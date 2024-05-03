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В Грузии отмечают Страстную пятницу
В Грузии отмечают Страстную пятницу
Sputnik Грузия
В Грузии день скорби и поминовения для всех верующих объявлен выходным 03.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-03T09:01+0400
2024-05-03T09:01+0400
2024-05-03T09:15+0400
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пасха 2024
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ТБИЛИСИ, 3 мая — Sputnik. Грузинская православная церковь отмечает Великую, или Страстную пятницу – предпоследний и самый строгий день Великого поста, день, когда Иисус Христос принял мученическую смерть на Кресте для искупления людских грехов.В Грузии день скорби и поминовения для всех верующих объявлен нерабочим.На вечерне при пении тропаря: "Благообразный Иосиф с древа снем пречистое Тело Твое...", священнослужители поднимают Плащаницу, то есть изображение Христа, лежащего в гробe, с Престола, как бы с Голгофы, и выносят ее из алтаря на середину храма в преднесении светильников и при каждении фимиамом.Вечером бывает вторая служба с крестным ходом.Плащаница находится на середине храма в продолжение трех (неполных) дней, напоминая этим трехдневное нахождение Иисуса Христа в гробу.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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религия , новости, грузия, общество, грузинская православная церковь, страстная пятница, пасха 2024
религия , новости, грузия, общество, грузинская православная церковь, страстная пятница, пасха 2024
В Грузии отмечают Страстную пятницу
09:01 03.05.2024 (обновлено: 09:15 03.05.2024)
В Грузии день скорби и поминовения для всех верующих объявлен выходным
ТБИЛИСИ, 3 мая — Sputnik. Грузинская православная церковь отмечает Великую, или Страстную пятницу – предпоследний и самый строгий день Великого поста, день, когда Иисус Христос принял мученическую смерть на Кресте для искупления людских грехов.
В Грузии день скорби и поминовения для всех верующих объявлен нерабочим.
Литургии в Великую Пятницу не бывает, так как в этот день Сам Господь принес Себя в жертву, а совершаются Царские Часы. Вечерня совершается в третьем часу дня, в час смерти Иисуса Христа на Кресте, в воспоминание снятия с Креста тела Христова и погребения Его.
На вечерне при пении тропаря: "Благообразный Иосиф с древа снем пречистое Тело Твое...", священнослужители поднимают Плащаницу, то есть изображение Христа, лежащего в гробe, с Престола, как бы с Голгофы, и выносят ее из алтаря на середину храма в преднесении светильников и при каждении фимиамом.
Вечером бывает вторая служба с крестным ходом.
Плащаница находится на середине храма в продолжение трех (неполных) дней, напоминая этим трехдневное нахождение Иисуса Христа в гробу.