https://sputnik-georgia.ru/20240503/chto-my-edim-zhitelyam-gruzii-sovetuyut-ne-pokupat-yaytsa-i-myaso-v-somnitelnykh-mestakh-287713818.html

Что мы едим? Жителям Грузии советуют не покупать яйца и мясо в сомнительных местах

Что мы едим? Жителям Грузии советуют не покупать яйца и мясо в сомнительных местах

Sputnik Грузия

С приближением пасхальных праздников в Грузии активно проверяют торговые объекты 03.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-03T12:12+0400

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ТБИЛИСИ, 3 мая — Sputnik. Национальное агентство продовольствия призывает жителей Грузии покупать скоропортящиеся продукты (мясо и яйца) только в торговых объектах, где соблюдаются требования к хранению и реализации, а также санитарно-гигиенические нормы. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Сотрудники агентства с приближением пасхальных праздников активно проверяют местные и импортные яйца, мясо и другие продукты питания, пользующие спросом. При покупке мяса важно обратить внимание на: При обнаружении каких-нибудь нарушений представители агентства просят обращаться по номеру "горячей линии" ведомства – 15-01.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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