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С какой целью приезжают иностранцы в Грузию

С какой целью приезжают иностранцы в Грузию

Sputnik Грузия

Основными целями визитов в Грузию были отдых, посещение родственников и знакомых, а также транзит через территорию Грузии в другие страны 04.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-04T09:01+0400

2024-05-04T09:01+0400

2024-05-04T09:01+0400

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национальная служба статистики грузии "сакстат"

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ТБИЛИСИ, 4 мая — Sputnik. Грузию посетили 1,3 миллиона путешественников в первом квартале 2024 года, что на 7,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в сообщении Национальной службы статистики "Сакстат". При этом число визитов лицами старше 15 лет составило 1,2 миллиона, что на 8,6% больше, чем за первый квартал 2023 года. Число туристических визитов в Грузию составило 938,6 тысячи, что на 11% больше, чем в январе-марте прошлого года. Основными целями визитов в Грузию были отдых, посещение родственников и знакомых, а также транзит через территорию Грузии в другие страны. Больше всего туристов посетило в первом квартале Тбилиси и Аджарию. В среднем иностранцы проводили в Грузии 5,5 ночей. Больше всего визитеров было из Турции – 187,1 тысячи, что составляет 19,5% от общего числа визитеров. Далее следуют Россия (доля 19,2%) и Армения (14,5%). Иностранцы из Турции совершили 254,6 тысячи визитов, России – 215,5 тысячи, Армении – 191,8 тысячи визитов. Согласно данным Сакстата, иностранцы потратили в Грузии до 2,2 миллиарда лари, что на 6,9% больше, чем за отчетный период 2023 года. Однако траты на один визит снизились на 1,6% и составили 1 869,1 лари.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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туризм, грузия, экономика, новости, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"