https://sputnik-georgia.ru/20240503/singapurskaya-organizatsiya-pomozhet-prodvigat-fintekh-ekosistemy-gruzii-287741988.html
Сингапурская организация поможет продвигать финтех-экосистемы Грузии
Сингапурская организация поможет продвигать финтех-экосистемы Грузии
Sputnik Грузия
Нацбанк Грузии и Elevand обсуждают возможность взаимного сотрудничества для поддержки Грузии как регионального центра финансовых технологий 03.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-03T21:32+0400
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2024-05-03T21:32+0400
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ТБИЛИСИ, 3 мая — Sputnik. Национальный банк Грузии и сингапурская организация Elevand договорились обмениваться знаниями и опытом в индустрии финансовых технологий, говорится в сообщении Нацбанка Грузии. Соответствующий меморандум о взаимопонимании подписали и. о. главы Нацбанка Натия Турнава и исполнительный директор Elevand Пат Патель в рамках 57-го ежегодного собрания Азиатского банка развития (АБР). Ежегодное собрание АБР впервые проходит в Грузии 2-5 мая 2024 года. В ежегодном форуме принимают участие около 4 тысяч участников и гостей, в том числе президент АБР, вице-президенты, исполнительные директора банка, делегации 68 стран-членов, представители международных финансовых институтов и частного сектора, гражданского общества и СМИ. Признавая потенциал Грузии в "Среднем коридоре", стороны обсуждают возможность взаимного сотрудничества для поддержки Грузии как регионального центра финансовых технологий. Именно с этой целью организация согласна поддерживать инициативы, направленные на продвижение грузинской финтех-экосистемы. Стороны планируют совместно организовать очные и виртуальные семинары и тренинги, направленные на повышение осведомленности и знаний существующих и перспективных финтех-компаний в Грузии. В соответствии с меморандумом, стороны обязуются организовать дискуссии и форумы за круглым столом, на которых соберутся представители регулирующих органов, политики, лидеры отрасли и другие заинтересованные стороны для изучения возможностей сотрудничества в сфере финтех, решения проблем и создания благоприятной среды для развития финансовых технологий. Elevand – некоммерческая организация, созданная Сингапурским монетарным органом "Monetary Authority of Singapore", которая способствует международному сотрудничеству в направлении инновационных технологий, их использованию и внедрению посредством отношений с правительством, бизнесом, образовательными кругами и лидерами гражданского общества.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, грузия, новости, азиатский банк развития (абр), натия турнава, национальный банк грузии
экономика, грузия, новости, азиатский банк развития (абр), натия турнава, национальный банк грузии
Сингапурская организация поможет продвигать финтех-экосистемы Грузии
Нацбанк Грузии и Elevand обсуждают возможность взаимного сотрудничества для поддержки Грузии как регионального центра финансовых технологий
ТБИЛИСИ, 3 мая — Sputnik. Национальный банк Грузии и сингапурская организация Elevand договорились обмениваться знаниями и опытом в индустрии финансовых технологий, говорится в сообщении Нацбанка Грузии.
Соответствующий меморандум о взаимопонимании подписали и. о. главы Нацбанка Натия Турнава и исполнительный директор Elevand Пат Патель в рамках 57-го ежегодного собрания Азиатского банка развития (АБР).
Ежегодное собрание АБР впервые проходит в Грузии 2-5 мая 2024 года. В ежегодном форуме принимают участие около 4 тысяч участников и гостей, в том числе президент АБР, вице-президенты, исполнительные директора банка, делегации 68 стран-членов, представители международных финансовых институтов и частного сектора, гражданского общества и СМИ.
"Целью меморандума является углубление сотрудничества между Национальным банком Грузии и Elevand. Согласно меморандуму, стороны выражают готовность к будущему сотрудничеству с целью создания основы сотрудничества в поддержку развития, что должно способствовать эффективному обмену знаниями и опытом в индустрии финансовых технологий", – говорится в сообщении.
Признавая потенциал Грузии в "Среднем коридоре", стороны обсуждают возможность взаимного сотрудничества для поддержки Грузии как регионального центра финансовых технологий. Именно с этой целью организация согласна поддерживать инициативы, направленные на продвижение грузинской финтех-экосистемы.
Стороны планируют совместно организовать очные и виртуальные семинары и тренинги, направленные на повышение осведомленности и знаний существующих и перспективных финтех-компаний в Грузии.
В соответствии с меморандумом, стороны обязуются организовать дискуссии и форумы за круглым столом, на которых соберутся представители регулирующих органов, политики, лидеры отрасли и другие заинтересованные стороны для изучения возможностей сотрудничества в сфере финтех, решения проблем и создания благоприятной среды для развития финансовых технологий.
Elevand – некоммерческая организация, созданная Сингапурским монетарным органом "Monetary Authority of Singapore", которая способствует международному сотрудничеству в направлении инновационных технологий, их использованию и внедрению посредством отношений с правительством, бизнесом, образовательными кругами и лидерами гражданского общества.