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Тбилиси примет чемпионат Европы по дзюдо в 2026 году
Тбилиси примет чемпионат Европы по дзюдо в 2026 году
Sputnik Грузия
Столица Грузии примет еще одно спортивного мероприятие мирового уровня 02.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-02T10:51+0400
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ТБИЛИСИ, 2 мая — Sputnik. Чемпионат Европы по дзюдо пройдет в Тбилиси в апреле 2026 года, сообщили в пресс-службе Минспорта Грузии. Соглашение о проведении чемпионата Европы в Грузии было подписано на континентальном первенстве в Загребе на прошлой неделе. Инициативу поддержал премьер-министр Ираклий Кобахидзе. Сборная Грузии по дзюдо завершила ЧЕ с восемью медалями. Грузинские спортсмены завоевали две золотые, две серебряные и три бронзовые медали в личном зачете и заняли первое место в командном зачете. А в заключительный день турнира женская и мужская смешанная сборная Грузии стала вице-чемпионом в командном зачете. Золотые медали завоевали Важа Маргвелашвили и Тато Григалашвили, серебро – Илья Суламанидзе и Гурам Тушишвили, бронзу – Этер Липартелиан, Лаша Бекаури и Лаша Шавдатуашвили. Европейский союз дзюдо в Загребе наградил Тато Григалашвили в номинации "Лучший дзюдоист 2023 года", Шалву Гурешидзе – в номинации "Лучший молодой дзюдоист года", а смешанную сборную Грузии – как "Лучшую команду года".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, тбилиси, тато григалашвили, важа маргвелашвили
спорт, грузия, новости, тбилиси, тато григалашвили, важа маргвелашвили
Тбилиси примет чемпионат Европы по дзюдо в 2026 году
Столица Грузии примет еще одно спортивного мероприятие мирового уровня
ТБИЛИСИ, 2 мая — Sputnik. Чемпионат Европы по дзюдо пройдет в Тбилиси в апреле 2026 года, сообщили в пресс-службе Минспорта Грузии.
Соглашение о проведении чемпионата Европы в Грузии было подписано на континентальном первенстве в Загребе на прошлой неделе. Инициативу поддержал премьер-министр Ираклий Кобахидзе.
Сборная Грузии по дзюдо завершила ЧЕ с восемью медалями. Грузинские спортсмены завоевали две золотые, две серебряные и три бронзовые медали в личном зачете и заняли первое место в командном зачете.
А в заключительный день турнира женская и мужская смешанная сборная Грузии стала вице-чемпионом в командном зачете.
Золотые медали завоевали Важа Маргвелашвили и Тато Григалашвили, серебро – Илья Суламанидзе и Гурам Тушишвили, бронзу – Этер Липартелиан, Лаша Бекаури и Лаша Шавдатуашвили.
Европейский союз дзюдо в Загребе наградил Тато Григалашвили в номинации "Лучший дзюдоист 2023 года", Шалву Гурешидзе – в номинации "Лучший молодой дзюдоист года", а смешанную сборную Грузии – как "Лучшую команду года".