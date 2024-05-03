https://sputnik-georgia.ru/20240503/ekonomist-mitrakhovich-rosatom-podgotovilsya-k-otkazu-ssha-ot-rossiyskogo-urana-287738367.html

Экономист Митрахович: Росатом подготовился к отказу США от российского урана

Экономист Митрахович: Росатом подготовился к отказу США от российского урана

Sputnik Грузия

США не до конца отказались от российского обогащенного урана, несмотря на принятый законопроект о запрете импорта этого топлива из России 03.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-03T13:33+0400

2024-05-03T13:33+0400

2024-05-03T13:33+0400

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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал научный сотрудник Финансового университета при Правительстве РФ, эксперт Фонда Национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович. Как США отстали от России в атомной сфере, и смогут ли американцы догнать лидеров отрасли? Будут ли Соединенные Штаты вводить новые санкции против Росатома? Какие перспективные проэкты сейчас готовят российские атомщики? Обо всем этом подробнее смотрите в видео.

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