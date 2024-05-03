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https://sputnik-georgia.ru/20240503/chto-my-edim-zhitelyam-gruzii-sovetuyut-ne-pokupat-yaytsa-i-myaso-v-somnitelnykh-mestakh-287713818.html
Что мы едим? Жителям Грузии советуют не покупать яйца и мясо в сомнительных местах
Что мы едим? Жителям Грузии советуют не покупать яйца и мясо в сомнительных местах
Sputnik Грузия
С приближением пасхальных праздников в Грузии активно проверяют торговые объекты 03.05.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 3 мая — Sputnik. Национальное агентство продовольствия призывает жителей Грузии покупать скоропортящиеся продукты (мясо и яйца) только в торговых объектах, где соблюдаются требования к хранению и реализации, а также санитарно-гигиенические нормы. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен&gt;&gt;Сотрудники агентства с приближением пасхальных праздников активно проверяют местные и импортные яйца, мясо и другие продукты питания, пользующие спросом. При покупке мяса важно обратить внимание на: При обнаружении каких-нибудь нарушений представители агентства просят обращаться по номеру "горячей линии" ведомства – 15-01.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, общество, новости, тбилиси

Что мы едим? Жителям Грузии советуют не покупать яйца и мясо в сомнительных местах

12:12 03.05.2024
© photo: Sputnik / Vitaliy Timkiv / Перейти в фотобанкАгропромышленная выставка "Кубанская Ярмарка"
Агропромышленная выставка Кубанская Ярмарка - Sputnik Грузия, 1920, 03.05.2024
© photo: Sputnik / Vitaliy Timkiv
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С приближением пасхальных праздников в Грузии активно проверяют торговые объекты
ТБИЛИСИ, 3 мая — Sputnik. Национальное агентство продовольствия призывает жителей Грузии покупать скоропортящиеся продукты (мясо и яйца) только в торговых объектах, где соблюдаются требования к хранению и реализации, а также санитарно-гигиенические нормы.
Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>
Сотрудники агентства с приближением пасхальных праздников активно проверяют местные и импортные яйца, мясо и другие продукты питания, пользующие спросом.

"Имейте в виду, риск заболевания человека от мяса и других продуктов животного происхождения (молоко, сыр, рыба, яйца и т. д.), забитых без ветеринарного контроля, достаточно высок", – говорится в сообщении агентства.

При покупке мяса важно обратить внимание на:
условия хранения – мясо следует хранить в чистом закрытом холодильнике, соблюдая соответствующий температурный режим от 7 до 10 градусов, срок хранения 48 часов;
мясо разного происхождения (крупного рогатого скота, овец, свиней, коз) следует хранить в холодильнике отдельно. Также мясо, импортированное из разных стран, следует размещать отдельно;
этикетка должна быть размещена на видном месте на холодильнике, в котором хранятся продукты;
если мясо не импортированное, а грузинского происхождения, то должен быть указан номер идентификационной бирки животного;
если мясо импортируется, необходимо указать страну-импортера и производителя: название страны, где расположена бойня, а также дата и время изготовления;
при покупке яиц нужно обратить внимание на условия хранения и реализации, срок годности, этикетку, на которой должна быть указана информация о стране происхождения и дате кладки;
Если яйца хранятся при температуре от 0° до 10°C, их можно использовать в течение месяца.
При обнаружении каких-нибудь нарушений представители агентства просят обращаться по номеру "горячей линии" ведомства – 15-01.
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