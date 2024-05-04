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Шествия оппозиции в Тбилиси приняли регулярный характер – видео
Шествия оппозиции в Тбилиси приняли регулярный характер – видео
Sputnik Грузия
Шествия оппозиции по Тбилиси приняли регулярный характер. Теперь ими сопровождается каждая акция протеста против закона об "иноагентах" 04.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-04T18:32+0400
2024-05-04T18:32+0400
2024-05-04T18:40+0400
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тбилиси
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Тысячи людей проходят по центру города, блокируя по пути движение машин. Многие водители, оказавшись в центре протеста, стоят в пробках по несколько часов. Лидеры оппозиции обещают большую акцию в Тбилиси 11 мая в День Европы. Но при этом каждый день в центре Тбилиси проходят акции, ставшие уже ежедневными.
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видео-новости из грузии, видео, мультимедиа, акции протеста, акция против закона об иноагентах, тбилиси, видео
видео-новости из грузии, видео, мультимедиа, акции протеста, акция против закона об иноагентах, тбилиси, видео
Шествия оппозиции в Тбилиси приняли регулярный характер – видео
18:32 04.05.2024 (обновлено: 18:40 04.05.2024)
Шествия оппозиции по Тбилиси приняли регулярный характер. Теперь ими сопровождается каждая акция протеста против закона об "иноагентах"
Тысячи людей проходят по центру города, блокируя по пути движение машин. Многие водители, оказавшись в центре протеста, стоят в пробках по несколько часов. Лидеры оппозиции обещают большую акцию в Тбилиси 11 мая в День Европы. Но при этом каждый день в центре Тбилиси проходят акции, ставшие уже ежедневными.