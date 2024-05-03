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Президент Грузии помиловала 25 осужденных перед Пасхой
Президент Грузии помиловала 25 осужденных перед Пасхой
Sputnik Грузия
Решение о помиловании президент Грузии принимает единолично 03.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-03T18:51+0400
2024-05-03T18:51+0400
2024-05-03T18:51+0400
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ТБИЛИСИ, 3 мая — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили помиловала 25 осужденных по случаю праздника Воскресения Христова – Пасхи, говорится в сообщение на сайте администрации главы государства. Из них 16 осужденных, в том числе четыре женщины, полностью освобождены от дальнейшего отбывания наказания в пенитенциарном учреждении. Еще семи осужденным сокращен оставшийся срок отбывания наказания, в том числе одной женщине-осужденной. Право на помилование – дискреционное право президента Грузии. Решение о помиловании президент Грузии принимает единолично. Помилован может быть любой осужденный, приговор по делу которого уже вынесен судом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, общество, президент грузии, помилование, пасха 2024
новости, грузия, общество, президент грузии, помилование, пасха 2024
Президент Грузии помиловала 25 осужденных перед Пасхой
Решение о помиловании президент Грузии принимает единолично
ТБИЛИСИ, 3 мая — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили помиловала 25 осужденных по случаю праздника Воскресения Христова – Пасхи, говорится в сообщение на сайте администрации главы государства.
Из них 16 осужденных, в том числе четыре женщины, полностью освобождены от дальнейшего отбывания наказания в пенитенциарном учреждении. Еще семи осужденным сокращен оставшийся срок отбывания наказания, в том числе одной женщине-осужденной.
"По информации администрации президента, акт помилования также коснулся двух осужденных, которые были полностью освобождены от дальнейшего отбывания условного заключения", – говорится в сообщении.
Право на помилование – дискреционное право президента Грузии. Решение о помиловании президент Грузии принимает единолично. Помилован может быть любой осужденный, приговор по делу которого уже вынесен судом.