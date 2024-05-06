https://sputnik-georgia.ru/20240506/gruziya-zakonom-ob-inoagentakh-khochet-sebya-zaschitit--spiker-gosdumy-287774383.html
Грузия законом об "иноагентах" хочет себя защитить – спикер Госдумы
Грузия законом об "иноагентах" хочет себя защитить – спикер Госдумы
Sputnik Грузия
Никто не отменял принцип невмешательства во внутренние дела государств, отметил Вячеслав Володин 06.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-06T15:55+0400
2024-05-06T15:55+0400
2024-05-06T15:55+0400
новости
грузия
тбилиси
сша
акция против закона об иноагентах
законопроект об иноагентах
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/02/16/275137993_0:0:3339:1878_1920x0_80_0_0_1985f1e1bfa8e65ca2ab2ba2bcb99b5f.jpg
ТБИЛИСИ, 6 мая — Sputnik. Грузия, принимая закон об "иноагентах", пытается себя защитить, однако "вирус уже запущен", и митинги подтверждают финансирование со стороны Запада, который заинтересован в независимости Грузии, заявил спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин.Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>С 15 апреля в Тбилиси проходят акции протеста против закона "О прозрачности иностранного влияния". А 30 апреля и 1 мая, в дни рассмотрения скандального законопроекта во втором чтении, они приняли непредсказуемый характер. В ходе беспорядков демонстранты кидали в полицейских и здание парламента камни, бутылки, а также дымовые шашки, разжигали костры, а полиция использовала слезоточивый газ, перцовый спрей и водомет.По словам Володина, никто не отменял принцип невмешательства во внутренние дела государств. Противники утверждают, что этот законопроект ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции Грузии в ЕС. Они требует отозвать обратно законопроект. А власти настаивают на необходимости прозрачности зарубежного финансирования неправительственных организаций и СМИ.Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы зарубежной силы, если 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию.Не принимать т. н. закон об "иноагентах" Грузию призвали Евросоюз, США, ООН, НАТО, Совет Европы и лидеры отдельных западных государств, предупредив о последствиях для Грузии на пути евроинтеграции.Депутаты вернутся к рассмотрению спорного законопроекта в третьем чтении на будущей неделе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
тбилиси
сша
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/02/16/275137993_285:0:3016:2048_1920x0_80_0_0_d4d52b24b210f3eba01cb6e2c89f7244.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, грузия, тбилиси, сша, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах
новости, грузия, тбилиси, сша, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах
Грузия законом об "иноагентах" хочет себя защитить – спикер Госдумы
Никто не отменял принцип невмешательства во внутренние дела государств, отметил Вячеслав Володин
ТБИЛИСИ, 6 мая — Sputnik. Грузия, принимая закон об "иноагентах", пытается себя защитить, однако "вирус уже запущен", и митинги подтверждают финансирование со стороны Запада, который заинтересован в независимости Грузии, заявил спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин.
С 15 апреля в Тбилиси проходят акции протеста против закона "О прозрачности иностранного влияния". А 30 апреля и 1 мая, в дни рассмотрения скандального законопроекта во втором чтении, они приняли непредсказуемый характер. В ходе беспорядков демонстранты кидали в полицейских и здание парламента камни, бутылки, а также дымовые шашки, разжигали костры, а полиция использовала слезоточивый газ, перцовый спрей и водомет.
"Видим, что происходит в Грузии, они пытаются себя защитить, а уже "вирус запущен". Большое количество тех, кто получает деньги за счет других государств и на этих подачках подсел, понятно, почему на митинги люди вышли на улицы, потому что это все финансируется со стороны государств, которые не хотят, чтобы Грузия была суверенной, независимой", – сказал он на пленарном заседании.
По словам Володина, никто не отменял принцип невмешательства во внутренние дела государств.
Противники утверждают, что этот законопроект ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции Грузии в ЕС. Они требует отозвать обратно законопроект. А власти настаивают на необходимости прозрачности зарубежного финансирования неправительственных организаций и СМИ.
Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы зарубежной силы, если 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию.
Не принимать т. н. закон об "иноагентах" Грузию призвали Евросоюз, США, ООН, НАТО, Совет Европы и лидеры отдельных западных государств, предупредив о последствиях для Грузии на пути евроинтеграции.
Депутаты вернутся к рассмотрению спорного законопроекта в третьем чтении на будущей неделе.