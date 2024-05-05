https://sputnik-georgia.ru/20240505/kogda-v-gruzii-raspogoditsya--prognoz-sinoptikov-287764006.html

Когда в Грузии распогодится – прогноз синоптиков

Когда в Грузии распогодится – прогноз синоптиков

Sputnik Грузия

В понедельник в отдельных регионах страны ожидается кратковременный дождь, местами сильный, грозы, град 05.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-05T22:35+0400

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ТБИЛИСИ, 5 мая — Sputnik. Непогода по всей территории Грузии сохранится до 6 мая включительно, сообщили в Национальном агентстве окружающей среды. В понедельник в отдельных регионах страны ожидается кратковременный дождь, местами сильный, грозы, град. Возможно кратковременное усиление ветра. Ожидаемые обильные осадки на реках Грузии могут вызвать значительное повышение уровня воды в реках, возникновение и активизацию оползневых и селевых процессов в горных районах. С 7 мая синоптики прогнозируют ясную погоду без осадков.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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погода, грузия, новости, национальное агентство окружающей среды, прогноз погоды в грузии