодательного органа.
Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы зарубежной силы, если 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию.
Власти настаивают на необходимости прозрачности зарубежного финансирования неправительственных организаций и СМИ, а противники утверждают, что этот законопроект ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции Грузии в ЕС.