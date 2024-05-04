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Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме

Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме

Sputnik Грузия

Чудо схождения Благодатного огня происходит накануне праздника Воскресения Христова 04.05.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 4 мая — Sputnik. Благодатный огонь сошел в Иерусалиме в храме Гроба Господня. Прямую трансляцию происходящего ведет Первый канал ОВГ Грузии. Патриарх Иерусалимский Феофил III вышел из Кувуклии, в которой молился о снисхождении огня, и начал раздавать его находящимся в храме людям.Чудо схождения Благодатного огня происходит накануне праздника Воскресения Христова по юлианскому календарю (в 2024 году Пасху встретят 5 мая). Благодатный огонь появляется в Кувуклии, часовне внутри храма Гроба Господня, который возведен над пространством, где был распят, погребен и воскрес Иисус Христос.По традиции Благодатный огонь как святыню развозят в разные страны. Привезут его и в Грузию. Специальный рейс авиакомпании Georgian Airways вылетит из аэропорта Тель-Авива в 20:10 по местному времени и приземлится в международном аэропорту Тбилиси в 23:40 по грузинскому времени.Полиция Израиля с утра Великой Субботы усилила меры безопасности вокруг Старого города в Иерусалиме и внутри него. Число посетителей Старого города существенно меньше чем годом ранее. Это связано с ситуацией в стране на фоне эскалации палестино-израильского конфликта и логистических трудностей с перелетами – многие авиакомпании не летают в Израиль.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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