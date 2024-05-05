https://sputnik-georgia.ru/20240505/kogda-v-gruzii-raspogoditsya--prognoz-sinoptikov-287764006.html
Когда в Грузии распогодится – прогноз синоптиков
Когда в Грузии распогодится – прогноз синоптиков
Sputnik Грузия
В понедельник в отдельных регионах страны ожидается кратковременный дождь, местами сильный, грозы, град 05.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-05T22:35+0400
2024-05-05T22:35+0400
2024-05-05T22:35+0400
погода
грузия
новости
национальное агентство окружающей среды
прогноз погоды в грузии
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0a/13/283444854_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_86df7c83a741898788c91beb9aca8ece.jpg
ТБИЛИСИ, 5 мая — Sputnik. Непогода по всей территории Грузии сохранится до 6 мая включительно, сообщили в Национальном агентстве окружающей среды. В понедельник в отдельных регионах страны ожидается кратковременный дождь, местами сильный, грозы, град. Возможно кратковременное усиление ветра. Ожидаемые обильные осадки на реках Грузии могут вызвать значительное повышение уровня воды в реках, возникновение и активизацию оползневых и селевых процессов в горных районах. С 7 мая синоптики прогнозируют ясную погоду без осадков.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0a/13/283444854_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_b25490528f9e558d8d20e0f32a0d636c.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
погода, грузия, новости, национальное агентство окружающей среды, прогноз погоды в грузии
погода, грузия, новости, национальное агентство окружающей среды, прогноз погоды в грузии
Когда в Грузии распогодится – прогноз синоптиков
В понедельник в отдельных регионах страны ожидается кратковременный дождь, местами сильный, грозы, град
ТБИЛИСИ, 5 мая — Sputnik. Непогода по всей территории Грузии сохранится до 6 мая включительно, сообщили в Национальном агентстве окружающей среды.
В понедельник в отдельных регионах страны ожидается кратковременный дождь, местами сильный, грозы, град. Возможно кратковременное усиление ветра.
Ожидаемые обильные осадки на реках Грузии могут вызвать значительное повышение уровня воды в реках, возникновение и активизацию оползневых и селевых процессов в горных районах.
С 7 мая синоптики прогнозируют ясную погоду без осадков.