https://sputnik-georgia.ru/20240503/pravoslavnaya-paskha-2024-traditsii-obychai-i-primety-prazdnika-287741723.html

Православная Пасха 2024: традиции, обычаи и приметы праздника

Православная Пасха 2024: традиции, обычаи и приметы праздника

Sputnik Грузия

Пасха – первый и главный христианский праздник, который православные в 2024 году празднуют 5 мая 03.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-03T20:28+0400

2024-05-03T20:28+0400

2024-05-03T20:28+0400

религия

грузия

пасха 2024

общество

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/04/19/266213926_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a1650d10b424a411b4ee65e718fc77c3.jpg

Как православные празднуют Пасху и о традициях, обычаях и приметах праздника, читайте в Sputnik Грузия. Традиции и обычаи По православной традиции, крашеные яйца, пасхальный кулич и творожная пасха – символы Воскресения Христова, которые занимают самое почетное место на праздничном столе в Пасху. Освященная в церкви крашенка – первая еда, которую в праздник кушают православные, соблюдающие пост перед Пасхой. Яйца красят на Пасху с древних времен. По преданию, первое пасхальное яичко Мария Магдалина подарила Тиберию, римскому императору, со словами: "Христос Воскресе!" Император, естественно, словам Марии не поверил и сказал, что никто не может воскреснуть, так же как не может белое яйцо стать красным. Однако яйцо, как только Тиберий сказал последнее слово, окрасилось в красный цвет. Яйца, которые символизируют кровь Спасителя, пролитую Им на кресте, красили сначала только в красный цвет. Позднее красить их стали и в другие цвета природными и пищевыми красителями. В Грузии по традиции яйца издревле красят корнями марены красильной (Rubia tinctorum), в народе ее называют "эндро". Творожную пасху, которая символизирует Гроб Господень, делают в виде усеченной пирамиды, а сверху наносят буквы "ХВ". Пасхальный хлеб или кулич напоминает о Воскресении Христовом. Как празднуют в Грузии? В Грузии праздник Воскресения Христова по традиции отмечают с особой торжественностью и называют Ахдгома. Пасхальная служба в грузинских храмах начинается в Великую субботу поздно вечером и многие верующие остаются до конца богослужения, почти до утра. Грузины, по обычаю, приветствуют друг друга на Пасху словами "Кристе Агсдга!" (Христос Воскрес!), а в ответ говорят – "Чешмаритад Агсдга!" (Воистину Воскрес). Двери всех домов в Грузии на Пасху открыты для гостей, хотя, по обычаю, праздник отмечают в кругу родных и близких. В Грузии есть традиция в понедельник после Пасхи посещать кладбище и поминать умерших. Грузинское застолье славится изобилием. На пасхальный стол, по обычаю, подают множество различных горячих мясных и рыбных блюд, салатов, соусов и выпечки. На Пасху грузины пьют виноградное красное вино, которое символизирует Христову кровь. По обычаю, пасхальные яйца раскладывают на блюдо с проросшей зеленой пшеницей, которую начинают выращивать на тарелках дома за две недели до Воскресения Христова. Проросшая зелень – символ новой жизни. Помимо общих традиций, в разных районах Грузии есть и свои пасхальные обычаи. Например, на родине Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II (село Сно) соревнуются в стрельбе из лука, где вместо мишени используют крашеные яйца. В одном из сел Западной Грузии (Шухути) по сей день играют в "лело". Это старинная игра с мячом чем-то напоминает регби. Традиций и обычаев на Пасху во многих странах мира много, однако самой распространенной и любимой остается "чокаться яйцами". Народные приметы По народным приметам нельзя на Пасху брать соль руками, чтобы они не начали потеть. Набирать из колодца воду в пасхальную ночь – хорошая примета, так как она в это время обладает магическими свойствами и может очистить дом от всего дурного, если взбрызнуть ею помещение. Женщины старались на Пасху умыться водой с красного яйца, чтобы надолго сохранить молодость и красоту надолго. Плохая примета – напиваться на Пасху, можно весь год проходить ленивым и сонным. По народным приметам к поцелуям, если на Пасху зачесался рот, если брови – пойдешь на свидание, а если ударишься локтем, значит любимый о тебе думает. Дети, рожденные в Пасху, вырастут здоровыми и удачливыми, а если супруги смогут праздник похристосоваться тайком от посторонних глаз – это верная примета, что весь год они проживут в мире и согласии. Материал подготовлен на основе открытых источников

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

религия , грузия, пасха 2024, общество