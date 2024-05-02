https://sputnik-georgia.ru/20240502/smertonosnyy-opolzen-v-shovi-obyavlen-konkurs-na-eskiz-memoriala-287714473.html

Смертоносный оползень в Шови: объявлен конкурс на эскиз мемориала

Смертоносный оползень в Шови: объявлен конкурс на эскиз мемориала

Sputnik Грузия

Мемориал планируется установить возле минерального источника "Ркинис цкали" 02.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-02T17:07+0400

2024-05-02T17:07+0400

2024-05-02T17:07+0400

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грузия

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всемирный банк

национальное агентство окружающей среды

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ТБИЛИСИ, 2 мая — Sputnik. Объявлен конкурс на возведение мемориала в память о погибших в результате трагедии на курорте Шови, сообщили в пресс-службе губернатора Рача-Лечхуми - Квемо Сванети. Оползень сошел на Шови днем 3 августа, практически уничтожив его. Спасатели эвакуировали из зоны стихийного бедствия 210 человек, погибли более 30 человек. Главной причиной схода оползня швейцарские эксперты из компании Geotesti назвали климатические изменения. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Задача конкурса – выявить лучшую эскизную работу мемориала и оптимальное бюджетное предложение для его реализации. Работы участников конкурса оценит специальная комиссия, в которую входят эксперты в данной области и члены семей погибших. Мемориал планируется установить возле минерального источника "Ркинис цкали". Место установки мемориала посетили эксперты Всемирного банка, представители департамента геологии Национального агентства по охране окружающей среды, мэр муниципалитета Они Серги Хидешели и губернатор Лечхуми - Квемо Сванети Папуна Маргвелидзе. Причины схода оползня в Шови Причиной разрушительного оползня на курорте Шови стало совпадение нескольких геологических и гидрометеорологических явлений, говорится в первичном заключении Национального агентства окружающей среды. Оползню предшествовали дождь, интенсивное таяние ледника, вызванное изменением климата, камнепад в верховьях, оползнево-эрозионные процессы и прохождение селя в ущелье Бубисцкали. По данным агентства, к западу от ледника Буба произошел обвал скального массива, который, придя в движение, столкнулся с ледником, вызвав обрушение определенной его части, что могло привести к разливу застоявшихся подледниковых вод, после чего образовавшийся поток стал двигаться с большой скоростью в русле долины. При этом длительного застоя водной массы непосредственно в долине реки Бубисцкали, как утверждают некоторые эксперты, не было. Предсказать точное время формирования подобных природных явлений во всем мире практически невозможно, сказано в первичном заключении. По предварительным расчетам, селевой поток должен был достичь территории коттеджей на курорте Шови, где находились люди, за 8-10 минут. Климатический и бальнеологический курорт Шови находится на высоте 1,5 тысячи метров над уровнем моря в Онском районе (регион Рача-Лечхуми и Квемо Сванети).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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