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Оппозиция блокировала движение машин по площади Героев в Тбилиси – фото
Оппозиция блокировала движение машин по площади Героев в Тбилиси – фото
Sputnik Грузия
Тысячи сторонников оппозиции в ночь на 3 мая заблокировали площадь Героев в центре Тбилиси. Смотрите фото с места проведения акции 03.05.2024, Sputnik Грузия
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Активисты оппозиции уже несколько дней блокируют движение по улицам в центре Тбилиси. На этот раз, пройдя шествием с проспекта Руставели через улицу Костава, они заблокировали всю площадь Героев и прилегающие улицы примерно на шесть часов.
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фотоленты, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, акции протеста, акция против закона об иноагентах, фото
фотоленты, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, акции протеста, акция против закона об иноагентах, фото

Оппозиция блокировала движение машин по площади Героев в Тбилиси – фото

12:51 03.05.2024 (обновлено: 13:31 03.05.2024)
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Тысячи сторонников оппозиции в ночь на 3 мая заблокировали площадь Героев в центре Тбилиси. Смотрите фото с места проведения акции
Активисты оппозиции уже несколько дней блокируют движение по улицам в центре Тбилиси. На этот раз, пройдя шествием с проспекта Руставели через улицу Костава, они заблокировали всю площадь Героев и прилегающие улицы примерно на шесть часов.
© photo: Sputnik / Stringer

Тысячи жителей заполнили улицу Мераба Костава, спускаясь к площади Героев.

Тысячи жителей заполнили улицу Мераба Костава, спускаясь к площади Героев. - Sputnik Грузия
1/12
© photo: Sputnik / Stringer

Тысячи жителей заполнили улицу Мераба Костава, спускаясь к площади Героев.

© photo: Sputnik / Stringer

Участники акции прошли туда с проспекта Руставели, после того, как на площади начались задержания активистов, пытавшихся перекрыть проезжую часть.

Участники акции прошли туда с проспекта Руставели, после того, как на площади начались задержания активистов, пытавшихся перекрыть проезжую часть. - Sputnik Грузия
2/12
© photo: Sputnik / Stringer

Участники акции прошли туда с проспекта Руставели, после того, как на площади начались задержания активистов, пытавшихся перекрыть проезжую часть.

© photo: Sputnik / Stringer

В итоге десятки тысяч человек заполнили площадь Героев, придя на помощь группе своих сторонников.

В итоге десятки тысяч человек заполнили площадь Героев, придя на помощь группе своих сторонников. - Sputnik Грузия
3/12
© photo: Sputnik / Stringer

В итоге десятки тысяч человек заполнили площадь Героев, придя на помощь группе своих сторонников.

© photo: Sputnik / Stringer

Собравшиеся на площади Героев перекрыли одну из главных транспортных развязок города.

Собравшиеся на площади Героев перекрыли одну из главных транспортных развязок города. - Sputnik Грузия
4/12
© photo: Sputnik / Stringer

Собравшиеся на площади Героев перекрыли одну из главных транспортных развязок города.

© photo: Sputnik / Stringer

Площадь и прилегающие улицы оставались заблокированными около шести часов.

Площадь и прилегающие улицы оставались заблокированными около шести часов. - Sputnik Грузия
5/12
© photo: Sputnik / Stringer

Площадь и прилегающие улицы оставались заблокированными около шести часов.

© photo: Sputnik / Stringer

На улицах близ площади скопилось множество автобусов и маршрутных такси, не только частный транспорт.

На улицах близ площади скопилось множество автобусов и маршрутных такси, не только частный транспорт. - Sputnik Грузия
6/12
© photo: Sputnik / Stringer

На улицах близ площади скопилось множество автобусов и маршрутных такси, не только частный транспорт.

© photo: Sputnik / Stringer

Десятки машин оказались буквально в ловушке и никуда не могли двинуться.

Десятки машин оказались буквально в ловушке и никуда не могли двинуться. - Sputnik Грузия
7/12
© photo: Sputnik / Stringer

Десятки машин оказались буквально в ловушке и никуда не могли двинуться.

© photo: Sputnik / Stringer

Часть протестующей молодежи расположилась на газоне в центре площади у мемориала.

Часть протестующей молодежи расположилась на газоне в центре площади у мемориала. - Sputnik Грузия
8/12
© photo: Sputnik / Stringer

Часть протестующей молодежи расположилась на газоне в центре площади у мемориала.

© photo: Sputnik / Stringer

Еще одна группа поднялась по ул. Костава к зданию телевидения, где находится Общественный вещатель Грузии.

Еще одна группа поднялась по ул. Костава к зданию телевидения, где находится Общественный вещатель Грузии. - Sputnik Грузия
9/12
© photo: Sputnik / Stringer

Еще одна группа поднялась по ул. Костава к зданию телевидения, где находится Общественный вещатель Грузии.

© photo: Sputnik / Stringer

Так протестующие много часов блокировали площадь, параллельно оставался заблокированным и проспект Руставели.

Так протестующие много часов блокировали площадь, параллельно оставался заблокированным и проспект Руставели. - Sputnik Грузия
10/12
© photo: Sputnik / Stringer

Так протестующие много часов блокировали площадь, параллельно оставался заблокированным и проспект Руставели.

© photo: Sputnik / Stringer

Пробка из автомобилей в районе Сабуртало во время акции оппозиции на площади Героев в ночь на 3 мая.

Пробка из автомобилей в районе Сабуртало во время акции оппозиции на площади Героев в ночь на 3 мая. - Sputnik Грузия
11/12
© photo: Sputnik / Stringer

Пробка из автомобилей в районе Сабуртало во время акции оппозиции на площади Героев в ночь на 3 мая.

© photo: Sputnik / Stringer

Так выглядела площадь Героев в центре Тбилиси, заполненная протестующими, в ночь на 3 мая.

Так выглядела площадь Героев в центре Тбилиси, заполненная протестующими, в ночь на 3 мая. - Sputnik Грузия
12/12
© photo: Sputnik / Stringer

Так выглядела площадь Героев в центре Тбилиси, заполненная протестующими, в ночь на 3 мая.

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