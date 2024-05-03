https://sputnik-georgia.ru/20240503/brifing-marii-zakharovoy-po-aktualnym-voprosam-vneshney-politiki-rf-287748511.html

Брифинг Марии Захаровой по актуальным вопросам внешней политики РФ

Брифинг Марии Захаровой по актуальным вопросам внешней политики РФ

Sputnik Грузия

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отвечает на вопросы журналистов по актуальной повестке. Прямая трансляция брифинга. 03.05.2024, Sputnik Грузия

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видео

мультимедиа

мария захарова

мид рф

россия

мид россии

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Смотрите в видео, что заявила Мария Захарова, отвечая на вопросы журналистов по актуальным мировым событиям и позиции России.

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Sputnik Грузия

видео, мультимедиа, мария захарова, мид рф, россия, мид россии, видео