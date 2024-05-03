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Президент Грузии наложила вето на законопроект об офшорах
Президент Грузии наложила вето на законопроект об офшорах
Sputnik Грузия
Речь идет о выводе лишь тех офшорных активов, которые будут переданы грузинским предприятиям до 1 января 2028 года 03.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-03T20:40+0400
2024-05-03T20:40+0400
2024-05-03T21:34+0400
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ТБИЛИСИ, 3 мая – Sputnik. Президент Грузии наложила вето на поправки в Налоговый кодекс, предполагающие списание задолженностей по налогам и пени, накопленным до 1 января 2021 года, а также налоговые льготы при выведении активов из офшорных зон. Парламент Грузии принял поправки 19 апреля. Оппозиция раскритиковала поправки, заявляя, что это привлечет лишь деньги преступности и спецслужб, и поправки принимаются для того, чтобы грузинский миллиардер и почетный председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзина Иванишвили смог избежать возможных санкций со стороны запада. Власти утверждают, что подобное невозможно, так как вывод средств производится через международные системы, которые контролируют соблюдение санкций. Согласно законопроекту, при передаче активов от офшорных компаний грузинская компания-получатель будет освобождена от обязанности выплаты налога на импорт по этому активу, если операция будет завершена до 1 января 2028 года. При этом до 1 января 2030 года предприятие, участвующее в указанной операции, будет освобождено от налога на импорт при получении физического актива от офшорной компании или предприятия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, грузия, новости, политика, президент грузии, бидзина иванишвили, грузинская мечта - демократическая грузия, вето президента, налоговый кодекс
экономика, грузия, новости, политика, президент грузии, бидзина иванишвили, грузинская мечта - демократическая грузия, вето президента, налоговый кодекс
Президент Грузии наложила вето на законопроект об офшорах
20:40 03.05.2024 (обновлено: 21:34 03.05.2024)
Речь идет о выводе лишь тех офшорных активов, которые будут переданы грузинским предприятиям до 1 января 2028 года
ТБИЛИСИ, 3 мая – Sputnik. Президент Грузии наложила вето на поправки в Налоговый кодекс, предполагающие списание задолженностей по налогам и пени, накопленным до 1 января 2021 года, а также налоговые льготы при выведении активов из офшорных зон.
Парламент Грузии принял поправки 19 апреля. Оппозиция раскритиковала поправки, заявляя, что это привлечет лишь деньги преступности и спецслужб, и поправки принимаются для того, чтобы грузинский миллиардер и почетный председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзина Иванишвили смог избежать возможных санкций со стороны запада. Власти утверждают, что подобное невозможно, так как вывод средств производится через международные системы, которые контролируют соблюдение санкций.
Речь идет о выводе лишь тех активов, которые будут переданы грузинским предприятиям до 1 января 2028 года, при этом при условии, если 100-процентным активом в Грузии и в офшоре владеет одна и та же компания или лицо.
Согласно законопроекту, при передаче активов от офшорных компаний грузинская компания-получатель будет освобождена от обязанности выплаты налога на импорт по этому активу, если операция будет завершена до 1 января 2028 года.
При этом до 1 января 2030 года предприятие, участвующее в указанной операции, будет освобождено от налога на импорт при получении физического актива от офшорной компании или предприятия.