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Экономист Митрахович: Росатом подготовился к отказу США от российского урана
Экономист Митрахович: Росатом подготовился к отказу США от российского урана
Sputnik Грузия
США не до конца отказались от российского обогащенного урана, несмотря на принятый законопроект о запрете импорта этого топлива из России 03.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-03T13:33+0400
2024-05-03T13:33+0400
2024-05-03T13:33+0400
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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал научный сотрудник Финансового университета при Правительстве РФ, эксперт Фонда Национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович. Как США отстали от России в атомной сфере, и смогут ли американцы догнать лидеров отрасли? Будут ли Соединенные Штаты вводить новые санкции против Росатома? Какие перспективные проэкты сейчас готовят российские атомщики? Обо всем этом подробнее смотрите в видео.
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мультимедиа, видео, в мире, россия, сша, росатом, фонд национальной энергетической безопасности, видео
мультимедиа, видео, в мире, россия, сша, росатом, фонд национальной энергетической безопасности, видео
Экономист Митрахович: Росатом подготовился к отказу США от российского урана
США не до конца отказались от российского обогащенного урана, несмотря на принятый законопроект о запрете импорта этого топлива из России
Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал научный сотрудник Финансового университета при Правительстве РФ, эксперт Фонда Национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович.
Как США отстали от России в атомной сфере, и смогут ли американцы догнать лидеров отрасли? Будут ли Соединенные Штаты вводить новые санкции против Росатома? Какие перспективные проэкты сейчас готовят российские атомщики?
Обо всем этом подробнее смотрите в видео.