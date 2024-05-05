https://sputnik-georgia.ru/20240505/den-pobedy-dobra-nad-zlom--spiker-parlamenta-gruzii-pozdravil-veruyuschikh-s-paskhoy-287760604.html

День победы добра над злом – спикер парламента Грузии поздравил верующих с Пасхой

День победы добра над злом – спикер парламента Грузии поздравил верующих с Пасхой

Sputnik Грузия

Спикер парламента пожелал духовной силы и мужества каждому православному грузину, а Грузии – мира и единства 05.05.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 5 мая — Sputnik. Это день победы добра над злом, правды над ложью и лицемерием, председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили поздравил православных жителей страны со Светлым Воскресением Христовым. Воскресение Христово – один из самых древних и почитаемых церковных праздников. Пасха является памятью об искупительной жертве Иисуса Христа, о его смерти на кресте и чудесном воскресении. В этом году православные христиане отмечают Пасху 5 мая. Спикер парламента пожелал духовной силы и мужества каждому православному грузину, а Грузии – мира и единства. Поздно ночью в Грузию специальным рейсом из Израиля в Тбилиси прибыл благодатный огонь. Огонь встретили паломники и священнослужители в Тбилисском международном аэропорту, чтобы потом доставить во все храмы страны, где проводили службы. Благодатный огонь символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова. Уже более 10 веков церемония освящения огня проходит в Кувуклии (часовне над Гробом Господним) в канун православной Пасхи. Он считается святыней для верующих. Огонь зажигается во время литании, особого молебна, который возглавляет Иерусалимский патриарх. Патриарх трижды обходит крестным ходом Кувуклию, которая находится в центре храма. А затем он заходит внутрь нее, где молится о схождении огня.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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