https://sputnik-georgia.ru/20240503/aziatskiy-bank-podderzhivaet-sozdanie-v-gruzii-kak-regionalnogo-khaba-287743935.html

Азиатский банк поддерживает создание в Грузии регионального хаба

Азиатский банк поддерживает создание в Грузии регионального хаба

Sputnik Грузия

Учитывая расположение Грузии между Западом и Востоком, АБР поддерживаем региональное сотрудничество, заявил президент банка 03.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-03T23:09+0400

2024-05-03T23:09+0400

2024-05-04T00:30+0400

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ТБИЛИСИ, 3 мая — Sputnik. Азиатский банк развития (АБР) поддерживает развитие Грузии как регионального хаба Южного Кавказа, заявил президент банка Масацугу Кавасава. Правительство Грузии активно работает над укреплением позиции страны как регионального хаба. Главный акцент в первую очередь делается на развитие транспортного хаба, кроме того, власти работают в направлении развития страны как торгового и коммуникационного хаба. Он подчеркнул, что Грузия имеет уникальное расположение между Западом и Востоком, и для Грузии очень важны связи с соседними странами, включая Средний коридор. "Региональные отношения между Арменией, Азербайджаном и Грузией очень важны. Азиатский банк развития рад поддержать улучшение транспортного сообщения, инфраструктуры и логистики, чтобы способствовать мирному передвижению людей и товаров по региону", – сказал Асакава. Ежегодное собрание АБР впервые проходит в Грузии 2-5 мая 2024 года. В ежегодном форуме принимают участие около 4 тысяч участников и гостей, в том числе президент АБР, вице-президенты, исполнительные директора банка, делегации 68 стран-членов, представители международных финансовых институтов и частного сектора, гражданского общества и СМИ. Планы Грузии Для реализации потенциала Грузии как регионального хаба правительство продолжает развивать инфраструктурные, транспортные, логистические, коммуникационные, энергетические, технологические, образовательные и финансовые системы хабов страны. Особое внимание в 2024 году будет уделено проекту глубоководного порта Анаклия, модернизации железной дороги, завершению реконструкции основных транспортных артерий, в том числе грузинского участка трассы Восток-Запад и модернизации железной дороги Баку-Тбилиси-Карс. Кроме того, Грузия планирует расширить список стран, с которыми будет осуществляться торговля в свободном режиме, и уделит внимание облегчению товарооборота между стратегическими партнерами путем упрощения бюрократических процедур.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, грузия, новости, азиатский банк развития (абр), тбилиси