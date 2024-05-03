Азиатский банк поддерживает создание в Грузии регионального хаба
23:09 03.05.2024 (обновлено: 00:30 04.05.2024)
© Ministry of Economy and Sustainable Development of GeorgiaПрезидент АБР Масацугу Кавасава в Тбилиси
© Ministry of Economy and Sustainable Development of Georgia
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Учитывая расположение Грузии между Западом и Востоком, АБР поддерживаем региональное сотрудничество, заявил президент банка
ТБИЛИСИ, 3 мая — Sputnik. Азиатский банк развития (АБР) поддерживает развитие Грузии как регионального хаба Южного Кавказа, заявил президент банка Масацугу Кавасава.
Правительство Грузии активно работает над укреплением позиции страны как регионального хаба. Главный акцент в первую очередь делается на развитие транспортного хаба, кроме того, власти работают в направлении развития страны как торгового и коммуникационного хаба.
"Наша стратегия партнерства поддерживает три основных приоритета для Национальной стратегии развития Грузии – экономическое развитие, социальную политику и развитие человеческого капитала, а также государственное управление. Однако, учитывая расположение Грузии, мы поддерживаем региональное сотрудничество. АБР ценит и поддерживает Грузию в стремлении стать региональным хабом", – сказал Кавасава.
Он подчеркнул, что Грузия имеет уникальное расположение между Западом и Востоком, и для Грузии очень важны связи с соседними странами, включая Средний коридор.
"Региональные отношения между Арменией, Азербайджаном и Грузией очень важны. Азиатский банк развития рад поддержать улучшение транспортного сообщения, инфраструктуры и логистики, чтобы способствовать мирному передвижению людей и товаров по региону", – сказал Асакава.
"Средний коридор" – это маршрут, который пролегает через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию, Турцию в страны Европы. Транскаспийский международный транспортный маршрут был создан в феврале 2014 года с участием ведущих предприятий в сфере морских и железнодорожных перевозок Азербайджана, Казахстана и Грузии.
Ежегодное собрание АБР впервые проходит в Грузии 2-5 мая 2024 года. В ежегодном форуме принимают участие около 4 тысяч участников и гостей, в том числе президент АБР, вице-президенты, исполнительные директора банка, делегации 68 стран-членов, представители международных финансовых институтов и частного сектора, гражданского общества и СМИ.
Планы Грузии
Для реализации потенциала Грузии как регионального хаба правительство продолжает развивать инфраструктурные, транспортные, логистические, коммуникационные, энергетические, технологические, образовательные и финансовые системы хабов страны.
Особое внимание в 2024 году будет уделено проекту глубоководного порта Анаклия, модернизации железной дороги, завершению реконструкции основных транспортных артерий, в том числе грузинского участка трассы Восток-Запад и модернизации железной дороги Баку-Тбилиси-Карс.
На фоне развития роли главного транзитного коридора региона, правительство также намерено продвигать и укреплять деловые и инвестиционные отношения, а также уделить внимание развитию туризма, в том числе с точки зрения улучшения качества сервисов и обеспечения безопасного и комфортного доступа к различным точкам страны.
Кроме того, Грузия планирует расширить список стран, с которыми будет осуществляться торговля в свободном режиме, и уделит внимание облегчению товарооборота между стратегическими партнерами путем упрощения бюрократических процедур.