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Пасха 2024 в Грузии: ТОП-5 самых главных поздравительных фраз по-грузински
Пасха 2024 в Грузии: ТОП-5 самых главных поздравительных фраз по-грузински
Sputnik Грузия
Пасха, или Воскресение Христово – особый праздник для грузин, к этому дню в каждой семье готовятся очень трогательно и кропотливо: ходят на богослужения... 05.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-05T13:13+0400
2024-05-05T13:13+0400
2024-05-05T13:13+0400
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Если вам повезло встретить Пасху в Грузии, то вам нужно знать несколько грузинских фраз, которые могут пригодиться во время праздника.Sputnik Грузия предлагает топ-5 выражений, которые чаще всего говорят друг другу во время Пасхи.1.2.3.4.5. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, религия , общество, пасха, пасха 2024, справки
грузия, религия , общество, пасха, пасха 2024, справки
Пасха 2024 в Грузии: ТОП-5 самых главных поздравительных фраз по-грузински
Пасха, или Воскресение Христово – особый праздник для грузин, к этому дню в каждой семье готовятся очень трогательно и кропотливо: ходят на богослужения, красят яйца, пекут куличи
Если вам повезло встретить Пасху в Грузии, то вам нужно знать несколько грузинских фраз, которые могут пригодиться во время праздника.
Sputnik Грузия
предлагает топ-5 выражений, которые чаще всего говорят друг другу во время Пасхи.