https://sputnik-georgia.ru/20240505/zapadnye-fondy-kosvenno-finansiruyut-politicheskie-partii-v-gruzii---spiker-parlamenta-287761491.html
Западные фонды косвенно финансируют политические партии в Грузии – спикер парламента
Западные фонды косвенно финансируют политические партии в Грузии – спикер парламента
Sputnik Грузия
Грузинское законодательство однозначно запрещает финансирование политиков из-за границы, заявил спикер 05.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-05T15:42+0400
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2024-05-05T15:54+0400
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ТБИЛИСИ, 5 мая — Sputnik. Финансы, выделяемые американским "Национальным фондом демократии" (NED) и "Европейксим фондом за демократию" (EED), попадают на счета фиктивных НПО в Грузии, которыми управляют политические партии, заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили. Власти Грузии не раз заявляли, что в стране необходимо принять закон "О прозрачности иностранного влияния", который сделает прозрачным финансирование НПО из-за рубежа. По мнению властей, часть выделяемых средств идет на финансирование "радикальной оппозиции". Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты с 15 апреля проводят в Тбилиси масштабные акции протеста против принятия закона. По его словам, грузинское законодательство однозначно запрещает финансирование политиков из-за границы, что также является международной нормой. "Названия этих партий и неправительственных организаций хорошо известны общественности и донорам, поскольку мы неоднократно предоставляли им эту информацию", – подчеркнул Папуашвили. По его словам, год назад правящая партия "Грузинская мечта" отозвала законопроект о прозрачности иностранного финансирования на основе взаимопонимания со стратегическими партнерами о том, что это финансирование будет обнародовано грузинской общественности. Как отмечает председатель парламента, финансирование NED и EED в Грузии проблематично, поскольку оно непрозрачно. Кроме того, по словам Папуашвили, часть зарубежного финансирования идет радикальным организациям, которые были причастны к насильственным событиям последних дней, в том числе к нападению на парламент. Как отметил председатель, часть средств используется для усиления поляризации и подрыва законности. По его словам, правительство готово сотрудничать с международными организациями, но NED и EED должны переключиться на то, к чему они призваны, а именно на продвижение демократии и верховенства закона, а не на финансирование радикализма и поляризации. Как подчеркнул Папуашвили, президент NED Дэймон Уилсон недавно обратился к грузинским НПО и призвал к продолжению протестов против правительства Грузии. Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС. Власти Грузии подчеркивают, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения. Между тем к отказу от принятия данного законопроекта Грузию призвали Евросоюз и отдельные страны ЕС, США, ООН, НАТО и Совета Европы. С 15 апреля в Тбилиси проходят акции протеста. 30 апреля и 1 мая, в дни рассмотрения скандального законопроекта во втором чтении, они приняли непредсказуемый характер. В ходе беспорядков демонстранты кидали в полицейских и здание парламента камни, бутылки, а также дымовые шашки, разжигали костры, а полиция использовала слезоточивый газ, перцовый спрей и водомет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, политика, новости, шалва папуашвили, сша, европарламент, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах
грузия, политика, новости, шалва папуашвили, сша, европарламент, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах
Западные фонды косвенно финансируют политические партии в Грузии – спикер парламента
15:42 05.05.2024 (обновлено: 15:54 05.05.2024)
Грузинское законодательство однозначно запрещает финансирование политиков из-за границы, заявил спикер
ТБИЛИСИ, 5 мая — Sputnik. Финансы, выделяемые американским "Национальным фондом демократии" (NED) и "Европейксим фондом за демократию" (EED), попадают на счета фиктивных НПО в Грузии, которыми управляют политические партии, заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили.
Власти Грузии не раз заявляли, что в стране необходимо принять закон "О прозрачности иностранного влияния", который сделает прозрачным финансирование НПО из-за рубежа. По мнению властей, часть выделяемых средств идет на финансирование "радикальной оппозиции". Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты с 15 апреля проводят в Тбилиси масштабные акции протеста против принятия закона.
"NED и EED также косвенно финансируют политические партии в Грузии, поскольку их финансы попадают на счета фиктивных неправительственных организаций, которыми управляют политические партии и которые используются в качестве механизмов отмывания иностранных денег, которые превращают демократическую помощь в политические деньги", – написал Папуашвили в соцсети.
По его словам, грузинское законодательство однозначно запрещает финансирование политиков из-за границы, что также является международной нормой.
"Названия этих партий и неправительственных организаций хорошо известны общественности и донорам, поскольку мы неоднократно предоставляли им эту информацию", – подчеркнул Папуашвили.
По его словам, год назад правящая партия "Грузинская мечта" отозвала законопроект о прозрачности иностранного финансирования на основе взаимопонимания со стратегическими партнерами о том, что это финансирование будет обнародовано грузинской общественности.
Как отмечает председатель парламента, финансирование NED и EED в Грузии проблематично, поскольку оно непрозрачно.
"С тех пор мы несколько раз просили NED и EED сотрудничать с нами. Их финансирование в Грузии проблематично, поскольку оно непрозрачно. Наши авторитетные зарубежные коллеги признают это в частных беседах. Они также признают, что некоторые гранты проблематичны в контексте приверженности демократии и верховенству закона", – подчеркнул спикер.
Кроме того, по словам Папуашвили, часть зарубежного финансирования идет радикальным организациям, которые были причастны к насильственным событиям последних дней, в том числе к нападению на парламент.
Как отметил председатель, часть средств используется для усиления поляризации и подрыва законности.
По его словам, правительство готово сотрудничать с международными организациями, но NED и EED должны переключиться на то, к чему они призваны, а именно на продвижение демократии и верховенства закона, а не на финансирование радикализма и поляризации.
Как подчеркнул Папуашвили, президент NED Дэймон Уилсон недавно обратился к грузинским НПО и призвал к продолжению протестов против правительства Грузии.
"С аналогичным заявлением выступил член Европарламента Дэвид Макаллистер, выразивший солидарность с протестом. Господин Макаллистер возглавляет правление "Европейского фонда за демократию", который финансирует неправительственные организации в Грузии за счет денег европейских налогоплательщиков", – написал Папуашвили.
Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС.
Власти Грузии подчеркивают, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения. Между тем к отказу от принятия данного законопроекта Грузию призвали Евросоюз и отдельные страны ЕС, США, ООН, НАТО и Совета Европы.
С 15 апреля в Тбилиси проходят акции протеста. 30 апреля и 1 мая, в дни рассмотрения скандального законопроекта во втором чтении, они приняли непредсказуемый характер. В ходе беспорядков демонстранты кидали в полицейских и здание парламента камни, бутылки, а также дымовые шашки, разжигали костры, а полиция использовала слезоточивый газ, перцовый спрей и водомет.