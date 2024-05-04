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Схождение Благодатного огня в храме Гроба Господня

Схождение Благодатного огня в храме Гроба Господня

Sputnik Грузия

Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки священного праздника 04.05.2024, Sputnik Грузия

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Чудо схождения Благодатного огня происходит накануне праздника Воскресения Христова по юлианскому календарю. В 2024 году православная Пасха отмечается 5 мая. Огонь появляется в храме Гроба Господня в Иерусалиме, который возведен над пространством, где был распят, погребен и воскрес Иисус Христос.

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