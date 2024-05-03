https://sputnik-georgia.ru/20240503/politolog-mayya-nikoleishvili-esli-ssha-podozhgut-gruziyu---zagoritsya-ves-yuzhnyy-kavkaz-287741488.html

Политолог Майя Николеишвили: если США "подожгут" Грузию – загорится весь Южный Кавказ

Политолог Майя Николеишвили: если США "подожгут" Грузию – загорится весь Южный Кавказ

Sputnik Грузия

Грузинские протесты ставят своей целью не просто отмену принятия закона об "иноагентах", США хотят втянуть в борьбу с Россией весь Южный Кавказ 03.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-03T18:56+0400

2024-05-03T18:56+0400

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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказала грузинский политолог, независимый эксперт Майя Николеишвили. Кто стоит за координацией уличных беспорядков в столице Грузии? Почему премьер страны отказался от визита в США? Обо всем этом смотрите в нашем видео

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