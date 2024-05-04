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Схождение Благодатного огня в храме Гроба Господня
Схождение Благодатного огня в храме Гроба Господня
Sputnik Грузия
Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки священного праздника 04.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-04T22:24+0400
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Чудо схождения Благодатного огня происходит накануне праздника Воскресения Христова по юлианскому календарю. В 2024 году православная Пасха отмечается 5 мая. Огонь появляется в храме Гроба Господня в Иерусалиме, который возведен над пространством, где был распят, погребен и воскрес Иисус Христос.
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фото, мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях, иерусалим, в мире, пасха
Схождение Благодатного огня в храме Гроба Господня 22:24 04.05.2024 (обновлено: 10:11 05.05.2024)
Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки священного праздника
Чудо схождения Благодатного огня происходит накануне праздника Воскресения Христова по юлианскому календарю. В 2024 году православная Пасха отмечается 5 мая. Огонь появляется в храме Гроба Господня в Иерусалиме, который возведен над пространством, где был распят, погребен и воскрес Иисус Христос.
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Христианские паломники держат свечи во время церемонии Благодатного огня за день до Пасхи в храме Гроба Господня в Иерусалиме.
Христианские паломники держат свечи во время церемонии Благодатного огня за день до Пасхи в храме Гроба Господня в Иерусалиме.
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Греческий православный патриарх Иерусалима Феофил III держит свечи для христианских паломников во время церемонии зажжения Благодатного огня.
Греческий православный патриарх Иерусалима Феофил III держит свечи для христианских паломников во время церемонии зажжения Благодатного огня.
© AFP 2024 / Ahmad Gharabli
По традиции Благодатный огонь как святыню развозят в разные страны.
По традиции Благодатный огонь как святыню развозят в разные страны.
© AFP 2024 / Ahmad Gharabli
Христианские паломники держат свечи во время церемонии Благодатного огня.
Христианские паломники держат свечи во время церемонии Благодатного огня.
© AP Photo / Leo Correa
Благодатный огонь символизирует свет Воскресения Христова, верующие считают его святыней.
Благодатный огонь символизирует свет Воскресения Христова, верующие считают его святыней.
© AFP 2024 / Ahmad Gharabli
Православные христиане зажигают свечи во время ежегодной церемонии Благодатного огня.
Православные христиане зажигают свечи во время ежегодной церемонии Благодатного огня.
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Православные паломники ждут церемонии зажжения Благодатного.
Православные паломники ждут церемонии зажжения Благодатного.
© AFP 2024 / Ronaldo Schemidt
Христианин с зажженными свечами во время церемонии Благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме.
Христианин с зажженными свечами во время церемонии Благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме.
© AFP 2024 / Ahmad Gharabli
Православный христианин держит зажженную свечу в храме Гроба Господня.
Православный христианин держит зажженную свечу в храме Гроба Господня.
© AP Photo / Leo Correa
Христианские паломники держат свечи во время церемонии Благодатного огня за день до Пасхи в храме Гроба Господня.
Христианские паломники держат свечи во время церемонии Благодатного огня за день до Пасхи в храме Гроба Господня.