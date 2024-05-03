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https://sputnik-georgia.ru/20240503/brifing-marii-zakharovoy-po-aktualnym-voprosam-vneshney-politiki-rf-287748511.html
Брифинг Марии Захаровой по актуальным вопросам внешней политики РФ
Брифинг Марии Захаровой по актуальным вопросам внешней политики РФ
Sputnik Грузия
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отвечает на вопросы журналистов по актуальной повестке. Прямая трансляция брифинга. 03.05.2024, Sputnik Грузия
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Смотрите в видео, что заявила Мария Захарова, отвечая на вопросы журналистов по актуальным мировым событиям и позиции России.
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видео, мультимедиа, мария захарова, мид рф, россия, мид россии, видео
видео, мультимедиа, мария захарова, мид рф, россия, мид россии, видео

Брифинг Марии Захаровой по актуальным вопросам внешней политики РФ

16:00 03.05.2024 (обновлено: 09:59 04.05.2024)
© video: Sputnik
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова отвечает на вопросы журналистов по актуальной повестке. Прямая трансляция брифинга.
Смотрите в видео, что заявила Мария Захарова, отвечая на вопросы журналистов по актуальным мировым событиям и позиции России.
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