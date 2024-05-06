https://sputnik-georgia.ru/20240506/shansy-gruzii-pobedit-na-evrovidenii---2024--prognoz-bukmekerov-287774184.html

Шансы Грузии победить на "Евровидении - 2024" – прогноз букмекеров

Шансы Грузии победить на "Евровидении - 2024" – прогноз букмекеров

Sputnik Грузия

Грузия на конкурсе "Евровидение" в этом году представляет Нуца Бузаладзе 06.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-06T17:46+0400

2024-05-06T17:46+0400

2024-05-06T18:01+0400

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грузия

нуца бузаладзе

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ТБИЛИСИ, 6 мая — Sputnik. Победителем международного конкурса песни "Евровидение - 2024" станет Хорватия, об этом говорят прогнозы букмекеров на официальном сайте мероприятия. Международный песенный конкурс "Евровидение - 2024" пройдет в Мальмё (Швеция) благодаря победе Лорин с песней Tattoo на конкурсе в предыдущем году. Первый и второй полуфиналы состоятся 7 и 9 мая, а финал – 11 мая 2024 года. Грузинская участница Нуца Бузаладзе выступит во втором полуфинале. Согласно прогнозам букмекеров, в пятерку претендентов на победу вошли Хорватия (вероятность победы 25%), Швейцария (17%), Украина (14%), Италия (12%) и Нидерланды (5%). Что касается Грузии, то у Нуцы Бузаладзе вероятность выиграть 1%. Бузаладзе выступит с песней FireFighter. Авторы песни – македонский продюсер Дарко Димитров и исполнительница Ада Сатка. Эту композицию они написали специально для Нуцы. Вместе с Бузаладзе в видеоклипе участвуют грузинские и итальянские танцоры. Певица Нуца Бузаладзе имеет большой опыт участия в конкурсах как грузинских, так и зарубежных. Нуца начала петь в пять лет в ансамбле "Мартве". В 2020-2021 годах она стала финалистом российского конкурса "Ну-ка, все вместе". Бузаладзе известна многим благодаря Международному конкурсу молодых исполнителей популярной музыки "Новая волна", победителем которого стала в 2014 году. Однако самым громким событием стало участие во всемирно известном проекте American Idol. Грузинка стала первой иностранкой, вошедшей в топ-12 лучших участников проекта. Бузаладзе даже удалось спеть в дуэте с австралийской поп-дивой Кайли Миноуг. Нуца также участвовала в шоу-проектах "Танцы со звездами", "Один в один" (Грузия), "Голос" (Турция) и других. В 2023 году Грузию на международном конкурсе "Евровидение" представляла Иру Хечанова. Однако стране в шестой раз подряд не удалось пройти в финал конкурса.

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