https://sputnik-georgia.ru/20240503/venetsianskaya-komissiya-gotovit-srochnoe-zaklyuchenie-o-zakone-ob-inoagentakh-v-gruzii-287726399.html

Венецианская комиссия готовит срочное заключение о законе "об иноагентах" в Грузии

Венецианская комиссия готовит срочное заключение о законе "об иноагентах" в Грузии

Sputnik Грузия

Делегация Венецианской комиссии уже проводит онлайн-встречи с заинтересованными сторонами в Грузии 03.05.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 3 мая — Sputnik. Венецианская комиссия готовит заключение по проекту закона "О прозрачности иностранного влияния" в ускоренном порядке и опубликует в ближайшие недели, чтобы парламент Грузии смог рассмотреть его до окончательного принятия закона, говорится в сообщении на сайте организации. Ранее 15 апреля с просьбой к Венецианской комиссии подготовить заключение в ускоренном порядке о соответствии законопроекта стандартам Совета Европы обратился президент Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Теодорос Русопулос. Причиной обращения стала обеспокоенность содокладчиков ПАСЕ по Грузии Клода Керна и Эдит Эстрелла по поводу повторного внесения законопроекта. Как отмечено в сообщении, делегация Венецианской комиссии проводит серию онлайн-встреч с заинтересованными сторонами в Грузии в рамках подготовки документа. Кроме того, 29 апреля делегация Венецианской комиссии встретилась с Народным защитником Леваном Иоселиани, с представителями дипломатического корпуса и организаций гражданского общества. Противники т. н. закона об "иноагентах" митингуют в Тбилиси с 15 апреля. Последние два дня с вечера мирные акции протеста перерастают в беспорядки. По данным МВД, за это время пострадали семеро сотрудников ведомства. Акции приняли насильственный характер в дни постатейного рассмотрения спорного законопроекта (30 апреля и 1 мая). Вечером 1 мая законопроект был принят во втором чтении. Оппозиция голосовала против. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы зарубежной силы, если 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию. Власти настаивают на необходимости прозрачности зарубежного финансирования неправительственных организаций и СМИ, а противники утверждают, что этот законопроект ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции Грузии в ЕС.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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