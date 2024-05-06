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Как верующие в Грузии встретили Православную Пасху – фото
Как верующие в Грузии встретили Православную Пасху – фото
Sputnik Грузия
Весь православный мир 5 мая отмечал праздник Пасхи. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия, как верующие встретили этот день 06.05.2024, Sputnik Грузия
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Тысячи людей собрались у храма Кашвети на проспекте Руставели в центре Тбилиси.
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фотоленты, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, пасха, пасха 2024, грузинская православная церковь, фото
фотоленты, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, пасха, пасха 2024, грузинская православная церковь, фото

Как верующие в Грузии встретили Православную Пасху – фото

11:18 06.05.2024 (обновлено: 13:41 06.05.2024)
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Весь православный мир 5 мая отмечал праздник Пасхи. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия, как верующие встретили этот день
Тысячи людей собрались у храма Кашвети на проспекте Руставели в центре Тбилиси.
© photo: Sputnik / Stringer

Пасха - Светлое Христово Воскресение, самый древний и важный христианский праздник.

Пасха - Светлое Христово Воскресение, самый древний и важный христианский праздник. - Sputnik Грузия
1/12
© photo: Sputnik / Stringer

Пасха - Светлое Христово Воскресение, самый древний и важный христианский праздник.

© photo: Sputnik / Stringer

Тысячи верующих, в том числе участники акции протеста оппозиции у парламента Грузии, отмечали этот день у церкви Кашвети.

Тысячи верующих, в том числе участники акции протеста оппозиции у парламента Грузии, отмечали этот день у церкви Кашвети. - Sputnik Грузия
2/12
© photo: Sputnik / Stringer

Тысячи верующих, в том числе участники акции протеста оппозиции у парламента Грузии, отмечали этот день у церкви Кашвети.

© photo: Sputnik / Stringer

У церкви Кашвети были разложены куличи, пасхальные яйца и свечи, чтобы все желающие могли их взять.

У церкви Кашвети были разложены куличи, пасхальные яйца и свечи, чтобы все желающие могли их взять. - Sputnik Грузия
3/12
© photo: Sputnik / Stringer

У церкви Кашвети были разложены куличи, пасхальные яйца и свечи, чтобы все желающие могли их взять.

© photo: Sputnik / Stringer

Праздник Пасхи установлен в честь воскресения Иисуса Христа.

Праздник Пасхи установлен в честь воскресения Иисуса Христа. - Sputnik Грузия
4/12
© photo: Sputnik / Stringer

Праздник Пасхи установлен в честь воскресения Иисуса Христа.

© photo: Sputnik / Stringer

Пасха - это радость для всех верующих христиан.

Пасха - это радость для всех верующих христиан. - Sputnik Грузия
5/12
© photo: Sputnik / Stringer

Пасха - это радость для всех верующих христиан.

© photo: Sputnik / Stringer

Православный мир в этом году отмечал Пасху 5 мая.

Православный мир в этом году отмечал Пасху 5 мая. - Sputnik Грузия
6/12
© photo: Sputnik / Stringer

Православный мир в этом году отмечал Пасху 5 мая.

© photo: Sputnik / Stringer

Среди собравшихся у церкви Кашвети во время пасхального богослужения было много молодежи.

Среди собравшихся у церкви Кашвети во время пасхального богослужения было много молодежи. - Sputnik Грузия
7/12
© photo: Sputnik / Stringer

Среди собравшихся у церкви Кашвети во время пасхального богослужения было много молодежи.

© photo: Sputnik / Stringer

Все собравшиеся во время службы держали в руках горящие свечи.

Все собравшиеся во время службы держали в руках горящие свечи. - Sputnik Грузия
8/12
© photo: Sputnik / Stringer

Все собравшиеся во время службы держали в руках горящие свечи.

© photo: Sputnik / Stringer

Когда наступает Пасха, верующие говорят друг другу "Христос Воскрес!" и отвечают "Воистину Воскрес!"

Когда наступает Пасха, верующие говорят друг другу &quot;Христос Воскрес!&quot; и отвечают &quot;Воистину Воскрес!&quot; - Sputnik Грузия
9/12
© photo: Sputnik / Stringer

Когда наступает Пасха, верующие говорят друг другу "Христос Воскрес!" и отвечают "Воистину Воскрес!"

© photo: Sputnik / Stringer

Пасхальный огонь играет большую роль в богослужении. Он символизирует "Свет Божий, просвещающий все народы".

Пасхальный огонь играет большую роль в богослужении. Он символизирует &quot;Свет Божий, просвещающий все народы&quot;. - Sputnik Грузия
10/12
© photo: Sputnik / Stringer

Пасхальный огонь играет большую роль в богослужении. Он символизирует "Свет Божий, просвещающий все народы".

© photo: Sputnik / Stringer

На Пасху в православных храмах в разных странах ждут Благодатного огня из Храма Гроба Господня в Иерусалиме.

На Пасху в православных храмах в разных странах ждут Благодатного огня из Храма Гроба Господня в Иерусалиме. - Sputnik Грузия
11/12
© photo: Sputnik / Stringer

На Пасху в православных храмах в разных странах ждут Благодатного огня из Храма Гроба Господня в Иерусалиме.

© photo: Sputnik / Stringer

После прибытия из Иерусалима Благодатного огня священники торжественно разносят его по всем церквям и храмам.

После прибытия из Иерусалима Благодатного огня священники торжественно разносят его по всем церквям и храмам. - Sputnik Грузия
12/12
© photo: Sputnik / Stringer

После прибытия из Иерусалима Благодатного огня священники торжественно разносят его по всем церквям и храмам.

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