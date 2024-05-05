https://sputnik-georgia.ru/20240505/zapadnye-fondy-kosvenno-finansiruyut-politicheskie-partii-v-gruzii---spiker-parlamenta-287761491.html

Западные фонды косвенно финансируют политические партии в Грузии – спикер парламента

Западные фонды косвенно финансируют политические партии в Грузии – спикер парламента

Sputnik Грузия

Грузинское законодательство однозначно запрещает финансирование политиков из-за границы, заявил спикер 05.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-05T15:42+0400

2024-05-05T15:42+0400

2024-05-05T15:54+0400

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ТБИЛИСИ, 5 мая — Sputnik. Финансы, выделяемые американским "Национальным фондом демократии" (NED) и "Европейксим фондом за демократию" (EED), попадают на счета фиктивных НПО в Грузии, которыми управляют политические партии, заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили. Власти Грузии не раз заявляли, что в стране необходимо принять закон "О прозрачности иностранного влияния", который сделает прозрачным финансирование НПО из-за рубежа. По мнению властей, часть выделяемых средств идет на финансирование "радикальной оппозиции". Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты с 15 апреля проводят в Тбилиси масштабные акции протеста против принятия закона. По его словам, грузинское законодательство однозначно запрещает финансирование политиков из-за границы, что также является международной нормой. "Названия этих партий и неправительственных организаций хорошо известны общественности и донорам, поскольку мы неоднократно предоставляли им эту информацию", – подчеркнул Папуашвили. По его словам, год назад правящая партия "Грузинская мечта" отозвала законопроект о прозрачности иностранного финансирования на основе взаимопонимания со стратегическими партнерами о том, что это финансирование будет обнародовано грузинской общественности. Как отмечает председатель парламента, финансирование NED и EED в Грузии проблематично, поскольку оно непрозрачно. Кроме того, по словам Папуашвили, часть зарубежного финансирования идет радикальным организациям, которые были причастны к насильственным событиям последних дней, в том числе к нападению на парламент. Как отметил председатель, часть средств используется для усиления поляризации и подрыва законности. По его словам, правительство готово сотрудничать с международными организациями, но NED и EED должны переключиться на то, к чему они призваны, а именно на продвижение демократии и верховенства закона, а не на финансирование радикализма и поляризации. Как подчеркнул Папуашвили, президент NED Дэймон Уилсон недавно обратился к грузинским НПО и призвал к продолжению протестов против правительства Грузии. Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС. Власти Грузии подчеркивают, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения. Между тем к отказу от принятия данного законопроекта Грузию призвали Евросоюз и отдельные страны ЕС, США, ООН, НАТО и Совета Европы. С 15 апреля в Тбилиси проходят акции протеста. 30 апреля и 1 мая, в дни рассмотрения скандального законопроекта во втором чтении, они приняли непредсказуемый характер. В ходе беспорядков демонстранты кидали в полицейских и здание парламента камни, бутылки, а также дымовые шашки, разжигали костры, а полиция использовала слезоточивый газ, перцовый спрей и водомет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, шалва папуашвили, сша, европарламент, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах