https://sputnik-georgia.ru/20240502/sredniy-koridor-bystro-nabiraet-populyarnost--vitse-premer-gruzii-287719590.html

"Средний коридор" быстро набирает популярность – вице-премьер Грузии

"Средний коридор" быстро набирает популярность – вице-премьер Грузии

Sputnik Грузия

Стратегические инвестиции направлены на усиление роли Грузии, как связующего моста между Европой и Азией, заявил вице-премьер 02.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-02T21:58+0400

2024-05-02T21:58+0400

2024-05-02T21:58+0400

экономика

грузия

новости

всемирный банк

азиатский банк развития (абр)

леван давиташвили

южно-кавказский транспортный коридор

транспорт в грузии

энергетика грузии

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/05/02/287719421_0:1:870:490_1920x0_80_0_0_ead1b589ebee6be879e1e6dcc0e691e6.jpg

ТБИЛИСИ, 2 мая — Sputnik. "Средний коридор" быстро набирает популярность как невероятная альтернатива для облегчения торговых потоков между Европой и Азией, заявил вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили на открытии семинара в рамках 57-й Ежегодной встречи Азиатского банка развития в Тбилиси. "Средний коридор" – это маршрут, который пролегает через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию, Турцию в страны Европы. Транскаспийский международный транспортный маршрут был создан в феврале 2014 года с участием ведущих предприятий в сфере морских и железнодорожных перевозок Азербайджана, Казахстана и Грузии. По словам вице-премьера, для расширения "Среднего коридора" Грузия активно развивает свою транспортную сеть с помощью различных проектов, таких как модернизация железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, автомагистрали Восток-Запад, глубоководного порта Анаклия и т. д. "Эти стратегические инвестиции направлены на усиление роли Грузии, как связующего моста между Европой и Азией, в то же время предоставляя возможности для постоянно растущих транспортных потоков", – сказал он. Министр экономики также подчеркнул важность Грузии с точки зрения энергетических связей. По его словам, наиболее амбициозным является проект строительства черноморского подводного кабеля, который укрепит региональную связь. "Значение этого флагманского проекта как для Европы, так и для Кавказа невозможно переоценить – он не только служит диверсификации маршрутов поставок и снижению рисков поставок, но также имеет большой потенциал для содействия развитию возобновляемых источников энергии в Грузии и в регионе в целом", – отметил Давиташвили. Если проект будет реализован, то кабель мощностью тысячу мегаватт и протяженностью 1 195 км (1,1 тыс. км подводного и 95 км наземного кабеля) соединит Грузию с Восточными Балканами, что позволит Южному Кавказу и Европе воспользоваться расширенными экспортными возможностями и осуществлять импорт электроэнергии с учетом почасовых цен рынка электроэнергии. Как отметила региональный директор Всемирного банка по Южному Кавказу Роланда Прайс, это не просто энергопропускной кабель, а это кабель, который действительно позволит развивать чистую энергетику в Грузии и на Южном Кавказе в целом, а также обеспечит торговлю энергией с Европой. Ежегодное собрание Азиатского банка развития (АБР), тема которого "Мост в будущее" впервые проходит в Тбилиси с 2 по 5 мая. В 57-м ежегодном форуме участвуют около 4 тысяч делегатов из 68 стран-членов АБР, в том числе президент АБР Масацугу Асакава, представители международных финансовых институтов и частного сектора, гражданского общества и СМИ.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

экономика, грузия, новости, всемирный банк, азиатский банк развития (абр), леван давиташвили, южно-кавказский транспортный коридор, транспорт в грузии, энергетика грузии