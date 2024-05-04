Пасхальный уикенд: куда сходить в Тбилиси в праздничные дни?
© photo: Sputnik / StringerДни вина в Грузии - винный фестиваль в Александровском саду
© photo: Sputnik / Stringer
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В этом году жители Грузии на Пасху отдыхают с 3 по 6 мая. А далее официальными выходными днями также являются 7, 8, 9 и 10 мая
Поэтому Sputnik Грузия решил предложить читателям список мероприятий в Тбилиси, которые пройдут на длинные пасхальные выходные.
Ярмарка
© Courtesy of STALLTbilisi Street Market
Tbilisi Street Market
© Courtesy of STALL
Когда: каждые выходные
Где: проспект Руставели
В Тбилиси по выходным всегда проходит уличная ярмарка, на которой представлены интересные оригинальные вещички, сувениры и изделия, сделанные в Грузии, а некоторые и авторские, ручной работы.
Научиться печь кулич
Пасхальные куличи
© photo: Sputnik / Vitaly An'kov/
Когда: 4 мая
Где: Happy Kids Art Club
Научить детей делать что-то своими руками всегда хорошая идея, а если это еще и что-то тематическое, то вдвойне. Организаторы предлагают научить детей печь пасхальный кулич с кремом.
Продегустировать грузинские вина
© Courtesy of F&W Ambassadors Artisan Wine Fair
Artisan Wine Fair
© Courtesy of F&W Ambassadors
Когда: 8 мая
Где: Wyndham Grand Tbilisi
Фестиваль предлагает гостям изысканную обстановку с прекрасным видом на Тбилиси, где можно попробовать продукцию небольших семейных грузинских виноделен и при желании приобрести их избранные вина.
Концерт камерной музыки
© Courtesy of Concertino TbilissiАфиша концерта в Евангелическо-лютеранской церкви
Афиша концерта в Евангелическо-лютеранской церкви
© Courtesy of Concertino Tbilissi
Когда: 8 мая
Где: Евангелическо-лютеранская церковь
Почему бы не проникнуться волшебством камерной музыки? Тем более в таком красивом месте. В качестве солиста выступит Саломе Джикия (сопрано), дирижировать будет Георгий Шилакадзе. Также выступит камерный оркестр "Тбилиси концертино".
Вина много не бывает!
© photo: Sputnik / Stringer"Фестиваль нового вина" в парке Мтацминда
"Фестиваль нового вина" в парке Мтацминда
© photo: Sputnik / Stringer
Когда: 11 мая
Где: парк Мтацминда
"Фестиваль нового вина 2024" обещает гостям дегустации сотни новинок прошлого урожая (2023 года), тут можно познакомиться с авторами этих вин и открыть для себя новые вкусы. Основная идея Фестиваля нового вина – популяризация традиционного грузинского вина из квеври.
Окунуться в волшебный мир "Гарри Поттера"
© Courtesy of Mystery EnsembleАфиша концерта Mystery Ensemble
Афиша концерта Mystery Ensemble
© Courtesy of Mystery Ensemble
Когда: 9 мая
Где: Тбилисская консерватория
В большом зале Государственной консерватории имени Вано Сараджишвили в Тбилиси состоится уникальный концерт. В программе вечера музыка из незабываемых фильмов о Гарри Поттере в исполнении необыкновенного Mystery Ensemble.