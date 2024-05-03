Байден в бокале и борцы сумо с детьми: самые смешные фото недели

Ламы во время Марша животных на Английской набережной в Ницце.
Ламы во время Марша животных на Английской набережной в Ницце.
Международная выставка-форум "Россия".
Международная выставка-форум "Россия".
Спортсменки из Японии в финале чемпионата мира по бадминтону среди женщин в Китае.
Спортсменки из Японии в финале чемпионата мира по бадминтону среди женщин в Китае.
Собака с портретом кандидата в президенты Панамы Хосе Рауля Мулино во время предвыборного мероприятия в Панама-Сити.
Собака с портретом кандидата в президенты Панамы Хосе Рауля Мулино во время предвыборного мероприятия в Панама-Сити.
Борцы сумо держат детей во время поединка "плачущий ребенок сумо" в храме Сэнсодзи в Токио.
Борцы сумо держат детей во время поединка "плачущий ребенок сумо" в храме Сэнсодзи в Токио.
Еноты рассматривают оборудование оператора в Панама-Сити.
Еноты рассматривают оборудование оператора в Панама-Сити.
Международный фестиваль воздушных змеев Artevento Cervia в Италии.
Международный фестиваль воздушных змеев Artevento Cervia в Италии.
Президент США Джо Байден на ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома в Вашингтоне.
Президент США Джо Байден на ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома в Вашингтоне.
Полиция и протестующие против Трампа возле Манхэттенского уголовного суда в Нью-Йорке.
Полиция и протестующие против Трампа возле Манхэттенского уголовного суда в Нью-Йорке.
Активистка в костюме с изображением президента Южной Кореи Юн Сок Ёля во время митинга в честь Дня труда в Сеуле.
Активистка в костюме с изображением президента Южной Кореи Юн Сок Ёля во время митинга в честь Дня труда в Сеуле.