https://sputnik-georgia.ru/20240503/kak-prigotovit-paskhalnyy-kulich-vkusnye-retsepty-287709633.html

Как приготовить пасхальный кулич? Вкусные рецепты

Как приготовить пасхальный кулич? Вкусные рецепты

Sputnik Грузия

Приближается самый главный церковный праздник – Пасха, одним из символов которого является пасхальный кулич 03.05.2024, Sputnik Грузия

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Существуют сотни разных рецептов приготовления вкусных пасхальных куличей, со всевозможными вариациями из одних и тех же или похожих продуктов. Свой рецепт вкусного пасхального кулича есть практически у каждой семьи, которым хозяйки из года в год балуют своих домочадцев.Для тех, кто решил впервые приготовить пасхальный кулич или хочет попробовать что-то новое, Sputnik Грузия подготовил рецепты по приготовлению вкусного пасхального угощения.Как приготовить – полезные советыРецепты классических пасхальных куличей содержат дрожжи, которые можно приготовить как опарным, так и безопарным способами. Дрожжи используют как свежие, так и сухие, но прежде, чем замесить тесто, обязательно проверьте их качество.Как приготовить вкусный пасхальный кулич по рецепту на кефире с содой, вы узнаете отсюда.Пасхальные куличи пекут в специальных цилиндрических формах, в том числе и в одноразовых бумажных, которые обычно можно купить перед Пасхой. Формы на одну треть заполняют тестом и оставляют в тепле, чтобы оно еще немного поднялось, прежде, чем отправить в духовку. Во время выпечки духовку не открывайте.После выпекания куличи можно не вынимать из бумажных форм – поверхность по желанию можно посыпать сахарной пудрой или обмазать молочной или шоколадной глазурью.Бабушкин рецептТрадиционный вкусный пасхальный кулич по бабушкиному рецепту из дрожжевого теста, мягкий и воздушный – настоящее украшение праздничного стола, который заполнит дом изумительным ароматом.Для этого рецепта вкусного пасхального кулича понадобится: 500 мл молока, 1 кг пшеничной муки, 200 г сливочного масла, 300 г сахара, 6 яиц, 12 г сухих дрожжей, 275 г изюма, 1 ч. л. ванильного сахара и четверть ч. л. соли.Как приготовить: половину муки смешайте с сухими дрожжами. Влейте в муку теплое молоко, постоянно размешивая. Опара получится довольно жидкой. Накройте посуду полотенцем и уберите на полчаса в теплое место. За это время она должна в два раза увеличиться в размере.Добавьте в опару желтки, взбитые с сахаром и ванильным сахаром до пышной светлой массы, и перемешайте. Затем положите соль и размягченное сливочное масло и хорошо вмешайте его руками. Потом добавьте белки, взбитые до крутых пиков, и аккуратно снизу-вверх перемешайте с массой.Оставшуюся муку постепенно добавляйте небольшими порциями, пока не получите нужную консистенцию теста. Поэтому муки может понадобиться чуть меньше или больше. Замесите тесто до однородной, но не густой массы. Накройте посуду полотенцем и уберите на час в теплое место.Сухой изюм, предварительно ошпаренный кипятком, обваляйте в муке. Смешайте изюм с тестом и, накрыв полотенцем, оставьте еще на 10 минут, потом разложите по формам, заполняя их на одну треть, и оставьте еще на столько же.Поставьте формы с куличами в духовку, разогретую до 100°, а через 10 минут увеличьте нагрев до 180°. Пеките куличи примерно 40-50 минут, ориентируясь на особенности своей духовки. Куличи при желании можно смазать сверху любой помадкой или посыпать сахарной пудрой.Царский куличКулич, приготовленный по этому вкусному рецепту, украсит любое застолье и понравится даже самым бывалым гурманам.Чтобы приготовить пасхальный кулич по этому вкусному рецепту, возьмите: 1 200 г муки, 550 г сливок, 15 желтков, 17 г дрожжей, 300 г сахара, 21 г ванильного сахара, 200 г сливочного масла, 1ч. л. кардамон, 1ч. л. мускатного ореха, один лимон, 100 г изюма, 50 г миндаля, 100 г цукатов, 5 г соли, 4 ст. л. сахарной пудры, 1 белок, 1 ч. л. желатина.Как приготовить: дрожжи разведите в стакане теплых сливок, добавьте часть сахара и муки, хорошо перемешайте и, накрыв пленкой, поставьте в теплое место на 40 минут.Доложите в опару размягченное масло, растертое с желтками, цедру лимона, сливки, оставшийся сахар, ванильный сахар, пряности, соль, мелконарезанные цукаты, изюм, обжаренный и порубленный миндаль, муку. Тесто очень хорошо вымешивайте примерно 15 минут. Затем, снова накрыв пленкой, поставьте в теплое место на полтора-два часа.Увеличенное в два раза в объеме тесто хорошенько помните и разложите по формочкам, предварительно смазанным сливочным маслом и присыпанным панировочными сухарями. Поставьте формы, накрытые пленкой, на час в теплое место, а затем выпекайте при температуре 160°. Через 40 минут увеличьте до 180° и выпекайте еще 10-15 минут.