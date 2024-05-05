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Пасха 2024 в Грузии: ТОП-5 самых главных поздравительных фраз по-грузински
Пасха 2024 в Грузии: ТОП-5 самых главных поздравительных фраз по-грузински
Sputnik Грузия
Пасха, или Воскресение Христово – особый праздник для грузин, к этому дню в каждой семье готовятся очень трогательно и кропотливо: ходят на богослужения... 05.05.2024, Sputnik Грузия
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Если вам повезло встретить Пасху в Грузии, то вам нужно знать несколько грузинских фраз, которые могут пригодиться во время праздника.Sputnik Грузия предлагает топ-5 выражений, которые чаще всего говорят друг другу во время Пасхи.1.2.3.4.5. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, религия , общество, пасха, пасха 2024, справки
грузия, религия , общество, пасха, пасха 2024, справки

Пасха 2024 в Грузии: ТОП-5 самых главных поздравительных фраз по-грузински

13:13 05.05.2024
© photo: Sputnik / StringerДекоративные пасхальные яйца. Сувениры к Пасхе
Декоративные пасхальные яйца. Сувениры к Пасхе - Sputnik Грузия, 1920, 05.05.2024
© photo: Sputnik / Stringer
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Пасха, или Воскресение Христово – особый праздник для грузин, к этому дню в каждой семье готовятся очень трогательно и кропотливо: ходят на богослужения, красят яйца, пекут куличи
Если вам повезло встретить Пасху в Грузии, то вам нужно знать несколько грузинских фраз, которые могут пригодиться во время праздника.
Sputnik Грузия предлагает топ-5 выражений, которые чаще всего говорят друг другу во время Пасхи.
1.
© SputnikПоздравляю с Пасхой!
Поздравляю с Пасхой! - Sputnik Грузия, 1920, 15.04.2023
Поздравляю с Пасхой!
© Sputnik
2.
© SputnikХристос воскрес!
Христос воскрес! - Sputnik Грузия, 1920, 15.04.2023
Христос воскрес!
© Sputnik
3.
© SputnikВоистину воскрес!
Воистину воскрес! - Sputnik Грузия, 1920, 15.04.2023
Воистину воскрес!
© Sputnik
4.
© SputnikПусть хранит вас благо сегодняшнего дня
Пусть хранит вас благо сегодняшнего дня - Sputnik Грузия, 1920, 15.04.2023
Пусть хранит вас благо сегодняшнего дня
© Sputnik
5.
© SputnikБлагослови вас Господь!
Благослови вас Господь! - Sputnik Грузия, 1920, 15.04.2023
Благослови вас Господь!
© Sputnik
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