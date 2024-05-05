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Санкции обрекают Украину на военное поражение

Санкции обрекают Украину на военное поражение

Sputnik Грузия

Понемногу начинают сбываться прогнозы российских специалистов, анализировавших тенденции в западной промышленности, экономике и энергетике, ибо эти три сектора... 05.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-05T20:11+0400

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Депутат эстонского парламента Раймонд Кальюлайд заявил, что Евросоюз осознанно не увеличивает поставки вооружений и бронетехники на Украину. И это притом что Киев в лице Владимира Зеленского требует все больше и больше, пишет колумнист РИА Новости.Причина, как осознанно или не очень проговорился Кальюлайд, заключается в том, что европейская промышленность не верит, что украинская армия продержится хотя бы до конца 2024 года, то есть что национальные правительства и дальше будут размещать постоянные экспортные заказы на производство боеприпасов, особенно крупных калибров и редкой номенклатуры. Европейская экономика, и об этом сказано дословно, за два полных года вооруженного конфликта так и не перешла на военные рельсы, то есть не включились льготные программы финансирования и налогообложения, не заключены долгосрочные оборонные контракты. Помимо этого, ведущие страны — производители смертоносного железа пока не заложили в госбюджеты достаточно средств на восполнение собственных арсеналов, а потому европейские металлурги, химики и машиностроители осознанно тормозят расширение своих производств. Экономика крупных предприятий не терпит прожектерства, она любит стабильность.Отметим, что эстонский парламентарий прямо подтверждает то, о чем мы неоднократно говорили ранее. А именно: что реальный сектор ориентируется не на бесконечные и ангажированные речи европейских политиков, а на физическую реальность, включая рыночные тренды, стоимость энергоносителей и электроэнергии. Кальюлайд прямо говорит, что промышленники отлично информированы о реальном положении дел на украинском фронте и потому не стоит ожидать увеличения размеров военного производства.Все озвученное — совершенно логичный, хоть и промежуточный результат длинной череды событий, начавшейся еще десять лет назад, сразу же после возвращения в родную гавань Крыма. Но вернемся к нашим патронам, минам и танкам.Нужно напомнить, что в антироссийский фронт протяженностью более тысячи километров закачивается широчайший спектр вооружений, оборудования, техники, амуниции, средств связи, РЭБ, ПВО и многого другого. При этом наиболее востребованными и дефицитными, если исключить боевые самолеты и бронетехнику, были и остаются артиллерийские системы и снаряды крупных калибров, особенно 155 миллиметров. Этот натовский калибр, широко применяемый в полевой и гаубичной артиллерии, стал своеобразным эталоном и маркером, по выпуску которого наши и западные специалисты оценивают успешность собственного и вражеского ВПК.По состоянию на 2015 год крупнейшими производителями оружия и боеприпасов в Европе были:Пусть вас не смущает отсылка к 2015 году. Как пишут европейские СМИ, военное производство в перечисленных странах с начала СВО увеличилось вдвое, а по отдельным направлениям втрое.Теперь еще раз посмотрим на список и вспомним, какие страны являются самыми упорными в разжигании войны на Украине, публично заявляя о необходимости воевать до последнего украинца и победы над Москвой. Совершенно верно, Британия и Франция. Их политический истеблишмент с первого дня отличается откровенно людоедской риторикой. А ларчик открывался просто: все это — огромный, бездонный рынок и попутная возможность ослабить Россию.Если говорить отдельно про компании, то наиболее значимыми тяжеловесами тут выступают британская BAE Systems, германская Rheinmetall, крупнейший производитель уже упомянутых 155-миллиметровых снарядов, и норвежско-финская Nammo. Последняя хоть и не вошла в список выше, но является ключевым звеном выпуска боеприпасов крупных калибров. В отличие от немцев, в основном льющих металл, финны и норвежцы освоили и выпуск корпусов, и химическое производство взрывчатки для начинки снарядов.Как видим, фраза о том, что в июне 1941-го на Советский Союз напала крупнейшая армия объединенной Европы, ничуть не утратила актуальности и сегодня.Евросоюз как политическое образование старается поддерживать огонь в домнах войны. Только за первый квартал текущего года Еврокомиссия ратифицировала ряд законов и специальных программ, направленных на повышение объемов военного производства. В частности, принят закон Act in Support of Ammunition Production (ASAP) стоимостью полмиллиарда евро. Эти деньги должны обеспечить рост выпуска снарядов до двух миллионов штук к концу 2025 года. Также запущены программы EDIRPA и EDF, их совокупный бюджет более двух миллиардов евро, потрачены они будут на производство стрелкового оружия, артиллерийских систем, минометов и ракет различного назначения. Отдельно оговаривается замена на более новые образцы танков, ББМ, дронов и индивидуальных электронных систем управления боем.И вот здесь мы вновь вернемся к Соединенным Штатам и энергетике вкупе с экономикой.США фактически заставили Европу отказаться от ресурсного и прочего сотрудничества с Россией, что привело к схлопыванию промышленности и ее частичному бегству в те же Штаты. Крупнейшие экономики Старого Света вынуждены втридорога покупать СПГ и нефть, зачастую прекрасно осознавая, что они российские, но продаются через посредников. Еще в конце 2022 года немецкие политики говорили, что на компенсацию непомерных цен на электричество Берлин потратил почти 600 миллиардов евро, то есть можно умозрительно прикинуть, как эта сумма подросла сейчас.На момент начала СВО стоимость производства одного снаряда калибра 155 миллиметров на европейском заводе составляла две тысячи евро, а сегодня он стоит уже восемь тысяч. При этом, если верить словам пресс-секретаря Пентагона, этот же показатель в Штатах подрос всего до трех тысяч долларов. Итого: имеется Европа с заоблачными ценами на энергоносители, громадными расходами на их покупку и изрядно опустевшими арсеналами — и США, чьи склады вполне укомплектованы, ибо на Украину американцы сливают не самые лучшие образцы, океан дешевой энергии и тотально зависимая Европа в качестве донора.А потому эстонец не соврал. Болтуны на трибунах могут обещать что угодно, но на продолжение затяжной войны с Россией у Европы все меньше денег и патронов. Да и бесплатные украинцы заканчиваются.Мнение автора может не совпадать с точкой зрения редакции

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Сергей Савчук https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/08/0a/252551655_0:0:201:200_100x100_80_0_0_6e08b8f4488df83992fba4ad5a259a0f.jpg

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Сергей Савчук https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/08/0a/252551655_0:0:201:200_100x100_80_0_0_6e08b8f4488df83992fba4ad5a259a0f.jpg

политика, аналитика, в мире, европа, украина, франция, владимир зеленский, еврокомиссия, пентагон, обострение ситуации вокруг украины