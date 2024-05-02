https://sputnik-georgia.ru/20240502/tbilisi-primet-chempionat-evropy-po-dzyudo-v-2026-godu-287680860.html

Тбилиси примет чемпионат Европы по дзюдо в 2026 году

Тбилиси примет чемпионат Европы по дзюдо в 2026 году

Sputnik Грузия

Столица Грузии примет еще одно спортивного мероприятие мирового уровня 02.05.2024, Sputnik Грузия

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важа маргвелашвили

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ТБИЛИСИ, 2 мая — Sputnik. Чемпионат Европы по дзюдо пройдет в Тбилиси в апреле 2026 года, сообщили в пресс-службе Минспорта Грузии. Соглашение о проведении чемпионата Европы в Грузии было подписано на континентальном первенстве в Загребе на прошлой неделе. Инициативу поддержал премьер-министр Ираклий Кобахидзе. Сборная Грузии по дзюдо завершила ЧЕ с восемью медалями. Грузинские спортсмены завоевали две золотые, две серебряные и три бронзовые медали в личном зачете и заняли первое место в командном зачете. А в заключительный день турнира женская и мужская смешанная сборная Грузии стала вице-чемпионом в командном зачете. Золотые медали завоевали Важа Маргвелашвили и Тато Григалашвили, серебро – Илья Суламанидзе и Гурам Тушишвили, бронзу – Этер Липартелиан, Лаша Бекаури и Лаша Шавдатуашвили. Европейский союз дзюдо в Загребе наградил Тато Григалашвили в номинации "Лучший дзюдоист 2023 года", Шалву Гурешидзе – в номинации "Лучший молодой дзюдоист года", а смешанную сборную Грузии – как "Лучшую команду года".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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