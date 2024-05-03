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Политолог Майя Николеишвили: если США "подожгут" Грузию – загорится весь Южный Кавказ
Политолог Майя Николеишвили: если США "подожгут" Грузию – загорится весь Южный Кавказ
Sputnik Грузия
Грузинские протесты ставят своей целью не просто отмену принятия закона об "иноагентах", США хотят втянуть в борьбу с Россией весь Южный Кавказ 03.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-03T18:56+0400
2024-05-03T18:56+0400
2024-05-03T19:34+0400
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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказала грузинский политолог, независимый эксперт Майя Николеишвили. Кто стоит за координацией уличных беспорядков в столице Грузии? Почему премьер страны отказался от визита в США? Обо всем этом смотрите в нашем видео
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мультимедиа, видео, грузия, политика, сша, видео
мультимедиа, видео, грузия, политика, сша, видео
Политолог Майя Николеишвили: если США "подожгут" Грузию – загорится весь Южный Кавказ
18:56 03.05.2024 (обновлено: 19:34 03.05.2024)
Грузинские протесты ставят своей целью не просто отмену принятия закона об "иноагентах", США хотят втянуть в борьбу с Россией весь Южный Кавказ
Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказала грузинский политолог, независимый эксперт Майя Николеишвили.
Кто стоит за координацией уличных беспорядков в столице Грузии? Почему премьер страны отказался от визита в США?
Обо всем этом смотрите в нашем видео