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Пасхальный уикенд: куда сходить в Тбилиси в праздничные дни?

Пасхальный уикенд: куда сходить в Тбилиси в праздничные дни?

Sputnik Грузия

В этом году жители Грузии на Пасху отдыхают с 3 по 6 мая. А далее официальными выходными днями также являются 7, 8, 9 и 10 мая 04.05.2024, Sputnik Грузия

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Поэтому Sputnik Грузия решил предложить читателям список мероприятий в Тбилиси, которые пройдут на длинные пасхальные выходные. Ярмарка Когда: каждые выходные Где: проспект Руставели В Тбилиси по выходным всегда проходит уличная ярмарка, на которой представлены интересные оригинальные вещички, сувениры и изделия, сделанные в Грузии, а некоторые и авторские, ручной работы. Научиться печь кулич Когда: 4 мая Где: Happy Kids Art Club Научить детей делать что-то своими руками всегда хорошая идея, а если это еще и что-то тематическое, то вдвойне. Организаторы предлагают научить детей печь пасхальный кулич с кремом. Продегустировать грузинские вина Когда: 8 мая Где: Wyndham Grand Tbilisi Фестиваль предлагает гостям изысканную обстановку с прекрасным видом на Тбилиси, где можно попробовать продукцию небольших семейных грузинских виноделен и при желании приобрести их избранные вина. Концерт камерной музыки Когда: 8 мая Где: Евангелическо-лютеранская церковь Почему бы не проникнуться волшебством камерной музыки? Тем более в таком красивом месте. В качестве солиста выступит Саломе Джикия (сопрано), дирижировать будет Георгий Шилакадзе. Также выступит камерный оркестр "Тбилиси концертино". Вина много не бывает! Когда: 11 мая Где: парк Мтацминда "Фестиваль нового вина 2024" обещает гостям дегустации сотни новинок прошлого урожая (2023 года), тут можно познакомиться с авторами этих вин и открыть для себя новые вкусы. Основная идея Фестиваля нового вина – популяризация традиционного грузинского вина из квеври.Окунуться в волшебный мир "Гарри Поттера" Когда: 9 мая Где: Тбилисская консерватория В большом зале Государственной консерватории имени Вано Сараджишвили в Тбилиси состоится уникальный концерт. В программе вечера музыка из незабываемых фильмов о Гарри Поттере в исполнении необыкновенного Mystery Ensemble. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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культура, общество, тбилиси, грузия, пасха, пасха 2024, куда сходить в тбилиси в выходные