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Грузия законом об "иноагентах" хочет себя защитить – спикер Госдумы

Грузия законом об "иноагентах" хочет себя защитить – спикер Госдумы

Sputnik Грузия

Никто не отменял принцип невмешательства во внутренние дела государств, отметил Вячеслав Володин 06.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-06T15:55+0400

2024-05-06T15:55+0400

2024-05-06T15:55+0400

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законопроект об иноагентах

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ТБИЛИСИ, 6 мая — Sputnik. Грузия, принимая закон об "иноагентах", пытается себя защитить, однако "вирус уже запущен", и митинги подтверждают финансирование со стороны Запада, который заинтересован в независимости Грузии, заявил спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин.Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>С 15 апреля в Тбилиси проходят акции протеста против закона "О прозрачности иностранного влияния". А 30 апреля и 1 мая, в дни рассмотрения скандального законопроекта во втором чтении, они приняли непредсказуемый характер. В ходе беспорядков демонстранты кидали в полицейских и здание парламента камни, бутылки, а также дымовые шашки, разжигали костры, а полиция использовала слезоточивый газ, перцовый спрей и водомет.По словам Володина, никто не отменял принцип невмешательства во внутренние дела государств. Противники утверждают, что этот законопроект ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции Грузии в ЕС. Они требует отозвать обратно законопроект. А власти настаивают на необходимости прозрачности зарубежного финансирования неправительственных организаций и СМИ.Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы зарубежной силы, если 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию.Не принимать т. н. закон об "иноагентах" Грузию призвали Евросоюз, США, ООН, НАТО, Совет Европы и лидеры отдельных западных государств, предупредив о последствиях для Грузии на пути евроинтеграции.Депутаты вернутся к рассмотрению спорного законопроекта в третьем чтении на будущей неделе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, грузия, тбилиси, сша, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах