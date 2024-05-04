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Пасхальный уикенд: куда сходить в Тбилиси в праздничные дни?
Пасхальный уикенд: куда сходить в Тбилиси в праздничные дни?
Sputnik Грузия
В этом году жители Грузии на Пасху отдыхают с 3 по 6 мая. А далее официальными выходными днями также являются 7, 8, 9 и 10 мая 04.05.2024, Sputnik Грузия
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пасха 2024
куда сходить в тбилиси в выходные
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Поэтому Sputnik Грузия решил предложить читателям список мероприятий в Тбилиси, которые пройдут на длинные пасхальные выходные. Ярмарка Когда: каждые выходные Где: проспект Руставели В Тбилиси по выходным всегда проходит уличная ярмарка, на которой представлены интересные оригинальные вещички, сувениры и изделия, сделанные в Грузии, а некоторые и авторские, ручной работы. Научиться печь кулич Когда: 4 мая Где: Happy Kids Art Club Научить детей делать что-то своими руками всегда хорошая идея, а если это еще и что-то тематическое, то вдвойне. Организаторы предлагают научить детей печь пасхальный кулич с кремом. Продегустировать грузинские вина Когда: 8 мая Где: Wyndham Grand Tbilisi Фестиваль предлагает гостям изысканную обстановку с прекрасным видом на Тбилиси, где можно попробовать продукцию небольших семейных грузинских виноделен и при желании приобрести их избранные вина. Концерт камерной музыки Когда: 8 мая Где: Евангелическо-лютеранская церковь Почему бы не проникнуться волшебством камерной музыки? Тем более в таком красивом месте. В качестве солиста выступит Саломе Джикия (сопрано), дирижировать будет Георгий Шилакадзе. Также выступит камерный оркестр "Тбилиси концертино". Вина много не бывает! Когда: 11 мая Где: парк Мтацминда "Фестиваль нового вина 2024" обещает гостям дегустации сотни новинок прошлого урожая (2023 года), тут можно познакомиться с авторами этих вин и открыть для себя новые вкусы. Основная идея Фестиваля нового вина – популяризация традиционного грузинского вина из квеври.Окунуться в волшебный мир "Гарри Поттера" Когда: 9 мая Где: Тбилисская консерватория В большом зале Государственной консерватории имени Вано Сараджишвили в Тбилиси состоится уникальный концерт. В программе вечера музыка из незабываемых фильмов о Гарри Поттере в исполнении необыкновенного Mystery Ensemble. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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культура, общество, тбилиси, грузия, пасха, пасха 2024, куда сходить в тбилиси в выходные
культура, общество, тбилиси, грузия, пасха, пасха 2024, куда сходить в тбилиси в выходные

Пасхальный уикенд: куда сходить в Тбилиси в праздничные дни?

13:13 04.05.2024
© photo: Sputnik / StringerДни вина в Грузии - винный фестиваль в Александровском саду
Дни вина в Грузии - винный фестиваль в Александровском саду - Sputnik Грузия, 1920, 04.05.2024
© photo: Sputnik / Stringer
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В этом году жители Грузии на Пасху отдыхают с 3 по 6 мая. А далее официальными выходными днями также являются 7, 8, 9 и 10 мая
Поэтому Sputnik Грузия решил предложить читателям список мероприятий в Тбилиси, которые пройдут на длинные пасхальные выходные.

Ярмарка

© Courtesy of STALLTbilisi Street Market
Tbilisi Street Market - Sputnik Грузия, 1920, 04.05.2024
Tbilisi Street Market
© Courtesy of STALL
Когда: каждые выходные
Где: проспект Руставели
В Тбилиси по выходным всегда проходит уличная ярмарка, на которой представлены интересные оригинальные вещички, сувениры и изделия, сделанные в Грузии, а некоторые и авторские, ручной работы.

Научиться печь кулич

© photo: Sputnik / Vitaly An'kov / Перейти в фотобанкПасхальные куличи
Пасхальные куличи - Sputnik Грузия, 1920, 04.05.2024
Пасхальные куличи
© photo: Sputnik / Vitaly An'kov
/
Перейти в фотобанк
Когда: 4 мая
Где: Happy Kids Art Club
Научить детей делать что-то своими руками всегда хорошая идея, а если это еще и что-то тематическое, то вдвойне. Организаторы предлагают научить детей печь пасхальный кулич с кремом.

Продегустировать грузинские вина

© Courtesy of F&W Ambassadors Artisan Wine Fair
Artisan Wine Fair - Sputnik Грузия, 1920, 04.05.2024
Artisan Wine Fair
© Courtesy of F&W Ambassadors
Когда: 8 мая
Где: Wyndham Grand Tbilisi
Фестиваль предлагает гостям изысканную обстановку с прекрасным видом на Тбилиси, где можно попробовать продукцию небольших семейных грузинских виноделен и при желании приобрести их избранные вина.

Концерт камерной музыки

© Courtesy of Concertino TbilissiАфиша концерта в Евангелическо-лютеранской церкви
Афиша концерта в Евангелическо-лютеранской церкви - Sputnik Грузия, 1920, 04.05.2024
Афиша концерта в Евангелическо-лютеранской церкви
© Courtesy of Concertino Tbilissi
Когда: 8 мая
Где: Евангелическо-лютеранская церковь
Почему бы не проникнуться волшебством камерной музыки? Тем более в таком красивом месте. В качестве солиста выступит Саломе Джикия (сопрано), дирижировать будет Георгий Шилакадзе. Также выступит камерный оркестр "Тбилиси концертино".

Вина много не бывает!

© photo: Sputnik / Stringer"Фестиваль нового вина" в парке Мтацминда
Фестиваль нового вина в парке Мтацминда - Sputnik Грузия, 1920, 04.05.2024
"Фестиваль нового вина" в парке Мтацминда
© photo: Sputnik / Stringer
Когда: 11 мая
Где: парк Мтацминда
"Фестиваль нового вина 2024" обещает гостям дегустации сотни новинок прошлого урожая (2023 года), тут можно познакомиться с авторами этих вин и открыть для себя новые вкусы. Основная идея Фестиваля нового вина – популяризация традиционного грузинского вина из квеври.

Окунуться в волшебный мир "Гарри Поттера"

© Courtesy of Mystery EnsembleАфиша концерта Mystery Ensemble
Афиша концерта Mystery Ensemble - Sputnik Грузия, 1920, 04.05.2024
Афиша концерта Mystery Ensemble
© Courtesy of Mystery Ensemble
Когда: 9 мая
Где: Тбилисская консерватория
В большом зале Государственной консерватории имени Вано Сараджишвили в Тбилиси состоится уникальный концерт. В программе вечера музыка из незабываемых фильмов о Гарри Поттере в исполнении необыкновенного Mystery Ensemble.
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