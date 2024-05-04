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Россия ввела запрет на экспорт сахара

Россия ввела запрет на экспорт сахара

Sputnik Грузия

Грузия в 2023 году ввела временную пошлину на ввозимый сахар 04.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-04T12:12+0400

2024-05-04T12:12+0400

2024-05-04T12:12+0400

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ТБИЛИСИ, 4 мая — Sputnik. Правительство РФ ввело до 31 августа временный запрет на вывоз из страны тростникового или свекловичного сахара и химически чистой сахарозы, сообщается в Telegram-канале кабмина.По данным Росстата, цены на сахар начали снижаться на последней неделе с 16 по 22 апреля на 0,04%. Всего с начала года он подорожал на 3,6%.Уточняется, что постановлением предусмотрен ряд исключений. Так, поставки сахара будут возможны в страны Евразийского экономического союза в определенных объемах. В частности, в Армению разрешено экспортировать 28 тысяч тонн, в Беларусь – 5 тысяч тонн, в Казахстан – 120 тысяч тонн, в Киргизию – 28,5 тысячи тонн.Как повлияет решение России на ГрузиюГрузия в 2023 году ввела временную пошлину на ввозимый сахар.Согласно документу, импорт более 100 килограммов сахара будет облагаться налогом в размере 0,4 лари (0,15 доллара) за 1 килограмм, то есть импортная пошлина составит 400 лари (примерно 150 долларов) за одну тонну.Постановление вступит в силу 20 ноября и будет действовать до 1 июля 2024 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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