https://sputnik-georgia.ru/20240506/kak-veruyuschie-v-gruzii-vstretili-pravoslavnuyu-paskhu---foto-287771612.html

Как верующие в Грузии встретили Православную Пасху – фото

Как верующие в Грузии встретили Православную Пасху – фото

Sputnik Грузия

Весь православный мир 5 мая отмечал праздник Пасхи. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия, как верующие встретили этот день 06.05.2024, Sputnik Грузия

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Тысячи людей собрались у храма Кашвети на проспекте Руставели в центре Тбилиси.

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