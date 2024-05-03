https://sputnik-georgia.ru/20240503/v-gruzii-otmechayut-strastnuyu-pyatnitsu-287722189.html

В Грузии отмечают Страстную пятницу

В Грузии отмечают Страстную пятницу

Sputnik Грузия

В Грузии день скорби и поминовения для всех верующих объявлен выходным 03.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-03T09:01+0400

2024-05-03T09:01+0400

2024-05-03T09:15+0400

религия

новости

грузия

общество

грузинская православная церковь

страстная пятница

пасха 2024

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/04/1e/287643282_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_a906b2f56aed91b94da6630668940f88.jpg

ТБИЛИСИ, 3 мая — Sputnik. Грузинская православная церковь отмечает Великую, или Страстную пятницу – предпоследний и самый строгий день Великого поста, день, когда Иисус Христос принял мученическую смерть на Кресте для искупления людских грехов.В Грузии день скорби и поминовения для всех верующих объявлен нерабочим.На вечерне при пении тропаря: "Благообразный Иосиф с древа снем пречистое Тело Твое...", священнослужители поднимают Плащаницу, то есть изображение Христа, лежащего в гробe, с Престола, как бы с Голгофы, и выносят ее из алтаря на середину храма в преднесении светильников и при каждении фимиамом.Вечером бывает вторая служба с крестным ходом.Плащаница находится на середине храма в продолжение трех (неполных) дней, напоминая этим трехдневное нахождение Иисуса Христа в гробу.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

религия , новости, грузия, общество, грузинская православная церковь, страстная пятница, пасха 2024