https://sputnik-georgia.ru/20240505/spasateli-obnaruzhili-v-reke-telo-odnogo-iz-trekh-podrostkov-popavshikh-v-dtp-v-svaneti-287762240.html
Спасатели обнаружили в реке тело одного из трех подростков, попавших в ДТП в Сванети
Спасатели обнаружили в реке тело одного из трех подростков, попавших в ДТП в Сванети
Sputnik Грузия
Поиски еще двух пропавших без вести юношей - Георгия Виблиани и Сабы Гвармиани - продолжаются 05.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-05T17:47+0400
2024-05-05T17:47+0400
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ТБИЛИСИ, 5 мая — Sputnik. Тело 16-летней Эки Виблиани, попавшей на автомобиле в ДТП вместе с двумя друзьями в горной Сванети, обнаружили спасатели в реке Накра, сообщила телекомпания "Рустави 2". Поиски еще двух пропавших без вести юношей - Георгия Виблиани и Сабы Гвармиани - продолжаются. Вместе с сотрудниками Службы по управлению чрезвычайными ситуациями в поисково-спасательных мероприятиях участвуют и местные жители. В результате дорожно-транспортного происшествия в селе Накра Местийского района трое молодых людей на автомобиле упали в реку 2 мая. Все трое были школьниками. Подростки ехали с майского праздника из села Чубери.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
сванети
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грузия, новости, происшествия, сванети, агентство по управлению чрезвычайными ситуациями "112" мвд
грузия, новости, происшествия, сванети, агентство по управлению чрезвычайными ситуациями "112" мвд
Спасатели обнаружили в реке тело одного из трех подростков, попавших в ДТП в Сванети
17:47 05.05.2024 (обновлено: 18:49 05.05.2024)
Поиски еще двух пропавших без вести юношей - Георгия Виблиани и Сабы Гвармиани - продолжаются
ТБИЛИСИ, 5 мая — Sputnik. Тело 16-летней Эки Виблиани, попавшей на автомобиле в ДТП вместе с двумя друзьями в горной Сванети, обнаружили спасатели в реке Накра, сообщила телекомпания "Рустави 2".
Поиски еще двух пропавших без вести юношей - Георгия Виблиани и Сабы Гвармиани - продолжаются. Вместе с сотрудниками Службы по управлению чрезвычайными ситуациями в поисково-спасательных мероприятиях участвуют и местные жители.
В результате дорожно-транспортного происшествия в селе Накра Местийского района трое молодых людей на автомобиле упали в реку 2 мая. Все трое были школьниками. Подростки ехали с майского праздника из села Чубери.