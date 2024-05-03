https://sputnik-georgia.ru/20240503/molodezhnyy-turnir-po-strelbe-iz-pnevmaticheskogo-pistoleta-vpervye-obyavlen-v-gruzii--287737728.html
Молодежный турнир по стрельбе из пневматического пистолета впервые объявлен в Грузии
Молодежный турнир по стрельбе из пневматического пистолета впервые объявлен в Грузии
Sputnik Грузия
Перед турниром участников проконсультируют профессиональные инструкторы 03.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-03T17:19+0400
2024-05-03T17:19+0400
2024-05-03T17:19+0400
грузия
новости
тбилиси
праздник 9 мая 2024
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/05/03/287737077_0:159:3075:1889_1920x0_80_0_0_98990d12f533516f9f62397e6c9c6b1d.jpg
ТБИЛИСИ, 3 мая — Sputnik. Открытый турнир для молодежи в возрасте 18-24 лет (девушки и юноши) по стрельбе из пневматического пистолета впервые объявлен в Грузии по случаю Дня победы над фашизмом – 9 Мая, сообщили организаторы мероприятия.Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Турнир, который состоится 8 мая в 11 часов, носит имя героев войны против фашизма 1941-1945 годов, самых результативных снайперов – Василия Квачантирадзе и Владимира (Дато) Салбиева. Количество участников ограниченоАдрес проведения мероприятия организаторы сообщат желающим, с ними можно связаться по номеру в What's App и Telegram: +995577999912.Профессиональные инструкторы проконсультируют участников и дадут им сделать пробные выстрелы перед турниром. Победитель турнира, а также занявшие призовые места, вместе с грамотой и книгой, будут награждены денежными призами. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/05/03/287737077_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_00f44b14cbcfbbe0aa5261b893a14b14.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, тбилиси, праздник 9 мая 2024
грузия, новости, тбилиси, праздник 9 мая 2024
Молодежный турнир по стрельбе из пневматического пистолета впервые объявлен в Грузии
Перед турниром участников проконсультируют профессиональные инструкторы
ТБИЛИСИ, 3 мая — Sputnik. Открытый турнир для молодежи в возрасте 18-24 лет (девушки и юноши) по стрельбе из пневматического пистолета впервые объявлен в Грузии по случаю Дня победы над фашизмом – 9 Мая, сообщили организаторы мероприятия.
Турнир
, который состоится 8 мая в 11 часов, носит имя героев войны против фашизма 1941-1945 годов, самых результативных снайперов – Василия Квачантирадзе и Владимира (Дато) Салбиева. Количество участников ограничено
Адрес проведения мероприятия организаторы сообщат желающим, с ними можно связаться по номеру в What's App и Telegram: +995577999912.
Профессиональные инструкторы проконсультируют участников и дадут им сделать пробные выстрелы перед турниром.
Победитель турнира, а также занявшие призовые места, вместе с грамотой и книгой, будут награждены денежными призами.