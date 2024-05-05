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Нас должна объединять любовь к родине – Илия II обратился к верующим Грузии на Пасху
Нас должна объединять любовь к родине – Илия II обратился к верующим Грузии на Пасху
Sputnik Грузия
Илия Второй призвал верующих к покаянию и прощению, чтобы залечить духовные раны и побороть недостатки 05.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-05T01:00+0400
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ТБИЛИСИ, 5 мая — Sputnik. Несмотря на существующее внутри страны противостояние населения, жителей Грузии должна объединять любовь к родине и способность жить в мире, говорится в Пасхальной эпистоле Католикос-Патриарха Всея Грузии Илии II. В эти минуты во всех православных храмах Грузии проходит праздничная Пасхальная служба. Илия II лично поздравил с праздником верующих, прибыв на службу в патриарший собор Успения Пресвятой Богородицы - Сиони, после чего была зачитана его Пасхальная эпистола. Илия Второй призвал верующих к покаянию и прощению, чтобы залечить духовные раны и побороть недостатки. "Я призываю вас всех, сегодня по возможности возвысимся духовно, отдадимся радости праздника Воскрешения и песнопениями восславим Господа, объединимся во Христе и вместе попросим у Него благополучие и мир", - говорится в эпистоле. Патриарх также напомнил о смысле Воскрешения Господня для верующих и милости Господа. Человека губит не множество совершенных грехов, а ожесточенное и окаменевшее сердце и непокаяние, добавил Католикос-Патриарх всея Грузия Илия II. Воскресение Христово – один из самых древних и почитаемых церковных праздников. Пасха является памятью об искупительной жертве Иисуса Христа, о его смерти на кресте и чудесном воскресении.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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пасха, пасха 2024, илия второй, религия , новости, грузия
Нас должна объединять любовь к родине – Илия II обратился к верующим Грузии на Пасху
Илия Второй призвал верующих к покаянию и прощению, чтобы залечить духовные раны и побороть недостатки
ТБИЛИСИ, 5 мая — Sputnik. Несмотря на существующее внутри страны противостояние населения, жителей Грузии должна объединять любовь к родине и способность жить в мире, говорится в Пасхальной эпистоле Католикос-Патриарха Всея Грузии Илии II.
В эти минуты во всех православных храмах Грузии проходит праздничная Пасхальная служба. Илия II лично поздравил с праздником верующих, прибыв на службу в патриарший собор Успения Пресвятой Богородицы - Сиони, после чего была зачитана его Пасхальная эпистола.
"В последнее время, и, к сожалению, и в этом году, политические процессы внесли такое напряжение в народе, что у многих замедлилось и ощущение тяжелого поста, и настроение пасхальной радости. Несмотря на существующее противостояние в стране и сложную ситуацию, нас должна объединять любовь к родине и мы должны смочь мирно сожительствовать, несмотря на различающиеся мнения", - говорится в эпистоле.
Илия Второй призвал верующих к покаянию и прощению, чтобы залечить духовные раны и побороть недостатки.
"Я призываю вас всех, сегодня по возможности возвысимся духовно, отдадимся радости праздника Воскрешения и песнопениями восславим Господа, объединимся во Христе и вместе попросим у Него благополучие и мир", - говорится в эпистоле.
Патриарх также напомнил о смысле Воскрешения Господня для верующих и милости Господа.
"Помните, какими бы ни были ваши грехи, не теряйте надежды и с благодатью покаяния вернитесь ко Христу. Для небесного целителя нет неизлечимых недугов, так как его милость и сила безграничны", - говорится в эпистоле.
Человека губит не множество совершенных грехов, а ожесточенное и окаменевшее сердце и непокаяние, добавил Католикос-Патриарх всея Грузия Илия II.
Воскресение Христово – один из самых древних и почитаемых церковных праздников. Пасха является памятью об искупительной жертве Иисуса Христа, о его смерти на кресте и чудесном воскресении.