https://sputnik-georgia.ru/20240503/molodezhnyy-turnir-po-strelbe-iz-pnevmaticheskogo-pistoleta-vpervye-obyavlen-v-gruzii--287737728.html

Молодежный турнир по стрельбе из пневматического пистолета впервые объявлен в Грузии

Молодежный турнир по стрельбе из пневматического пистолета впервые объявлен в Грузии

Sputnik Грузия

Перед турниром участников проконсультируют профессиональные инструкторы 03.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-03T17:19+0400

2024-05-03T17:19+0400

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ТБИЛИСИ, 3 мая — Sputnik. Открытый турнир для молодежи в возрасте 18-24 лет (девушки и юноши) по стрельбе из пневматического пистолета впервые объявлен в Грузии по случаю Дня победы над фашизмом – 9 Мая, сообщили организаторы мероприятия.Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Турнир, который состоится 8 мая в 11 часов, носит имя героев войны против фашизма 1941-1945 годов, самых результативных снайперов – Василия Квачантирадзе и Владимира (Дато) Салбиева. Количество участников ограниченоАдрес проведения мероприятия организаторы сообщат желающим, с ними можно связаться по номеру в What's App и Telegram: +995577999912.Профессиональные инструкторы проконсультируют участников и дадут им сделать пробные выстрелы перед турниром. Победитель турнира, а также занявшие призовые места, вместе с грамотой и книгой, будут награждены денежными призами. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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