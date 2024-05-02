https://sputnik-georgia.ru/20240502/sredniy-koridor-bystro-nabiraet-populyarnost--vitse-premer-gruzii-287719590.html
"Средний коридор" быстро набирает популярность – вице-премьер Грузии
"Средний коридор" быстро набирает популярность – вице-премьер Грузии
Sputnik Грузия
Стратегические инвестиции направлены на усиление роли Грузии, как связующего моста между Европой и Азией, заявил вице-премьер 02.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-02T21:58+0400
2024-05-02T21:58+0400
2024-05-02T21:58+0400
экономика
грузия
новости
всемирный банк
азиатский банк развития (абр)
леван давиташвили
южно-кавказский транспортный коридор
транспорт в грузии
энергетика грузии
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/05/02/287719421_0:1:870:490_1920x0_80_0_0_ead1b589ebee6be879e1e6dcc0e691e6.jpg
ТБИЛИСИ, 2 мая — Sputnik. "Средний коридор" быстро набирает популярность как невероятная альтернатива для облегчения торговых потоков между Европой и Азией, заявил вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили на открытии семинара в рамках 57-й Ежегодной встречи Азиатского банка развития в Тбилиси. "Средний коридор" – это маршрут, который пролегает через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию, Турцию в страны Европы. Транскаспийский международный транспортный маршрут был создан в феврале 2014 года с участием ведущих предприятий в сфере морских и железнодорожных перевозок Азербайджана, Казахстана и Грузии. По словам вице-премьера, для расширения "Среднего коридора" Грузия активно развивает свою транспортную сеть с помощью различных проектов, таких как модернизация железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, автомагистрали Восток-Запад, глубоководного порта Анаклия и т. д. "Эти стратегические инвестиции направлены на усиление роли Грузии, как связующего моста между Европой и Азией, в то же время предоставляя возможности для постоянно растущих транспортных потоков", – сказал он. Министр экономики также подчеркнул важность Грузии с точки зрения энергетических связей. По его словам, наиболее амбициозным является проект строительства черноморского подводного кабеля, который укрепит региональную связь. "Значение этого флагманского проекта как для Европы, так и для Кавказа невозможно переоценить – он не только служит диверсификации маршрутов поставок и снижению рисков поставок, но также имеет большой потенциал для содействия развитию возобновляемых источников энергии в Грузии и в регионе в целом", – отметил Давиташвили. Если проект будет реализован, то кабель мощностью тысячу мегаватт и протяженностью 1 195 км (1,1 тыс. км подводного и 95 км наземного кабеля) соединит Грузию с Восточными Балканами, что позволит Южному Кавказу и Европе воспользоваться расширенными экспортными возможностями и осуществлять импорт электроэнергии с учетом почасовых цен рынка электроэнергии. Как отметила региональный директор Всемирного банка по Южному Кавказу Роланда Прайс, это не просто энергопропускной кабель, а это кабель, который действительно позволит развивать чистую энергетику в Грузии и на Южном Кавказе в целом, а также обеспечит торговлю энергией с Европой. Ежегодное собрание Азиатского банка развития (АБР), тема которого "Мост в будущее" впервые проходит в Тбилиси с 2 по 5 мая. В 57-м ежегодном форуме участвуют около 4 тысяч делегатов из 68 стран-членов АБР, в том числе президент АБР Масацугу Асакава, представители международных финансовых институтов и частного сектора, гражданского общества и СМИ.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/05/02/287719421_0:0:654:490_1920x0_80_0_0_68a08e824204aa4f72533738224586d3.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
экономика, грузия, новости, всемирный банк, азиатский банк развития (абр), леван давиташвили, южно-кавказский транспортный коридор, транспорт в грузии, энергетика грузии
экономика, грузия, новости, всемирный банк, азиатский банк развития (абр), леван давиташвили, южно-кавказский транспортный коридор, транспорт в грузии, энергетика грузии
"Средний коридор" быстро набирает популярность – вице-премьер Грузии
Стратегические инвестиции направлены на усиление роли Грузии, как связующего моста между Европой и Азией, заявил вице-премьер
ТБИЛИСИ, 2 мая — Sputnik. "Средний коридор" быстро набирает популярность как невероятная альтернатива для облегчения торговых потоков между Европой и Азией, заявил вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили на открытии семинара в рамках 57-й Ежегодной встречи Азиатского банка развития в Тбилиси.
"Средний коридор" – это маршрут, который пролегает через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию, Турцию в страны Европы. Транскаспийский международный транспортный маршрут был создан в феврале 2014 года с участием ведущих предприятий в сфере морских и железнодорожных перевозок Азербайджана, Казахстана и Грузии.
"На фоне текущего сложного глобального ландшафта и растущей потребности в диверсификации цепочек поставок, Средний коридор быстро набирает популярность, как невероятная альтернатива для облегчения торговых потоков между Европой и Азией через черноморские порты или сухопутные маршруты", – заявил Давиташвили.
По словам вице-премьера, для расширения "Среднего коридора" Грузия активно развивает свою транспортную сеть с помощью различных проектов, таких как модернизация железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, автомагистрали Восток-Запад, глубоководного порта Анаклия и т. д.
"Эти стратегические инвестиции направлены на усиление роли Грузии, как связующего моста между Европой и Азией, в то же время предоставляя возможности для постоянно растущих транспортных потоков", – сказал он.
Министр экономики также подчеркнул важность Грузии с точки зрения энергетических связей. По его словам, наиболее амбициозным является проект строительства черноморского подводного кабеля, который укрепит региональную связь.
Соглашение о прокладке кабеля, по которому электроэнергия из Грузии и Азербайджана будет идти в Европу, правительства Грузии, Азербайджана, Румынии и Венгрии подписали в декабре 2022 года. Грузинские власти не раз заявляли о большом потенциале Грузии с точки зрения возобновляемых источников энергии и ее привлекательности как транзитного хаба.
"Значение этого флагманского проекта как для Европы, так и для Кавказа невозможно переоценить – он не только служит диверсификации маршрутов поставок и снижению рисков поставок, но также имеет большой потенциал для содействия развитию возобновляемых источников энергии в Грузии и в регионе в целом", – отметил Давиташвили.
Если проект будет реализован, то кабель мощностью тысячу мегаватт и протяженностью 1 195 км (1,1 тыс. км подводного и 95 км наземного кабеля) соединит Грузию с Восточными Балканами, что позволит Южному Кавказу и Европе воспользоваться расширенными экспортными возможностями и осуществлять импорт электроэнергии с учетом почасовых цен рынка электроэнергии.
Как отметила региональный директор Всемирного банка по Южному Кавказу Роланда Прайс, это не просто энергопропускной кабель, а это кабель, который действительно позволит развивать чистую энергетику в Грузии и на Южном Кавказе в целом, а также обеспечит торговлю энергией с Европой.
"Это очень важное новое пространство, которое будет развиваться и мобилизоваться с помощью частного сектора. Здесь мы видим возможность для роста, видим возможность создания рабочих мест и укрепления региональных связей и, соответственно, стабильности стран Южного Кавказа", – заявил Прайс журналистам.
Ежегодное собрание Азиатского банка развития (АБР), тема которого "Мост в будущее" впервые проходит в Тбилиси с 2 по 5 мая. В 57-м ежегодном форуме участвуют около 4 тысяч делегатов из 68 стран-членов АБР, в том числе президент АБР Масацугу Асакава, представители международных финансовых институтов и частного сектора, гражданского общества и СМИ.