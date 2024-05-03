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Байден в бокале и борцы сумо с детьми: самые смешные фото недели
Байден в бокале и борцы сумо с детьми: самые смешные фото недели
Sputnik Грузия
Смотрите в фотоленте Sputnik юмористические снимки в объективах мировых фотографов 03.05.2024, Sputnik Грузия
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фото, мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях, в мире
фото, мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях, в мире

Байден в бокале и борцы сумо с детьми: самые смешные фото недели

13:29 03.05.2024 (обновлено: 14:14 03.05.2024)
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Смотрите в фотоленте Sputnik юмористические снимки в объективах мировых фотографов
© AFP 2024 / Valery Hache

Ламы во время Марша животных на Английской набережной в Ницце.

Ламы во время Марша животных на Английской набережной в Ницце. - Sputnik Грузия
1/10
© AFP 2024 / Valery Hache

Ламы во время Марша животных на Английской набережной в Ницце.

© photo: Sputnik / Photo host agency Ria Novosti/Anatoly Medved / Перейти в фотобанк

Международная выставка-форум "Россия".

Международная выставка-форум &quot;Россия&quot;. - Sputnik Грузия
2/10
© photo: Sputnik / Photo host agency Ria Novosti/Anatoly Medved
/
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Международная выставка-форум "Россия".

© AP Photo / Ng Han Guan

Спортсменки из Японии в финале чемпионата мира по бадминтону среди женщин в Китае.

Спортсменки из Японии в финале чемпионата мира по бадминтону среди женщин в Китае. - Sputnik Грузия
3/10
© AP Photo / Ng Han Guan

Спортсменки из Японии в финале чемпионата мира по бадминтону среди женщин в Китае.

© AP Photo / Matias Delacroix

Собака с портретом кандидата в президенты Панамы Хосе Рауля Мулино во время предвыборного мероприятия в Панама-Сити.

Собака с портретом кандидата в президенты Панамы Хосе Рауля Мулино во время предвыборного мероприятия в Панама-Сити. - Sputnik Грузия
4/10
© AP Photo / Matias Delacroix

Собака с портретом кандидата в президенты Панамы Хосе Рауля Мулино во время предвыборного мероприятия в Панама-Сити.

© AFP 2024 / Philip Fong

Борцы сумо держат детей во время поединка "плачущий ребенок сумо" в храме Сэнсодзи в Токио.

Борцы сумо держат детей во время поединка &quot;плачущий ребенок сумо&quot; в храме Сэнсодзи в Токио. - Sputnik Грузия
5/10
© AFP 2024 / Philip Fong

Борцы сумо держат детей во время поединка "плачущий ребенок сумо" в храме Сэнсодзи в Токио.

© AFP 2024 / Martin Bernetti

Еноты рассматривают оборудование оператора в Панама-Сити.

Еноты рассматривают оборудование оператора в Панама-Сити. - Sputnik Грузия
6/10
© AFP 2024 / Martin Bernetti

Еноты рассматривают оборудование оператора в Панама-Сити.

© AFP 2024 / Gabriel Bouys

Международный фестиваль воздушных змеев Artevento Cervia в Италии.

Международный фестиваль воздушных змеев Artevento Cervia в Италии. - Sputnik Грузия
7/10
© AFP 2024 / Gabriel Bouys

Международный фестиваль воздушных змеев Artevento Cervia в Италии.

© AFP 2024 / Brendan Smialowski

Президент США Джо Байден на ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома в Вашингтоне.

Президент США Джо Байден на ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома в Вашингтоне. - Sputnik Грузия
8/10
© AFP 2024 / Brendan Smialowski

Президент США Джо Байден на ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома в Вашингтоне.

© AFP 2024 / Kena Betancur

Полиция и протестующие против Трампа возле Манхэттенского уголовного суда в Нью-Йорке.

Полиция и протестующие против Трампа возле Манхэттенского уголовного суда в Нью-Йорке. - Sputnik Грузия
9/10
© AFP 2024 / Kena Betancur

Полиция и протестующие против Трампа возле Манхэттенского уголовного суда в Нью-Йорке.

© AFP 2024 / Anthony Wallace

Активистка в костюме с изображением президента Южной Кореи Юн Сок Ёля во время митинга в честь Дня труда в Сеуле.

Активистка в костюме с изображением президента Южной Кореи Юн Сок Ёля во время митинга в честь Дня труда в Сеуле. - Sputnik Грузия
10/10
© AFP 2024 / Anthony Wallace

Активистка в костюме с изображением президента Южной Кореи Юн Сок Ёля во время митинга в честь Дня труда в Сеуле.

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