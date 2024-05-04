https://sputnik-georgia.ru/20240504/trekh-podrostkov-razyskivayut-v-gorakh-svaneti-podrobnosti-tragedii-287749916.html

Трех подростков разыскивают в горах Сванети: подробности трагедии

Трех подростков разыскивают в горах Сванети: подробности трагедии

Sputnik Грузия

Ребята возвращались на автомобиле с местного праздника и не справились с управлением 04.05.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 4 мая — Sputnik. Спасатели уже более суток ищут трех 12-классников в реке горного региона Сванети, передает телеканал "Рустави 2".По данным телекомпании, подростки ехали с майского праздника из села Чубери и упали в реку вместе с автомобилем. Автомобиль, который полностью поврежден, уже удалось найти и вытащить из воды, а вот поиски детей продолжаются. Отмечается, что поискам мешают погодные условия, из-за чего водолазы не могут начать операцию. Десяткам спасателей в поисках также помогают местные жители. По предварительной информации, водитель автомобиля не справился с управлением на мокрой дороге, в результате чего машина вылетела в ущелье, где и протекала река.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

чубери

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