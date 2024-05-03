Что мы едим? Жителям Грузии советуют не покупать яйца и мясо в сомнительных местах
© photo: Sputnik / Vitaliy Timkiv/
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С приближением пасхальных праздников в Грузии активно проверяют торговые объекты
ТБИЛИСИ, 3 мая — Sputnik. Национальное агентство продовольствия призывает жителей Грузии покупать скоропортящиеся продукты (мясо и яйца) только в торговых объектах, где соблюдаются требования к хранению и реализации, а также санитарно-гигиенические нормы.
Сотрудники агентства с приближением пасхальных праздников активно проверяют местные и импортные яйца, мясо и другие продукты питания, пользующие спросом.
"Имейте в виду, риск заболевания человека от мяса и других продуктов животного происхождения (молоко, сыр, рыба, яйца и т. д.), забитых без ветеринарного контроля, достаточно высок", – говорится в сообщении агентства.
При покупке мяса важно обратить внимание на:
условия хранения – мясо следует хранить в чистом закрытом холодильнике, соблюдая соответствующий температурный режим от 7 до 10 градусов, срок хранения 48 часов;
мясо разного происхождения (крупного рогатого скота, овец, свиней, коз) следует хранить в холодильнике отдельно. Также мясо, импортированное из разных стран, следует размещать отдельно;
этикетка должна быть размещена на видном месте на холодильнике, в котором хранятся продукты;
если мясо не импортированное, а грузинского происхождения, то должен быть указан номер идентификационной бирки животного;
если мясо импортируется, необходимо указать страну-импортера и производителя: название страны, где расположена бойня, а также дата и время изготовления;
при покупке яиц нужно обратить внимание на условия хранения и реализации, срок годности, этикетку, на которой должна быть указана информация о стране происхождения и дате кладки;
Если яйца хранятся при температуре от 0° до 10°C, их можно использовать в течение месяца.
При обнаружении каких-нибудь нарушений представители агентства просят обращаться по номеру "горячей линии" ведомства – 15-01.