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День победы добра над злом – спикер парламента Грузии поздравил верующих с Пасхой
День победы добра над злом – спикер парламента Грузии поздравил верующих с Пасхой
Sputnik Грузия
Спикер парламента пожелал духовной силы и мужества каждому православному грузину, а Грузии – мира и единства 05.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-05T12:10+0400
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ТБИЛИСИ, 5 мая — Sputnik. Это день победы добра над злом, правды над ложью и лицемерием, председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили поздравил православных жителей страны со Светлым Воскресением Христовым. Воскресение Христово – один из самых древних и почитаемых церковных праздников. Пасха является памятью об искупительной жертве Иисуса Христа, о его смерти на кресте и чудесном воскресении. В этом году православные христиане отмечают Пасху 5 мая. Спикер парламента пожелал духовной силы и мужества каждому православному грузину, а Грузии – мира и единства. Поздно ночью в Грузию специальным рейсом из Израиля в Тбилиси прибыл благодатный огонь. Огонь встретили паломники и священнослужители в Тбилисском международном аэропорту, чтобы потом доставить во все храмы страны, где проводили службы. Благодатный огонь символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова. Уже более 10 веков церемония освящения огня проходит в Кувуклии (часовне над Гробом Господним) в канун православной Пасхи. Он считается святыней для верующих. Огонь зажигается во время литании, особого молебна, который возглавляет Иерусалимский патриарх. Патриарх трижды обходит крестным ходом Кувуклию, которая находится в центре храма. А затем он заходит внутрь нее, где молится о схождении огня.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, шалва папуашвили, пасха 2024
День победы добра над злом – спикер парламента Грузии поздравил верующих с Пасхой
12:10 05.05.2024 (обновлено: 12:11 05.05.2024)
Спикер парламента пожелал духовной силы и мужества каждому православному грузину, а Грузии – мира и единства
ТБИЛИСИ, 5 мая — Sputnik. Это день победы добра над злом, правды над ложью и лицемерием, председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили поздравил православных жителей страны со Светлым Воскресением Христовым.
Воскресение Христово – один из самых древних и почитаемых церковных праздников. Пасха является памятью об искупительной жертве Иисуса Христа, о его смерти на кресте и чудесном воскресении. В этом году православные христиане отмечают Пасху 5 мая.
"Пасха – праздник начала нового пути, добродетели и победы над смертью. Для нас, православных, это доказательство вечности жизни и победы добра над злом. Это доказательство того, что правда всегда побеждает ложь и лицемерие", – написал Папуашвили в соцсети.
Спикер парламента пожелал духовной силы и мужества каждому православному грузину, а Грузии – мира и единства.
Поздно ночью в Грузию специальным рейсом из Израиля в Тбилиси прибыл благодатный огонь. Огонь встретили паломники и священнослужители в Тбилисском международном аэропорту, чтобы потом доставить во все храмы страны, где проводили службы.
Благодатный огонь символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова. Уже более 10 веков церемония освящения огня проходит в Кувуклии (часовне над Гробом Господним) в канун православной Пасхи. Он считается святыней для верующих.
Огонь зажигается во время литании, особого молебна, который возглавляет Иерусалимский патриарх. Патриарх трижды обходит крестным ходом Кувуклию, которая находится в центре храма. А затем он заходит внутрь нее, где молится о схождении огня.