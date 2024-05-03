https://sputnik-georgia.ru/20240503/inflyatsiya-v-gruzii-vyrosla-v-aprele--novaya-statistika-287717810.html

Инфляция в Грузии выросла в апреле – новая статистика

Инфляция в Грузии выросла в апреле – новая статистика

Sputnik Грузия

В апреле 2024 года по сравнению с мартом уровень инфляции составил 0,3% 03.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-03T14:04+0400

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национальная служба статистики грузии "сакстат"

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ТБИЛИСИ, 3 мая — Sputnik. Годовая инфляция (апрель 2024 года к апрелю 2023 года) в Грузии составила 1,5% при целевом показателе 3%, сообщает Национальная служба статистики "Сакстат" (Грузстат).По данным за предыдущий месяц, годовая инфляция (март 2024 года к марту 2023 года) в Грузии составляла 0,4%.Больше всего цены выросли в сферах транспорта (11%), гостиниц и ресторанов (6,9%), а также на алкогольную и табачную продукцию (5%). Цены снизились на продукты питания (1,4%), одежду и обувь (4,4%), а также на отдых и развлечения (2,7%).В апреле 2024 года по сравнению с мартом уровень инфляции составил 0,3%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, экономика, новости, инфляция, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"