https://sputnik-georgia.ru/20240503/prezident-gruzii-pomilovala-25-osuzhdennykh-pered-paskhoy-287740278.html

Президент Грузии помиловала 25 осужденных перед Пасхой

Президент Грузии помиловала 25 осужденных перед Пасхой

Sputnik Грузия

Решение о помиловании президент Грузии принимает единолично 03.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-03T18:51+0400

2024-05-03T18:51+0400

2024-05-03T18:51+0400

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ТБИЛИСИ, 3 мая — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили помиловала 25 осужденных по случаю праздника Воскресения Христова – Пасхи, говорится в сообщение на сайте администрации главы государства. Из них 16 осужденных, в том числе четыре женщины, полностью освобождены от дальнейшего отбывания наказания в пенитенциарном учреждении. Еще семи осужденным сокращен оставшийся срок отбывания наказания, в том числе одной женщине-осужденной. Право на помилование – дискреционное право президента Грузии. Решение о помиловании президент Грузии принимает единолично. Помилован может быть любой осужденный, приговор по делу которого уже вынесен судом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, грузия, общество, президент грузии, помилование, пасха 2024