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Оппозиция блокировала движение машин по площади Героев в Тбилиси – фото

Оппозиция блокировала движение машин по площади Героев в Тбилиси – фото

Sputnik Грузия

Тысячи сторонников оппозиции в ночь на 3 мая заблокировали площадь Героев в центре Тбилиси. Смотрите фото с места проведения акции 03.05.2024, Sputnik Грузия

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Активисты оппозиции уже несколько дней блокируют движение по улицам в центре Тбилиси. На этот раз, пройдя шествием с проспекта Руставели через улицу Костава, они заблокировали всю площадь Героев и прилегающие улицы примерно на шесть часов.

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