https://sputnik-georgia.ru/20240502/velikaya-ili-strastnaya-pyatnitsa-2024-post-tserkovnye-traditsii-287678109.html

Великая, или Страстная пятница 2024: пост, церковные традиции

Великая, или Страстная пятница 2024: пост, церковные традиции

Sputnik Грузия

Великая, или Страстная пятница – день, когда распяли Спасителя, принявшего мученическую смерть на Кресте для искупления грехов людских, в 2024 году выпадает на... 02.05.2024, Sputnik Грузия

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страстная пятница

пасха 2024

пасха

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О традициях Великой пятницы, какие церковные службы проводят и как соблюдают пост в самый скорбный для верующих день Страстной седмицы и всего года, читайте на Sputnik Грузия.Великая, или Страстная пятницаВ Святом Писании сказано, что римский прокуратор Иудеи Понтий Пилат приговорил Иисуса к распятию именно в пятницу перед Пасхой, под давлением иудейских первосвященников и толпы.В те времена распятие на кресте считалось самой позорной и жестокой казнью, к которой приговаривали только разбойников, мятежников, убийц и преступных рабов. Первосвященники присудили Спасителя к такой казни, чтобы Его опозорить.Иисус отказался от кислого вина со смирною, которое подали римские воины Ему на Голгофе для облегчения мучений перед распятием, желая испить всю чашу страданий в полном сознании.А когда Его распинали, Иисус молился Богу за Своих мучителей, говоря: "Отче! Прости им, ибо не ведают, что творят".Земля содрогнулась, когда сын Божий умер на Кресте, а завеса в храме разорвалась надвое, таким образом распахивая людям вход в прежде закрытое Царство Небесное.В Страстную пятницу во время службы по церковной традиции читают отрывки из Священного Писания, посвященные страданиям Христовым, которые описаны во всех четырех Евангелиях.Церковные традицииВ Великую пятницу по церковной традиции совершаются три основные службы: Утреня, Царские Часы и Великая Вечерня с малым повечерием.На утрени (эта служба по традиции проходит в Великий четверг вечером) посреди храма читают двенадцать Евангельских чтений, повествующих о страданиях Спасителя, начиная с последней беседы Христа с учениками на Тайной Вечери и заканчивая Его погребением в саду Иосифа Аримафейского и приставлением к гробу воинской стражи.Верующие во время церковной службы стоят с зажженными свечами. Этим они показывают, что и во время страданий величие и слава не оставили Господа, а также любовь к своему Спасителю.В Страстную пятницу совершаются Царские Часы – в этот день ни в одной из христианских конфессий литургии не служат, за исключением тех лет, когда Великая пятница выпадает на Благовещение Пресвятой Богородицы.В третьем часу дня совершается Вечерня. Считается, что именно в это время свершилась крестная смерть Христа. Во время церковной службы поют особый канон о распятии Господа и выносят Плащаницу – плат, на котором изображен лежащий в гробу Спаситель в полный рост.Во время церковной службы по традиции на Плащаницу кладут Евангелие, а перед ним ставят кадильницу. Плащаницу обычно украшают цветами в память о том, как помазали жены-мироносицы благовониями тело погребенного Учителя.Перед Плащаницей во время службы положено класть земные поклоны и прикладываться к ней. Все церковные службы Великой пятницы и Страстной субботы по традиции начинаются и завершаются перед Плащаницей, а не в алтаре.В течение неполных трех дней Плащаница находится в центре храма, символизируя трехдневное нахождение Господа в гробнице. Обратно в алтарь ее вносят за несколько минут до пасхального крестного хода.Пост в Великую пятницуПост в Страстную пятницу самый строгий в течение Великого поста. По монастырскому уставу в Великую пятницу полностью воздерживаются от пищи. Прихожане, которым сложно соблюдать такой строгий пост, могут перекусить хлебом и водой после выноса Плащаницы.Великая, или Страстная пятница – это время скорби и поминовения для всех верующих, когда все земное теряет свой смысл. В то же время оно насквозь пронизано предстоящим чудом Воскрешения.Материал подготовлен на основе открытых источников.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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справки , религия , общество, страстная пятница, пасха 2024, пасха