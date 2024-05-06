https://sputnik-georgia.ru/20240506/kakogo-chisla-antipaskha-2024-tserkovnyy-kalendar-287775822.html

Какого числа Антипасха 2024? Церковный календарь

Какого числа Антипасха 2024? Церковный календарь

Sputnik Грузия

Антипасха, или Фомино Воскресенье – церковный праздник, который считают первым днем обновленного Христом нового мира, он являет собой само Царство Божье 06.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-06T19:52+0400

2024-05-06T19:52+0400

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справки

религия

антипасха

календарь религиозных праздников

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Постоянной даты празднования у Антипасхи в церковном календаре нет, так как праздник привязан к Христову Воскресению – его отмечают на восьмой день после Пасхи. Какого числа отмечают Атипасху в 2024-м по церковному календарю, читайте в Sputnik Грузия. Атипасха В греческом слове "Антипасха" приставка "анти" означает не "против", а "вместо", а, точнее сказать, повторение праздника. Антипасха – это дополнение к Пасхе, ибо именно в этот день Церковь, после окончания длительного поста, начинает проводить таинство бракосочетания. Антипасху, в которую вспоминают явления Воскресшего Спасителя апостолам, называют еще Фоминой неделей в память о чуде уверения апостола Фомы. По Евангелию, первое явление произошло на Пасху вечером, а другое – на восьмой день после Воскресения Христова. Апостол Фома, который отсутствовал во время первого явления, не поверил, что Христос воскрес, поэтому Спаситель явился еще раз после своего чудесного воскрешения на восьмой день. Фома, увидев Христа, воскликнул: "Господь мой и Бог мой!", что означало не только веру в Христово Воскресение, но и веру в Него как в Бога. На что Иисус ответил Фоме: "Ты поверил, потому что увидел Меня. Блаженны не видевшие и уверовавшие". Церковный календарь Антипасху ежегодно отмечают в первое воскресенье после Пасхи. Воскресение Христово в 2024 году отметили 5 мая, соответственно, Антипасха выпадает на 12 мая. Впервые Антипасха упоминается в антиохийских "Апостольских постановлениях" примерно 380 году, а в "Паломничестве Эгерии" (описание Иерусалимского богослужения праздника) – около 400 года. Богослужение Антипасхи по действующему Иерусалимскому уставу проводят по чину главных (двунадесятых) праздников, хотя формально торжество к таким праздникам не причислено. Материал подготовлен на основе открытых источников

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