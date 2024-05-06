Как верующие в Грузии встретили Православную Пасху – фото
Пасха - Светлое Христово Воскресение, самый древний и важный христианский праздник.
Пасха - Светлое Христово Воскресение, самый древний и важный христианский праздник.
Тысячи верующих, в том числе участники акции протеста оппозиции у парламента Грузии, отмечали этот день у церкви Кашвети.
Тысячи верующих, в том числе участники акции протеста оппозиции у парламента Грузии, отмечали этот день у церкви Кашвети.
У церкви Кашвети были разложены куличи, пасхальные яйца и свечи, чтобы все желающие могли их взять.
У церкви Кашвети были разложены куличи, пасхальные яйца и свечи, чтобы все желающие могли их взять.
Праздник Пасхи установлен в честь воскресения Иисуса Христа.
Праздник Пасхи установлен в честь воскресения Иисуса Христа.
Пасха - это радость для всех верующих христиан.
Пасха - это радость для всех верующих христиан.
Православный мир в этом году отмечал Пасху 5 мая.
Православный мир в этом году отмечал Пасху 5 мая.
Среди собравшихся у церкви Кашвети во время пасхального богослужения было много молодежи.
Среди собравшихся у церкви Кашвети во время пасхального богослужения было много молодежи.
Все собравшиеся во время службы держали в руках горящие свечи.
Все собравшиеся во время службы держали в руках горящие свечи.
Когда наступает Пасха, верующие говорят друг другу "Христос Воскрес!" и отвечают "Воистину Воскрес!"
Когда наступает Пасха, верующие говорят друг другу "Христос Воскрес!" и отвечают "Воистину Воскрес!"
Пасхальный огонь играет большую роль в богослужении. Он символизирует "Свет Божий, просвещающий все народы".
Пасхальный огонь играет большую роль в богослужении. Он символизирует "Свет Божий, просвещающий все народы".
На Пасху в православных храмах в разных странах ждут Благодатного огня из Храма Гроба Господня в Иерусалиме.
На Пасху в православных храмах в разных странах ждут Благодатного огня из Храма Гроба Господня в Иерусалиме.
После прибытия из Иерусалима Благодатного огня священники торжественно разносят его по всем церквям и храмам.
После прибытия из Иерусалима Благодатного огня священники торжественно разносят его по всем церквям и храмам.