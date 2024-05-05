https://sputnik-georgia.ru/20240505/gruziya-otmechaet-svetlyy-prazdnik-paskhi-287750646.html

Грузия отмечает светлый праздник Пасхи

Грузия отмечает светлый праздник Пасхи

Sputnik Грузия

Ежегодно с ночи Великой субботы и почти до утра воскресенья совершается богослужение 05.05.2024, Sputnik Грузия

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пасха 2024

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ТБИЛИСИ, 5 мая — Sputnik. Грузия, большая часть населения которой православные христиане, сегодня празднует Светлое Воскресение Христово.Пасху ежегодно отмечают весной, но конкретной даты нет. Она высчитывается по специальному церковному календарю. В этом году Пасха пришлась на 5 мая.Воскресение Христово – один из самых древних и почитаемых церковных праздников. Пасха является памятью об искупительной жертве Иисуса Христа, о его смерти на кресте и чудесном воскресении.К Пасхе христиане тщательно готовятся, соблюдая в течение 48 дней Великий пост. Верующие ограничивают себя в еде и других удовольствиях.Каждый год с ночи Великой субботы и почти до утра воскресенья совершается богослужение.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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пасха 2024, религия , грузия, общество, новости, пасха