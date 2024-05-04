https://sputnik-georgia.ru/20240504/shestviya-oppozitsii-v-tbilisi-prinyali-regulyarnyy-kharakter---video-287753699.html

Шествия оппозиции в Тбилиси приняли регулярный характер – видео

Шествия оппозиции в Тбилиси приняли регулярный характер – видео

Sputnik Грузия

Шествия оппозиции по Тбилиси приняли регулярный характер. Теперь ими сопровождается каждая акция протеста против закона об "иноагентах" 04.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-04T18:32+0400

2024-05-04T18:32+0400

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акция против закона об иноагентах

тбилиси

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Тысячи людей проходят по центру города, блокируя по пути движение машин. Многие водители, оказавшись в центре протеста, стоят в пробках по несколько часов. Лидеры оппозиции обещают большую акцию в Тбилиси 11 мая в День Европы. Но при этом каждый день в центре Тбилиси проходят акции, ставшие уже ежедневными.

тбилиси

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видео-новости из грузии, видео, мультимедиа, акции протеста, акция против закона об иноагентах, тбилиси, видео