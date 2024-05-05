https://sputnik-georgia.ru/20240505/nas-dolzhna-obedinyat-lyubov-k-rodine---iliya-ii-obratilsya-k-veruyuschim-gruzii-na-paskhu---287756374.html

Нас должна объединять любовь к родине – Илия II обратился к верующим Грузии на Пасху

Нас должна объединять любовь к родине – Илия II обратился к верующим Грузии на Пасху

Sputnik Грузия

Илия Второй призвал верующих к покаянию и прощению, чтобы залечить духовные раны и побороть недостатки 05.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-05T01:00+0400

2024-05-05T01:00+0400

2024-05-05T01:00+0400

пасха

пасха 2024

илия второй

религия

новости

грузия

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/01/14/263748752_0:440:1685:1388_1920x0_80_0_0_d4fc449f39d8796245c1ae31f39dc135.jpg

ТБИЛИСИ, 5 мая — Sputnik. Несмотря на существующее внутри страны противостояние населения, жителей Грузии должна объединять любовь к родине и способность жить в мире, говорится в Пасхальной эпистоле Католикос-Патриарха Всея Грузии Илии II. В эти минуты во всех православных храмах Грузии проходит праздничная Пасхальная служба. Илия II лично поздравил с праздником верующих, прибыв на службу в патриарший собор Успения Пресвятой Богородицы - Сиони, после чего была зачитана его Пасхальная эпистола. Илия Второй призвал верующих к покаянию и прощению, чтобы залечить духовные раны и побороть недостатки. "Я призываю вас всех, сегодня по возможности возвысимся духовно, отдадимся радости праздника Воскрешения и песнопениями восславим Господа, объединимся во Христе и вместе попросим у Него благополучие и мир", - говорится в эпистоле. Патриарх также напомнил о смысле Воскрешения Господня для верующих и милости Господа. Человека губит не множество совершенных грехов, а ожесточенное и окаменевшее сердце и непокаяние, добавил Католикос-Патриарх всея Грузия Илия II. Воскресение Христово – один из самых древних и почитаемых церковных праздников. Пасха является памятью об искупительной жертве Иисуса Христа, о его смерти на кресте и чудесном воскресении.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

пасха, пасха 2024, илия второй, религия , новости, грузия