https://sputnik-georgia.ru/20240505/na-zapade-gruzii-v-paskhu-traditsionno-sygrali-v-narodnoe-regbi--lelo-287763855.html

На западе Грузии в Пасху традиционно сыграли в народное регби – лело

На западе Грузии в Пасху традиционно сыграли в народное регби – лело

Sputnik Грузия

Задача игроков заключается в том, чтобы пронести кожаный мяч из середины поля в центре села на окраину через реку 05.05.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 5 мая — Sputnik. Жители села Шухути Ланчхутского района Гурии, несмотря на дождь, традиционно собрались в Пасху, чтобы сыграть в старинную грузинскую игру лело бурти – прототип современного регби. Традиция проводить игру в лело бурти в Пасху была возрождена в гурийском селе почти 65 лет назад, а так она насчитывает по меньшей мере три столетия. В этом году победителем стала команда жителей из Земо Шухути. В игре принимают участие две команды игроков из Квемо Шухути и Земо Шухути, а также гости. Лело бурти всегда начинается со службы в местном храме Святого Георгия. Специально к игре шьется кожаный мяч, который набивают песком. Его вес в среднем до 15 кг. В этом году мяч весил 16 кг. Задача игроков заключается в том, чтобы пронести кожаный мяч из середины поля в центре села на окраину через реку. Выигрывает та команда, которая сделает это первой. В 2022 году во время игры в лело погиб один из участников. Трагически завершилась и игра в 2015-м. В 2019 году мячу для игры в лело был присвоен статус памятника нематериального культурного наследия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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