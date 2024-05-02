https://sputnik-georgia.ru/20240502/vlasti-gruzii-vydelyat-na-prazdnovanie-dnya-nezavisimosti-okolo-2-mln-dollarov--287682350.html

Власти Грузии выделят на празднование Дня независимости около 2 млн долларов

Власти Грузии выделят на празднование Дня независимости около 2 млн долларов

Sputnik Грузия

Эту сумму из резервного фонда администрации правительства выделит Минфин 02.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-02T09:01+0400

2024-05-02T09:01+0400

2024-05-02T09:07+0400

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ТБИЛИСИ, 2 мая — Sputnik. Правительство Грузии выделит 5,3 млн лари (около 2 млн долларов) на проведение мероприятий в рамках празднования Дня независимости Грузии 26 мая, говорится в опубликованном распоряжении. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>> Празднование Дня независимости 26 мая приурочено к дате провозглашения в 1918 году независимости Грузии Первым демократическим правительством во главе с Ноэ Жордания. Первая Демократическая Республика просуществовала два с половиной года.Указанную сумму из резервного фонда администрации правительства выделит Минфин Грузии (распоряжение № 610). Основная часть мероприятий в этот день обычно проходит на площади Свободы и на проспекте Руставели в Тбилиси. Организовываются различные концерты и театральные шоу не только в столице, но и регионах. С утра на площади Свободы проходит торжественная церемония принесения присяги. Грузия восстановила независимость в 1991 году. Соответствующий акт на основании результатов всенародного референдума 9 апреля принял Верховный Совет республики. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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день независимости грузии, тбилиси, новости, грузия, общество, правительство грузии