Пока куличи выпекаются, можно приготовить глазурь: залейте желатин двумя ст. л. холодной воды и оставьте где-то на один час набухать. Во взбитый белок добавьте желатин, сахарную пудру, две ст. л. лимонного сока и взбивайте до образования устойчивых пиков. Украсьте куличики глазурью, после того как они остынут.Как приготовить вкусный пасхальный кулич Краффин, вы узнаете из этого видеосовета.На топленом молокеПасхальный кулич, приготовленный по этому вкусному рецепту, просто тает во рту.Чтобы приготовить пасхальный кулич по этому рецепту, возьмите: 1 250 г муки, 500 мл топленого молока, 250 г сливочного масла, 5 яиц, 500 г сахара, 10 г ванильного сахара, 50 г живых дрожжей, 100 г изюма, 4 ст. л. сливочного ликера или 2 ст. л. коньяка.Как приготовить: в глубокой миске взбейте яйца с сахаром до его полного растворения. Топленое молоко немного подогрейте и растворите в нем дрожжи.Положите в яичную смесь топленое молоко и растопленное сливочное масло. Тщательно перемешайте ложкой, накройте миску полотенцем и поставьте в теплое место на 10-12 часов. Через указанное время насыпьте половину муки и размешайте. Добавьте изюм, обваленный в муке, ванильный сахар и ликер.Затем, перемешивая ложкой, досыпайте постепенно, порциями, оставшуюся муку до получения густого, тягучего теста, которое липнет к рукам. Накройте тесто полотенцем и отправьте в теплое место. Тесто должно подняться в три раза.Через 2-2,5 часа хорошенько разомните тесто руками, обильно смазанными растительным маслом, наполните формы для куличей тестом и снова поставьте в теплое место.Когда тесто в формах поднимется, выпекайте в духовке при температуре 180° примерно 1,5 часа, в зависимости от объема форм. Через 20 минут смажьте куличи яйцом. Если макушки куличей на этом этапе уже зарумянились, накройте куличи фольгой или отключите верхний нагрев духовки.Готовые куличи украсьте белковой глазурью.Рецепт приготовления вкусного пасхального угощения из александрийского теста смотрите здесь.Заварной куличДля приготовления заварного кулича по этому вкусному рецепту возьмите: 850-900 г муки, 300 мл молока, 2 стручка ванили, 15 г свежих дрожжей, 1-2 ч. л. соли, 5 яиц, 2 желтка, 200 г сливочного масла, 200 г сахара, 50 мл растительного масла.Как приготовить: в 200 мл молока добавьте стручки ванили, разделенные пополам и очищенные от семян, поставьте на средний огонь и доведите до кипения. Переставьте кастрюлю, оставьте на 10 минут под крышкой, процедите через марлю и доведите снова до кипения.Всыпьте в кастрюлю с горячим молоком 150 г муки, тщательно перемешайте и накройте чистым полотенцем.Оставшееся молоко нагрейте, положите в него дрожжи, соль и 100 г муки, перемешайте и оставьте в теплом месте на 20 минут под полотенцем. Затем соедините заваренную муку с дрожжевой опарой и вымесите тесто для кулича, накройте чистым полотенцем и оставьте на 1 час в теплом месте.Взбейте желтки с сахаром добела, влейте в тесто для кулича и перемешайте. Потом насыпьте 150 г муки, хорошенько перемешайте и оставьте на 1,5 часа для подъема.Сливочное масло растопите и добавьте в теплом виде вместе с оставшейся мукой в тесто, постоянно перемешивая, пока оно не перестанет липнуть к рукам. Затем добавьте белки, взбитые до крепких пиков, растительное масло и вымесите еще раз.Разложите тесто по формам, заполнив их наполовину, и оставьте на один час в теплом месте. Смажьте верх желтками и выпекайте при температуре 180° примерно 30-45 минут в зависимости от размера.Шоколадно-кофейныйПасхальный кулич, приготовленный по этому рецепту, получается исключительно нежный и очень вкусный.Для приготовления кулича по этому вкусному рецепту понадобится: 12 ст. л. сливочного масла, 85 г какао-порошок, 100 г свежесваренного, крепкого кофе, 100 мл виски или рома, 300 г сахара, 240 г пшеничной муки, 8 г разрыхлителя, 3 г мелкой морской соли, четверть ч. л. имбиря, щепотку гвоздики, 3 яйца, 2 ч. л. ванили, 1 ч. л. сахарной пудры.Как приготовить: в средней кастрюле смешайте теплый кофе, сливочное масло, виски и помешивайте на слабом огне, пока масло не растает. Положите сахар, какао и перемешивайте до полного растворения. Затем снимите с огня и полностью охладите.Перемешайте в миске муку, разрыхлитель, гвоздику, имбирь и соль. В другой миске взбейте яйца с ванилью. Перемешайте яичную смесь с шоколадной. Влейте в мучную смесь жидкие компоненты, хорошо перемешайте и добавьте измельченные грецкие орехи.Выложите тесто в подготовленную форму и выпекайте при 200° от 45 до 65 минут. Остывшие куличи посыпьте сахарной пудрой или покройте глазурью. Верх куличей можно украсить нарезанными цукатами, мармеладом или цветной посыпкой.Как приготовить вкусный пасхальный творожный кулич без дрожжей, вы узнаете из этого видеосовета.Материал подготовлен на основе открытых источников.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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