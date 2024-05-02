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Власти Грузии выделят на празднование Дня независимости около 2 млн долларов
Власти Грузии выделят на празднование Дня независимости около 2 млн долларов
Sputnik Грузия
Эту сумму из резервного фонда администрации правительства выделит Минфин 02.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-02T09:01+0400
2024-05-02T09:07+0400
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ТБИЛИСИ, 2 мая — Sputnik. Правительство Грузии выделит 5,3 млн лари (около 2 млн долларов) на проведение мероприятий в рамках празднования Дня независимости Грузии 26 мая, говорится в опубликованном распоряжении. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен&gt;&gt; Празднование Дня независимости 26 мая приурочено к дате провозглашения в 1918 году независимости Грузии Первым демократическим правительством во главе с Ноэ Жордания. Первая Демократическая Республика просуществовала два с половиной года.Указанную сумму из резервного фонда администрации правительства выделит Минфин Грузии (распоряжение № 610). Основная часть мероприятий в этот день обычно проходит на площади Свободы и на проспекте Руставели в Тбилиси. Организовываются различные концерты и театральные шоу не только в столице, но и регионах. С утра на площади Свободы проходит торжественная церемония принесения присяги. Грузия восстановила независимость в 1991 году. Соответствующий акт на основании результатов всенародного референдума 9 апреля принял Верховный Совет республики. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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день независимости грузии, тбилиси, новости, грузия, общество, правительство грузии
день независимости грузии, тбилиси, новости, грузия, общество, правительство грузии

Власти Грузии выделят на празднование Дня независимости около 2 млн долларов

09:01 02.05.2024 (обновлено: 09:07 02.05.2024)
© AP Photo / Shakh AivazovВоенная авиация Грузии - грузинские ВВС. Пролет самолетов над площадью Свободы в День независимости
Военная авиация Грузии - грузинские ВВС. Пролет самолетов над площадью Свободы в День независимости - Sputnik Грузия, 1920, 02.05.2024
© AP Photo / Shakh Aivazov
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Эту сумму из резервного фонда администрации правительства выделит Минфин
ТБИЛИСИ, 2 мая — Sputnik. Правительство Грузии выделит 5,3 млн лари (около 2 млн долларов) на проведение мероприятий в рамках празднования Дня независимости Грузии 26 мая, говорится в опубликованном распоряжении.
Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>
Празднование Дня независимости 26 мая приурочено к дате провозглашения в 1918 году независимости Грузии Первым демократическим правительством во главе с Ноэ Жордания. Первая Демократическая Республика просуществовала два с половиной года.
Указанную сумму из резервного фонда администрации правительства выделит Минфин Грузии (распоряжение № 610).
© photo: Sputnik / StringerПразднование Дня независимости Грузии 26 мая 2023 года
Празднование Дня независимости Грузии 26 мая 2023 года - Sputnik Грузия, 1920, 01.05.2024
Празднование Дня независимости Грузии 26 мая 2023 года
© photo: Sputnik / Stringer
Основная часть мероприятий в этот день обычно проходит на площади Свободы и на проспекте Руставели в Тбилиси. Организовываются различные концерты и театральные шоу не только в столице, но и регионах. С утра на площади Свободы проходит торжественная церемония принесения присяги.
© photo: Sputnik / StringerЖители столицы отмечают День независимости Грузии 26 мая 2022 года
Жители столицы отмечают День независимости Грузии 26 мая 2022 года - Sputnik Грузия, 1920, 01.05.2024
Жители столицы отмечают День независимости Грузии 26 мая 2022 года
© photo: Sputnik / Stringer
Грузия восстановила независимость в 1991 году. Соответствующий акт на основании результатов всенародного референдума 9 апреля принял Верховный Совет республики.
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