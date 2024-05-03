Оппозиция блокировала движение машин по площади Героев в Тбилиси – фото
Тысячи жителей заполнили улицу Мераба Костава, спускаясь к площади Героев.
Тысячи жителей заполнили улицу Мераба Костава, спускаясь к площади Героев.
Участники акции прошли туда с проспекта Руставели, после того, как на площади начались задержания активистов, пытавшихся перекрыть проезжую часть.
Участники акции прошли туда с проспекта Руставели, после того, как на площади начались задержания активистов, пытавшихся перекрыть проезжую часть.
В итоге десятки тысяч человек заполнили площадь Героев, придя на помощь группе своих сторонников.
В итоге десятки тысяч человек заполнили площадь Героев, придя на помощь группе своих сторонников.
Собравшиеся на площади Героев перекрыли одну из главных транспортных развязок города.
Собравшиеся на площади Героев перекрыли одну из главных транспортных развязок города.
Площадь и прилегающие улицы оставались заблокированными около шести часов.
Площадь и прилегающие улицы оставались заблокированными около шести часов.
На улицах близ площади скопилось множество автобусов и маршрутных такси, не только частный транспорт.
На улицах близ площади скопилось множество автобусов и маршрутных такси, не только частный транспорт.
Десятки машин оказались буквально в ловушке и никуда не могли двинуться.
Десятки машин оказались буквально в ловушке и никуда не могли двинуться.
Часть протестующей молодежи расположилась на газоне в центре площади у мемориала.
Часть протестующей молодежи расположилась на газоне в центре площади у мемориала.
Еще одна группа поднялась по ул. Костава к зданию телевидения, где находится Общественный вещатель Грузии.
Еще одна группа поднялась по ул. Костава к зданию телевидения, где находится Общественный вещатель Грузии.
Так протестующие много часов блокировали площадь, параллельно оставался заблокированным и проспект Руставели.
Так протестующие много часов блокировали площадь, параллельно оставался заблокированным и проспект Руставели.
Пробка из автомобилей в районе Сабуртало во время акции оппозиции на площади Героев в ночь на 3 мая.
Пробка из автомобилей в районе Сабуртало во время акции оппозиции на площади Героев в ночь на 3 мая.
Так выглядела площадь Героев в центре Тбилиси, заполненная протестующими, в ночь на 3 мая.
Так выглядела площадь Героев в центре Тбилиси, заполненная протестующими, в ночь на 3 мая.