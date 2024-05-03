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США поставили Грузии условия – вице-спикер парламента

США поставили Грузии условия – вице-спикер парламента

Sputnik Грузия

Власти Грузии оказываются от сотрудничества с ультиматумом, отметили политики 03.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-03T12:56+0400

2024-05-03T12:56+0400

2024-05-03T13:35+0400

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ТБИЛИСИ, 3 мая — Sputnik. США поставили властям Грузии предварительные условия, это не было предложение диалога, заявил вице-спикер парламента Грузии, депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Арчил Талаквадзе, комментируя заявление посла США Робин Данниган. Данниган заявила, что недавно члены правительства Грузии были приглашены в США для рассмотрения вопросов о стратегическом партнерстве, однако грузинская сторона отказалась от приглашения. В ответ в МИД Грузии заявили, что премьер-министр Грузии отказался от визита в США, так как условием было приостановление рассмотрения законопроекта "О прозрачности иностранного влияния". По словам вице-спикера, парламент рассматривает законопроект, что, по его мнению, не мешает политикам высокого уровня двух стран встретиться и поговорить о вызовах в регионе и повестке дня двух стран. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Когда в течение многих лет первое лицо грузинского правительства не было в США и не проводило встреч на высоком уровне, а теперь его приглашают с такими оговорками, конечно, это неправильное отношение со стороны стратегического партнера, заявил в свою очередь депутат от партии "Сила народа" Созар Субари. В своем заявлении Данниган отметила, что сделанный правительством Грузии выбор за последние недели "отдалил страну от евроатлантического будущего". Посол напомнила о заявлении Евросоюза о том, что принятие законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" несовместимо со стремлениями Грузии стать членом ЕС. При этом Данниган подчеркнула, что некоторые представители правящей партии "Грузинская мечта" осуществляют нападки на крупнейших сторонников суверенитета Грузии – США и ЕС. Спорный законопроект Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, поводящих интересы зарубежной силы, если 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию. Власти настаивают на необходимости прозрачности зарубежного финансирования неправительственных организаций и СМИ, а противники утверждают, что этот законопроект ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции Грузии в ЕС. Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности. Не принимать т. н. закон об "иноагентах" Грузию призвали Евросоюз, США, ООН, НАТО, Совет Европы и лидеры отдельных западных государств, предупредив о последствиях для Грузии на пути евроинтеграции. Власти Грузии называют непонятной критику Запада, указывая на то, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, сша, израиль, созар субари, арчил талаквадзе, грузинская мечта - демократическая грузия, тбилиси