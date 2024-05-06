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Москва предупредила Лондон об ответе на возможные удары по России

Москва предупредила Лондон об ответе на возможные удары по России

Sputnik Грузия

Ответом на украинские удары с применением британского оружия по территории России могут стать любые военные объекты и техника Британии как на территории... 06.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-06T20:38+0400

2024-05-06T20:38+0400

2024-05-06T20:38+0400

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ТБИЛИСИ, 6 мая — Sputnik. В МИД РФ послу Великобритании в Москве Найджелу Кейси выразили протест из-за высказываний министра иностранных дел страны Дэвида Кэмерона об ударах по территории России, говорится в сообщении ведомства.Агентство Рейтер опубликовало сообщение, в котором было сказано, что Кэмерон во время визита в Киев заявил в интервью, что Украина якобы имеет право наносить удары по территории России британским оружием.В министерстве отметили, что враждебный выпад Кэмерона противоречит заверениям Лондона о том, что передаваемые Киеву крылатые ракеты большой дальности не будут использовать для ударов по России. Таким образом, Британия де-факто признала себя стороной конфликта на Украине, добавили в ведомстве.Послу также заявили о том, что слова Кэмерона свидетельствуют о серьезной эскалации и подтверждают возрастающее участие Лондона в военных действиях на стороне Киева. Кейси призвали задуматься о неизбежных катастрофических последствиях таких враждебных шагов, а также "самым решительным и недвусмысленным образом опровергнуть воинственные провокационные высказывания" главы МИД Британии.После начала спецоперации Лондон активно поддерживает Украину, в том числе поставками оружия и другой военной помощью.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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россия, в мире, политика, украина, лондон, киев, мид россии, великобритания, обострение ситуации вокруг украины